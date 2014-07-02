Siurbliai
!Keine Chance für Staub.! Kompaktiškas ir ypatingai tylus: kompaktiškas, mobilus Kärcher sauso valymo vakuuminis siurblys specialiai sukurtas, kad atitiktų profesionalų poreikius.
Sauso valymo dulkių siurbliai
Šie universalūs ir ypatingai tylus sauso valymo dulkių siurbliai su eco!efficiency energijos taupymo sistema puikiai tinka įvairiems grindų paviršiams ir pasižymi dideliu našumu. Austinės medžiagos filtras užtikrina pastoviai aukštą siurbimo galią.
Vertikalus šepetinis dulkių siurblys
Kärcher vakuuminis įrenginys su šepetėliu: galinga siurbimo galią kartu su elektra varomu šepečiu. Ši kombinacija efektyviai pašalina nešvarumus nuo kilimo ar kiliminės dangos.
Akumuliatorinis siurblys
Kärcher vakuuminis siurblys valo tyliai ir nenaudoja elektros energijos. Šis įrenginys puikiai tinka darbui biuruose ar kitur kur tyla ir susikaupimas darbo valandomis yra ypač svarbus.
Akumuliatoriniai vertikalūs šepetiniai dulkių siurbliai
Kärcher akumuliatoriniai vertikalūs šepetiniai dulkių siurbliai pasižymi dideliu valymo našumu ant kietų grindų ir kilimų. Jie yra lankstūs ir tvirti. Ritininis šepetys valo ypač kruopščiai ir ištiesina pluoštus, todėl valymas yra nepriekaištingas.
Akumuliatorinė šluota
Tyliai dirbanti akumuliatorinė šluotelė puikiai tinka greitam valymui. Esant poreikiui tiek šepetį, tiek Li-Ion bateriją pasikeisite lengvai ir be papildomų įrankių. Ypač ilgas baterijos veikimo laikas ir papildoma baterija – nepertraukiamam darbui.
Raskite tinkamą sausosios valymo dulkių siurblį,
Sauso valymo dulkių siurblių patarėjas
Mūsų profesionaliame asortimente rasite galingus ir patogius naudoti sprendimus kiekvienai situacijai, nuo sausojo valymo dulkių siurblių ir vertikalių šepečio tipo dulkių siurblių iki akumuliatorinių dulkių siurblių ir elektrinių šluotų.
Kitų valymo įrenginių patarėjas
Akimirksniu pateiksime jums tikslią Kärcher profesionalų įrenginį, kuris geriausiai tinka jūsų konkrečiai valymo užduočiai.
Sauso valymo dulkių siurbliai: universalūs ir patvarūs kasdieniam naudojimui
Kärcher sauso valymo dulkių siurbliai nuolat naudojami viešbučiuose, biuruose, mažmeninės prekybos vietose ir profesionaliose pastatų valymo tarnybose, nes jie veiksmingai pašalina visus įprastus sausus nešvarumus, įskaitant dulkes, dulkių kuokštus ar plaukus. Mūsų komerciniai konteineriniai dulkių siurbliai, išsiskiriantys savo sudėtinga technologija ir aukšta kokybe, yra tikri pagalbininkai ekonomiškai atliekant kasdienį valymą. Kompaktiški ir tylūs, jie lengvai įveikia įvairias valymo užduotis bei stebina dideliu efektyvumu ir lankstumu – net ir varomi akumuliatoriumi. Todėl su jais lengvai, kruopščiai ir efektyviai išvalysite įvairius paviršius, patalpas, kuriose ribojamas triukšmo lygis, taip pat ankštas ar gausiai apstatytas erdves. Sauso valymo dulkių siurbliu taip pat galima valyti dulkes nuo lempų, baldų ar sienų.
Kuo ypatingi Kärcher sauso valymo dulkių siurbliai?
Kurdami savo konteinerinius dulkių siurblius, daug dėmesio skiriame naudotojo patogumui, patogiai priežiūrai ir ergonomiškiems priedams. Be didelės siurbimo galios ir efektyvaus pūstuvo, šie įrenginiai yra ypač tylūs, lengvi ir tiksliai valdomi. Be to, jie pasižymi patvaria ir patikima filtravimo technologija – įskaitant HEPA filtrus. Šie filtrai sukurti taip, kad sulaikytų didelį kiekį labai mažų dalelių, kurias kiti dulkių siurbliai paprasčiausiai išleistų atgal į aplinką, todėl šie filtrai idealiai tinka alergiškiems ir astma sergantiems žmonėms.
