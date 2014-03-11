Stumiami šlavimo įrenginiai
Šluokite kaip profesionalai. Šlavimas gali būti toks lengvas. Su Kärcher šlavimo prietaisais takeliai, garažo įėjimai ir terasos gali būti nuvalomos greitai, patogiai ir patikimai. Visi lauko plotai greitai spindės švara, nereikalaudami papildomų pastangų. Jokia šluota negali prilygti jų efektyvumui.
Kärcher šlavimo įrenginių privalumai
Paprasta naudoti: šluoti itin lengva, tai padarysite visiškai neeikvodami jėgų ir pastangų.
Lengva sulankstyti: nereikia pasilenkti – patogiai sudėsite šlavimo įrenginį, tiesiog koja nuspaudę specialią kojelę.
Lankstūs ir patogūs: šlavimo įrenginių stūmimo rankenos yra reguliuojamo aukščio ir, jei reikia, jas galima visiškai nulenkti.
Išskirtiniai valymo rezultatai: dėl galingo cilindrinio šepečio, šoninių šepečių ir didelio šlavimo pločio naudodami šlavimo įrenginį lengvai iššluosite iki 3000 m² plotą vos per vieną valandą.
Švara iki paskutinio centimetro: ilgi mūsų rankinių šlavimo įrenginių šoninių šepečių šeriai užtikrina visišką švarą iki pat pakraščių.
Lengva šalinti atliekas: „Kärcher“ šlavimo įrenginių atliekų konteinerius galima labai lengvai nuimti ir ištuštinti – tiesiog paimk, pakelk, ir baigta! Jokio sąlyčio su purvu.
Autonomiškas konteineris: atliekų konteinerius galima lengvai nuimti, be to, jie yra suprojektuoti taip, kad juos galima būtų saugiai pastatyti.
Paprasti ir kompaktiški: visus „Kärcher“ šlavimo įrenginius galima nesunkiai sulankstyti ir laikyti taupant vietą.
vaizdo įrašai
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Šoniniai šepečiai drėgniems nešvarumams
Konfigūruojami šoniniai šepečiai su dviejų tipų šeriais – standartiniais ir už standartinius tris kartus kietesniais – idealiai tinka drėgnoms atliekoms atskirti nuo paviršiaus ir nušluoti. Rekomenduojame juos naudoti, pavyzdžiui, šluojant nuo lietaus sušlapusius ir prie žemės prilipusius lapus. Šoniniai šepečiai yra numatyti tiek S 4, tiek S 4 Twin šlavimo įrenginiams, o didesnė šepečių pora tinka S 6 ir S 6 Twin įrenginiams.