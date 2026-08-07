Generatoriai ir nuotekų siurbliai
Tvirtos mašinos su didele galia Nėra elektros? Susikaupė didelis kiekis nešvaraus vandens? Tapkite visiškai nepriklausomais. Naudodami mūsų benzininius generatorius ir nuotekų siurblius, galite profesionaliai išspręsti savo problemas. Mūsų benzininiai PGG 3/1, 6/1 ir 8/3 generatoriai su nepriklausomu elektros energijos tiekimu naudojami su šalto bei karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais yra pirmas pasirinkimas statybvietėse, komunaliniame ūkyje, atliekant žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės darbus bei gaminant rankdarbius. O mūsų „WWP 45“ nuotekų siurblys išspręs jūsų problemas, jei statybviečių duobėse, rūsiuose, požeminiuose garažuose ar kabelių šachtose yra didelis vandens kiekis.