Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai

Naudoti dirbtuvėse ar valyti automobiliams, sausi ar drėgni, stambūs ar smulkūs nešvarumai – nesvarbu! Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai pritaikomi tiek lauke, tiek vidaus patalpose. Jie išsiskiria siurbimo galia, dideliu energijos vartojimo efektyvumu ir tvirtu korpusu. Daugiafunkciai įrenginiai turi daugybę pritaikymo galimybių ir didelį priedų rinkinį, todėl palengvins švaros užduočių įvykdymą namų, sodo ir garažo aplinkoje.

 

Filtras
Talpos dydis (l)
Elektros laido ilgis (m)
Vardinė imamoji galia (W)
Įrangos savybės
  • Palyginti produktus
  • |
0 Produktai
Vakarėlis terasoje

Vakarėlis namuose

Darbas medžio dirbtuvėse

Automobilyje

KAS BEATSITIKTŲ. SUSIGRĄŽINKITE WOW JAUSMĄ.

Drėgnas ar sausas – nesvarbu: galingas WD asortimentas pašalina bet kokio tipo nešvarumus. Atraskite Kärcher dulkių siurblius, kurie gali atlikti bet kokią užduotį.  Didelė siurbiamoji galia ir greitas nešvarumų pašalinimas nuo visų grindų paviršių sugrąžins WOW jausmą jūsų namuose ir aplink juos. Nesvarbu, ar šlapias, ar sausas purvas, WD su įvairiais priedais yra patikimas sąjungininkas kovojant su nešvarumais.

Įvairios pritaikymo galimybės

Universalumas yra mūsų drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių vizitinė kortelė. Šie galingi daugiafunkciai dulkių siurbliai atliks valymo užduotis rūsyje, garaže, jūsų dirbtuvėse ar sode. Statybos darbams, automobilio išsiurbimui, šukių ar išsiliejusio vandens surinkimui. Ir nesvarbu, ar nešvarumai yra sausi, šlapi, rupūs ar smulkūs – šie galingi prietaisai patikimai susidoroja net su dideliais vandens kiekiais.

Automobilio siurbimas su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais

Puikus valymo efektyvumas ir siurbimoji galia

Ten, kur įprasti buitiniai dulkių siurbliai susiduria su iššūkiais, Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai įveikia užduotis be vargo. Su galinga siurbiamąja galia, ir išskirtiniu energijos vartojimo efektyvumu, drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai surenka nešvarumus dėl puikiai suderinto įrenginio ir priedų komplekto, užtikrinančio greitą ir kruopštų valymo rezultatą. Siurblio naudojimas pjaunant, šlifuojant ir sumažina dulkių ir nešvarumų poveikį, todėl jūsų darbo vieta išlieka švari.

Kärcher universalūs dukių siurbiai

Daugiau patogumo

Didesnis patogumas: kompaktiškas dizainas užima mažiau vietos, todėl užtikrina patogumą sandėliuojant. Žarną ir priedus patogu laikyti ant įrenginio. Dėl naujoviškos filtravimo technologijos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius patogu naudoti – neturint kontakto su nešvarumais. Ilgas tarnavimo laikas, aukšta kokybė ir tvirtumas išskiria drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius siurblių asortimento.

Kompaktiški drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai

Funkcijos

icon_arrow

icon_arrow

Taikymas

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams iš Kärcher nėra atsparių nešvarumų. Jie pašalina sausus nešvarumus taip pat efektyviai, kaip ir drėgnus, ir net dideli skysčių kiekiai nėra problema.

Kärcher WD 5 P S

Automoblio salono valymas

Kruopščiai išvalykite automobilį Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu. Platus priedų asortimentas leidžia valyti tarp sėdynių ir sunkiai pasiekiamose vietose.

Kärcher WD 5 P S

Remonto darbai

Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai gali susidoroti su stambesnėmis statybinėmis atliekomis. Naujoviška filtravimo sistema ir nuolatinė didelė siurbiamoji galia supaprastina valymo procesą ir leidžia dirbti su mažomis energijos sąnaudomis. Ir nesvarbu kokios atliekos -  drėgnos ar sausos - tai nesukelia problemų.

Kärcher WD 3 P S

Dirbtuvės

Patogus dulkių šalinimas medienos apdirbimo dirbtuvėse. Dulkių siurbliai su integruotu maitinimo lizdu leis elektrinius prietaisus prijungti tiesiai prie drėgno ir sauso dulkių siurblio, kuris siurbia medžio drožles jų susidarymo vietoje, kai tik pradedate pjauti.

Kärcher WD 2

Skysčiai ir šukės

Mūsų drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai kalba patys už save. Didelė siurbiamoji galia, tvirtas surinktų atliekų konteineris ir galimybė siurbti be filtro maišelio stiklo šukes, mažus kiekius skysčio ar drėgnus nešvarumus nėra problema!

Drėgno ir saudo valymo siurbliai iš Kärcher

Išsilieję skysčiai

Didelės balos gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, tačiau kiekvienu atveju jas galima kruopščiai pašalinti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. Didelė konteinerio talpa užtikrina, ilgus darbo periodus net ir tada, kai norėsite surinkti didelius kiekius vandens.

