Valymas sausu ledu
Viskas švariai pramonei. Pramoninėms erdvėms, Kärcher siūlo novatoriškus, patikimus ir atitinkančius visus reikalavimus sprendimus. Asortimente tokie įrenginiai, kaip aukšto slėgio plovimo įrenginiai, pramoniniai vakuuminiai įrenginiai, rezervuarų ir detalių valymo sistemos, sauso ledo plovimo mašinos.
Nepriekaištinga švara
Dažnai būna sunku išvalyti formas, dalis ar įrenginius, suteptus alyva. Smėliavimas gali palikti naudojamos priemonės (smėlio ar stiklo granulių) likučius. O tai reiškia, kad teks dar kartą valyti. Naudojant Kärcher sauso ledo įrenginius galima išvengti šios problemos. Panaudojus šį įrenginį, sauso ledo kristalai visiškai ištirpsta ir susidaro anglies dioksidas (CO2). Rezultatas - ideali švara.
Sauso ledo įrenginio privalumai
- Nebūtinas pasiruošimas prieš atliekant valymą
Norint išvalyti įrenginį, jo nereikia išmontuoti. Kristalai lengvai pasiekia net mažiausius kampus ir plyšius.
- Minimalus įrenginio prastovos laikas
greito ir veiksmingo valymo sausu ledu dėka.
- Ekologiškas valymas
be papildomų chemikalų ar valymo priemonių.
- Paviršiai nėra pažeidžiami
- Nelieka nuosėdų
Sausas ledas pavirsta CO2. Nelieka pašalinių medžiagų ar nuotekų.
Švara = šaltis x greitis
Sauso ledo įrenginys naudoja suspaustą orą 3 mm sauso ledo kristalų stūmimui, pasiekiamas net 150 m/s greitis. -79°C laipsnių temperatūra sušaldo purvą, todėl jis subyra. Sauso ledo kristalai, išstumti dideliu greičiu, lengvai pašalina purvą. Tai yra ypač veiksmingas būdas, kai norima švelniai pašalinti bet kokį purvą.
Iš anglies dioksido į ledą
Gamybos proceso metu, skystas anglies dioksidas teka į kristalų gaminimo cilindrą ir nukritus slėgiui yra paverčiamas į sausą sniegą. Hidraulinis cilindras suspaudžia sausą sniegą, kuris tuomet yra supresuojamas naudojant ekstruderio plokštes. Taip susidaro sauso ledo lazdelės, kurios yra suskaidomos į kristalus.
Švara visose vietose.
Kärcher sauso ledo įrenginiai nenaudoja cheminių medžiagų ar valymo priemonių. Juos galima naudoti visose vietose, kuriose valymas vandeniu ar smėliavimas yra draudžiamas. Kadangi kristalai ištirpsta ir nepalieka likučių, nesusidaro nuotekos. Sauso ledo kristalus galima lengvai pasigaminti patiems, naudojant aukštos kokybės Kärcher sauso ledo gaminimo įrenginį.
Plieninės, metalinės konstrukcijos ir mechanizmai
Naudojant Kärcher sauso ledo įrenginį, valyti ir prižiūrėti gamybinius mechanizmus, suvirinimo robotus, konvejerio diržus ir dažymo dirbtuves yra labai paprasta.
Spaustuvės
Po valymo naudojant sauso ledo įrenginį, visi spaustuvių mechanizmai ir cilindrai, įrankiai ir pan. atrodo kaip nauji.
Medienos ir elektros pramonė
Valymas sausu ledu taip pat idealiai tinka medžio apdirbimo įrenginių, generatorių, turbinų, valdymo spintų ir t.t. valymui.
Plastiko ir pakavimo pramonė
Sauso ledo įrenginys pašalina silikoną ir gumą, o taip pat dažus ir purvą nuo liejimo formų ir gamybos linijų.
Automobilių pramonė ir plastiko liejimo gamyklos
Mūsų sauso ledo įrenginiai pašalina rišamąsias ir atskiriamąsias medžiagas nuo įvairių dalių ir ruošinių. Silikono, gumos, dažų ir atskiriamųjų medžiagų likučiai gali būti lengvai pašalinami nuo liejimo formų, įrankių ir gamybos linijų. Idealiai valo nepalikdamas likučių.
Maisto, farmacijos ir kosmetikos pramonė
Sauso ledo įrenginys idealiai tinka valyti priskretusius likučius, riebalus ir krakmolą iš pildymo ir maišymo įrenginių, nuo gamybos linijų, valdymo sistemų, rezervuarų ir krosnių.
Popieriaus pramonė
Popieriaus pramonėje klijai, kalkės, dulkės ir ląstelinės medžiagos pasilieka sistemoje. Dėl to, įrenginys negali būti naudojamas, prarandama kokybė. Sistemos išvalomos greičiau naudojant sauso ledo įrenginį ir yra greitai paruošiamos naudojimui.
