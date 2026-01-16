Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai
Naudoti dirbtuvėse ar valyti automobiliams, sausi ar drėgni, stambūs ar smulkūs nešvarumai – nesvarbu! Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai pritaikomi tiek lauke, tiek vidaus patalpose. Jie išsiskiria siurbimo galia, dideliu energijos vartojimo efektyvumu ir tvirtu korpusu. Daugiafunkciai įrenginiai turi daugybę pritaikymo galimybių ir didelį priedų rinkinį, todėl palengvins švaros užduočių įvykdymą namų, sodo ir garažo aplinkoje.
Drėgnas ar sausas – nesvarbu: galingas WD asortimentas pašalina bet kokio tipo nešvarumus. Atraskite Kärcher dulkių siurblius, kurie gali atlikti bet kokią užduotį. Didelė siurbiamoji galia ir greitas nešvarumų pašalinimas nuo visų grindų paviršių sugrąžins WOW jausmą jūsų namuose ir aplink juos. Nesvarbu, ar šlapias, ar sausas purvas, WD su įvairiais priedais yra patikimas sąjungininkas kovojant su nešvarumais.
Įvairios pritaikymo galimybės
Universalumas yra mūsų drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių vizitinė kortelė. Šie galingi daugiafunkciai dulkių siurbliai atliks valymo užduotis rūsyje, garaže, jūsų dirbtuvėse ar sode. Statybos darbams, automobilio išsiurbimui, šukių ar išsiliejusio vandens surinkimui. Ir nesvarbu, ar nešvarumai yra sausi, šlapi, rupūs ar smulkūs – šie galingi prietaisai patikimai susidoroja net su dideliais vandens kiekiais.
Puikus valymo efektyvumas ir siurbimoji galia
Ten, kur įprasti buitiniai dulkių siurbliai susiduria su iššūkiais, Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai įveikia užduotis be vargo. Su galinga siurbiamąja galia, ir išskirtiniu energijos vartojimo efektyvumu, drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai surenka nešvarumus dėl puikiai suderinto įrenginio ir priedų komplekto, užtikrinančio greitą ir kruopštų valymo rezultatą. Siurblio naudojimas pjaunant, šlifuojant ir sumažina dulkių ir nešvarumų poveikį, todėl jūsų darbo vieta išlieka švari.
Daugiau patogumo
Didesnis patogumas: kompaktiškas dizainas užima mažiau vietos, todėl užtikrina patogumą sandėliuojant. Žarną ir priedus patogu laikyti ant įrenginio. Dėl naujoviškos filtravimo technologijos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius patogu naudoti – neturint kontakto su nešvarumais. Ilgas tarnavimo laikas, aukšta kokybė ir tvirtumas išskiria drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius siurblių asortimento.
Funkcijos
Taikymas
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams iš Kärcher nėra atsparių nešvarumų. Jie pašalina sausus nešvarumus taip pat efektyviai, kaip ir drėgnus, ir net dideli skysčių kiekiai nėra problema.
Automoblio salono valymas
Kruopščiai išvalykite automobilį Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu. Platus priedų asortimentas leidžia valyti tarp sėdynių ir sunkiai pasiekiamose vietose.
Remonto darbai
Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai gali susidoroti su stambesnėmis statybinėmis atliekomis. Naujoviška filtravimo sistema ir nuolatinė didelė siurbiamoji galia supaprastina valymo procesą ir leidžia dirbti su mažomis energijos sąnaudomis. Ir nesvarbu kokios atliekos - drėgnos ar sausos - tai nesukelia problemų.
Dirbtuvės
Patogus dulkių šalinimas medienos apdirbimo dirbtuvėse. Dulkių siurbliai su integruotu maitinimo lizdu leis elektrinius prietaisus prijungti tiesiai prie drėgno ir sauso dulkių siurblio, kuris siurbia medžio drožles jų susidarymo vietoje, kai tik pradedate pjauti.
Skysčiai ir šukės
Mūsų drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai kalba patys už save. Didelė siurbiamoji galia, tvirtas surinktų atliekų konteineris ir galimybė siurbti be filtro maišelio stiklo šukes, mažus kiekius skysčio ar drėgnus nešvarumus nėra problema!
Išsilieję skysčiai
Didelės balos gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, tačiau kiekvienu atveju jas galima kruopščiai pašalinti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. Didelė konteinerio talpa užtikrina, ilgus darbo periodus net ir tada, kai norėsite surinkti didelius kiekius vandens.
Sodas
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys pagelbės net sode. Be pastangų susiurbkite mažas šakas, žvyrą, lapus arba nupūskite juos naudodami pūtimo funkciją.
Lauko teritorija
Vidaus kiemai, garažai, įėjimai į namus ar laiptai efektyviai valomi drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.
Vidaus patalpos
WD serijos siurblius galima naudoti kaip įprastus dulkių siurblius, skirtus siurbti gyvenamąsias patalpas, specialių priedų, tokių kaip kilimų antgalis, pagalba, pasiekiami geriausi valymo rezultatai.
Nomenklatūra
DUK
Akumuliatoriniai drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai
Akumuliatoriniai galingi Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai užtikrina kruopštų valymą ten, kur valyti su laidiniais drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais nepatogu, ar nėra sąlygų – automobilyje, stoginėje, vasarnamyje ar valant sodo takelius. Šiuose įrenginiuose užtikrinamos tos pačios funkcijos kaip ir laidiniuose įrenginiuose. Nėra laido - nėra apribojimų. WD 3 Battery su dideliu 17 litrų talpos konteineriu ir kompaktiškas WD 1 compact battery nešiojamas įrenginys.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių priedai: geresniems rezultatams pasiekti
Priedai buvo specialiai sukurti Kärcher drėgniems ir sausiems dulkių siurbliams. Kartu su įrenginiais jie atskleidžia itin įspūdingą valymo efektyvumą ir išplečia pritaikymo spektrą.