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai su pūtimo funkcija

Sodas

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys pagelbės net sode. Be pastangų susiurbkite mažas šakas, žvyrą, lapus arba nupūskite juos naudodami pūtimo funkciją.

Valymas drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu lauko teritorijose

Lauko teritorija

Vidaus kiemai, garažai, įėjimai į namus  ar laiptai efektyviai valomi drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.

drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai vidaus patalpų priežiūrai

Vidaus patalpos

WD serijos siurblius galima naudoti kaip įprastus dulkių siurblius, skirtus siurbti gyvenamąsias patalpas, specialių priedų, tokių kaip kilimų antgalis, pagalba, pasiekiami geriausi valymo rezultatai.

Nomenklatūra

icon_arrow

DUK

Kaip veikia Kärcher drėgno ir sauso dulkių siurblio filtrų valymas?

Kaip pakeisti kasetinį filtrą(WD 2 – WD 3)?

Kaip pakeisti plokščią klostuotą filtrą(WD 4 – WD 6)?

Kaip įdėti filtro maišelį į Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius (WD 2 – WD 6)?

Kaip laikyti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio žarną (WD 3 – WD 6)?

Dėl integruotos filtrų valymo funkcijos visų WD 5 – WD 6 serijos aukščiausios klasės įrenginių nešvarius filtrus galima greitai ir efektyviai išvalyti vienu mygtuko paspaudimu. Tai reiškia, kad galite dirbti su nuolatine nekintančia ir didele siurbimo galia net atliekant sudėtingas valymo užduotis.

Sausas, šlapias, birus ar smulkus purvas – nesvarbu! Grindų antgaliai, sukurti taip, kad užtikrina puikų nešvarumų surinkimą, stebina optimaliu slydimu, todėl greitai ir lengvai surenka šlapią ar sausą purvą. Su perjungiamu grindų antgaliu, perjungimas atliekamas patogiai kojinio perjungėjo pagalba. Specialūs grindų antgaliai užtikrina puikius valymo rezultatus.

Sauso tipo dulkių siurbimas

Įrenginiams su putų filtru (WD 2) visada rekomenduojama papildomai naudoti filtro maišelį.

Įrenginiams su kasetiniais arba plokščiais klostuotais filtrais (WD 3 – WD 6), siurbiant smulkias dulkes, būtina naudoti filtro maišelį. Vykdant kitas valymo užduotis galima siurbti be filtro maišelio.

Wet vacuum cleaning

When vacuuming liquids and wet dirt, we recommend vacuuming without a filter bag. Foam filters, cartridge filters and flat pleated filters are not damaged by wet vacuum cleaning.

Jei reikia išvalyti putų filtrą ir kasetinį filtrą tai galite padaryti jį išplaudami po tekančiu vandeniu. Netrinkite ar nenaudokite šepečio jo valymui. Prieš naudodami vėl, leiskite filtro medžiagai visiškai išdžiūti.

Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai netinka pelenams siurbti. Šaltus pelenus galima siurbti naudojant pirminį pelenų separatorių, arba galite naudoti specialiai tam skirtą Kärcher pelenų siurblį.

Skirtingi Kärcher modeliai turi skirtingo dydžio konteinerius, todėl maksimalus užpildymo talpos tūris priklauso nuo įrenginio modelio. Kai pasiekiamas maksimalus užpildymo lygis, plūdė uždaro siurbimo angą, todėl įrenginys praranda siurbiamąją galią. Įrenginys automatiškai neišsijungia, tačiau veikia padidintu greičiu. Nedelsiant išjunkite prietaisą ir ištuštinkite konteinerį.

Išsamią informaciją apie mažiausią ir didžiausią maitinimo lizdo galią rasite virš įrenginio maitinimo lizdo.

WD 1 compact battery and WD 3 battery išvaizda

Akumuliatoriniai drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai

Akumuliatoriniai galingi Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai užtikrina kruopštų valymą ten, kur valyti su laidiniais drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais nepatogu, ar nėra sąlygų – automobilyje, stoginėje, vasarnamyje ar valant sodo takelius. Šiuose įrenginiuose užtikrinamos tos pačios funkcijos kaip ir laidiniuose įrenginiuose. Nėra laido - nėra apribojimų. WD 3 Battery su dideliu 17 litrų talpos konteineriu ir kompaktiškas WD 1 compact battery nešiojamas įrenginys.

Eiti į akumuliatorinių drėgno ir sauso valymo įrenginių asortimentą

Kärcher drėgno ir sauso valymo siurblių priedai

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių priedai: geresniems rezultatams pasiekti

Priedai buvo specialiai sukurti Kärcher drėgniems ir sausiems dulkių siurbliams. Kartu su įrenginiais jie atskleidžia itin įspūdingą valymo efektyvumą ir išplečia pritaikymo spektrą.

 Eiti į akumuliatorinių drėgno ir sauso valymo įrenginių priedų asortimentą