Vietos valdžios institucijos ir savivaldybės
Grafiti ir kramtoma guma: tai problemos, su kuriomis susiduria dauguma miestų ir savivaldybių. Todėl reikia tokio valymo būdo, kuris kruopščiai, tačiau švelniai nuvalytų sienas ir paviršius, pavyzdžiui, Kärcher sauso ledo įrenginys. Šie įrenginiai pašalina purvą nepažeisdami paviršių.
Savarankiškai pagaminti sauso ledo kristalai.
Naudojant Kärcher sauso ledo gaminimo įrenginį, sauso ledo kristalų gaminimas yra paprastas: galėsite išvengti laukimo laiko ir sutaupyti pinigų, nes nereikės pirkti ir transportuoti naujų sauso ledo kristalų. Esant idealioms sąlygoms, valymas naudojant šviežiai pagamintą sausą ledą gali sumažinti valymo laiką per pusę. Kuo šviežesni kristalai, tuo geresni valymo rezultatai. Dėl galimybės pasigaminti sausą ledą, kai to reikia, valymas tampa dar veiksmingesnis.
Ar svarbi sauso ledo kokybė?
Patirtis rodo, kad valymas yra greitesnis ir veiksmingesnis naudojant šviežiai pagamintus sauso ledo kristalus. Štai kodėl labai svarbu naudoti sausą ledą, kuris yra kuo šviežesnis, valymui sausu ledu.
Kelių dienų senumo sausas ledas praranda tankumą, todėl pablogėja valymo rezultatai. Taigi, reikia didesnio sauso ledo kiekio norint išvalyti tam tikrą plotą. Be to, sausas ledas nuolat sublimuojasi, o tai reiškia, kad sauso ledo kristalai, kurie svėrė 100 kg, kitą dieną svers tik 92 kg.
Aplinka ir sausas ledas.
Nėra jokių pavojingų medžiagų
Valymo sausu ledu metu nenaudojamos toksinės ar aplinkai pavojingos cheminės medžiagos ar tirpikliai. Tai reiškia, kad nesusidaro toksiniai ar pavojingi garai, todėl nekyla pavojus darbuotojams dėl sveikatai pavojingų medžiagų naudojimo.
Lengvas šalinimas
Po valymo sausu ledu nelieka jokių valymo priemonės likučių. Purvas tiesiog byra ant žemės ir gali būti sušluojamas. Kai valymui naudojamos cheminės medžiagos ar tirpikliai, susidaro pavojingos atliekos, kurias sunku pašalinti.
Jokių antrinių atliekų
Smėliavimo, sodavimo ar valymo naudojant vandens srautą metu susidaro pavojingos atliekos, jeigu tam tikra priemonė yra naudojama pavojingo purvo pašalinimui. Susidaro didelis antrinių atliekų kiekis, kurio pašalinimui, kai kuriais atvejais, būtinas atsargumas ir didelės išlaidos.
Anglies dioksido gamyba
CO2 pagaminamas kitų pramoninių gamybos procesų metu. Anglies dioksidas yra pagaminamas, pavyzdžiui, iš CO2 amoniako ir metanolio sintezės metu. Dideli naudojamo CO2 kiekiai yra pagaminami iš neapdirbto anglies dioksido kaip išmetamosios dujos žalios naftos ir dujų cheminio apdorojimo metu. Anglies dioksidas taip pat pagaminamas degimo procesų elektrinėse ar fermentacijos procesų metu.
Štai kodėl CO2 nebereikia specialiai gaminti pramoninėse šalyse, o iškastinio kuro deginimas siekiant pagaminti CO2 yra praeities dalykas.
Darbo saugos įrengimai.
Žemiau išvardinta apsauginė įranga būtina naudojant sauso ledo įrenginius.
Klausos apsauga
Kadangi valymo sausu ledu metu susidarantis triukšmas kartais gali viršyti 85 dB(A), būtina klausos apsauga.
Pirštinės
Rekomenduojama dėvėti pirštines, siekiant apsisaugoti nuo nušalimo pavojaus sąlyčio su sauso ledo kristalais metu.
Apsauginiai akiniai
Rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius, siekiant apsaugoti akis nuo aplink skraidančių dalelių. Mes taip pat rekomenduojame naudoti visiškai sukomplektuotą saugos sistemą, kurią sudaro šalmas, antveidis ir klausos apsauga.
Kvėpavimo aparatas
Priklausomai nuo susidarančios dulkių ar CO2 koncentracijos, gali būti privalomi paprasti ar net padidinto galingumo kvėpavimo aparatai.
Anglies dioksido detektorius
Darbuotojai, kurie dalyvauja valymo sausu ledu procesuose, turėtų naudoti CO2 detektorių, kad sužinotų CO2 koncentraciją ore. Tokiu būdu, detektorių turintis asmuo bus iš karto įspėjamas, kai bus pasiekta kritinė koncentracijos riba.
