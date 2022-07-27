Priedai skirti drėgno ir sauso valymo siurbliams
Kärcher siūlo platų ir priedų asortimentą kasdieniam naudojimui ir specialiems poreikiams. Priedų asortimente rasite nuo įvairių skirtingų siurbimo antgalių, žarnų iki specialių filtravimo sistemų. Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams siūlomi įvairių dydžių akumuliatoriai ir akumuliatorių įkrovikliai. Elektriniai ir akumuliatoriniai Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai kartu su plačiu priedų asortimentu tiks kiekvienai valymo užduočiai siūlo tinkamiausius sprendimus, taip užtikrinant puikius valymo rezultatus ir aukštą naudotojo patogumo lygį.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai tampa dar universalesni: Originalių Kärcher WD priedų dėka
Nesvarbu, ar tai siauros erdvės automobilio salone, elektrinių įrankių prijungimas ar gręžimo dulkių surinkimas. Tik su tinkamais priedais drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai gali parodyti savo daugiafunkciškumą, nepalikdami nepageidaujamų nešvarumų. Priedai buvo specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Kartu su įrenginiais jie užtikrina įspūdingą valymo efektyvumą ir išplečia pritaikymo galimybes.
Filtravimo sistema
Kärcher kasetiniai ir plokšti klostuoti filtrai stebina dideliu filtro plotu mažu dydžiu ir yra lengvai keičiami. Naujiesiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams Kärcher vietoj popierinių filtrų maišelių siūlo flico maišelius, kurie stebina papildomais pranašumais: jie yra atsparūs plyšimui ir yra našesni.
Integruotas filtro ieškiklis parodo, kurie filtrų maišeliai ar filtrai tinka kokiems įrenginiams. Naudojant prietaiso užsakymo numerį, kurį rasite lentelėje, galima lengvai susirasti tinkamiausią filtro maišelį ir filtrą.
Kuris filtras ir filtro maišelis tinka kokiam drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliui?
Priedų rinkiniai
Kärcher priedų rinkiniai yra labai praktiški ir universalūs: su plačiu antgalių asortimentu galima greitai ir paprastai įvykdyti skirtingas valymo užduotis. Pavyzdžiui, su automobilio salono valymo rinkiniu užtikrinamas viso automobilio salono patogus valymas.
Antgaliai
Specializuoti antgaliai užtikrina puikius valymo rezultatus: Pavyzdžiui, perjungiamas grindų antgalis garantuoja greitą ir kokybišką sausų ar drėgnų nešvarumų surinkimą, nepriklausomai nuo purvo tipo.
Specialios užduotys
Specialioms užduotims atlikti reikalingi specifiniai sprendimai: Pavyzdžiui, Kärcher antgalis gręžimo dulkėms susiurbti leidžia saugiai ir be dulkių gręžti visas įprastas sienų ir lubų vietas, gręžimo dulkes surenkant tiesiai iš skylės.
Akumuliatorinių drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių priedai
Neribota laisvė: su keičiamais akumuliatoriais ir greitaisiais 18 V arba 36 V Kärcher Battery Power platformos įkrovikliais, akumuliatoriniai drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai yra paruošti atlikti savo darbą bet kuriuo metu, net jei nėra elektros šaltinio.
Didesnį lankstumą užtikrina plačios akumuliatorių panaudojimo galimybės - juos galima naudoti ir kituose 18 V arba 36 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformos įrenginiuose.