Kas slypi už šios technologijos
Kärcher sauso valymo dulkių siurbliai su srautiniais pūstuvais naudoja įsiurbiamą orą ir kaip aušinimo orą. Dėl to jie yra labai taupūs ir ekonomiški. Be to, jie yra ypač lengvi, kompaktiški ir tokie tylūs, kad jie netrukdo net ir tose vietose, kur yra dideli žmonių srautai. Dėl to juos ypač tinka naudoti biuruose, viešbučiuose, mažmeninės prekybos parduotuvėse ir kitose vietose, kur svarbi triukšmo kontrolė. Dėl kompaktiško dydžio juos taip pat lengva laikyti ir transportuoti, o tai dar labiau padidina jų praktiškumą.
Įrenginio širdis: EC siurbimo turbina
EC variklis – patikimas nuolatinės srovės variklis su elektriniu inverteriu, kuris turi esminių privalumų, lyginant su įprastais komutatoriniais varikliais. Svarbiausias privalumas – itin ilgas tarnavimo laikas. Variklis veikia be anglies šepetėlių ir įsijungia be uždegimo kibirkšties. Todėl jis tinka ne tik sprogimui atspariose zonose, bet ir daugiapamainiui darbui esant ilgiems darbo intervalams. Integruotas valdiklis leidžia nuolat reguliuoti greitį, todėl galima atitinkamai reguliuoti siurbimo galią.
Akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys – greitesnis, lankstesnis ir saugesnis
Belaidis lankstumas, galingas valymo našumas, didesnis produktyvumas ir ypač tylus veikimas: naujieji akumuliatoriniai sauso valymo dulkių siurbliai iš Kärcher Battery Power+ platformos su energiją taupančiu eco!efficiency režimu.
Laiptinės
Čia įprastai trūksta elektros lizdų. O belaidžiams dulkių siurbliams net nereikia jokių prailgintuvų. Vienu apsisukimu visoje laiptinėje ir viskas išvalyta.
Naudojant belaidžius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 35 proc. laiko.
Lėktuvai
Liko nedaug laiko iki kitų keleivių įlaipinimo. Tarpinis valymas yra daug greitesnis nei naudojant sudėtingus laidinius įrenginius
Naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 50 proc. laiko.
Teatras / kino teatras
Nereikia jungti laidų ir nėra varginančio vaikščiojimo nuo elektros lizdo iki dulkių siurblio, lengvai ir greitai galima išvalyti tarpus tarp eilių ir laiptus.
Naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 40 proc. laiko.
Sėdimosios funkcinės patalpos
Naudodami akumuliatorinį dulkių siurblį galėsite siurbti nepaliaujamai, ir jums nereikės nuolat narplioti ar kaitalioti laidų.
Naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 30 proc. laiko.
Įėjimo zonos ir viešbučių vestibiuliai
Didelis lankytojų srautas, daug baldų, bet ir daug nešvarumų. Tokiose didelėse patalpose nereikia ieškoti artimiausio maitinimo lizdo bei išvengiama laidų apsivyniojimo aplink baldus, todėl tai padeda apsaugoti svečius nuo įvairių pavojų.
Naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 15 proc. laiko.
Viešasis transportas
Autobusuose ir traukiniuose valymo personalas dažnai naudojasi išoriniais maitinimo šaltiniais ir prailgintuvais. Ribotoje erdvėje daug paprasčiau ir efektyviau dirbti naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius.
Naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 25 proc. laiko.
Biurų patalpos
Dulkių siurbimas gali būti sudėtingas, ypač atviro išplanavimo biuruose. Galima sutaupyti daug laiko, jei laidai nekliūva už baldų.
Naudojant akumuliatorinius dulkių siurblius galima sutaupyti iki 25 proc. laiko.
Gerai išsiurbtas reiškia gerai išfiltruotas.
Dulkės ir purvas, mikrobai, smulkios dalelės ir alergenai lydi mus kasdien ir taip pat turi įtakos patalpų oro kokybei visuomeniniuose pastatuose, pavyzdžiui, biuruose, viešbučiuose, ligoninėse, gydymo įstaigose ar mokyklose. Kvėpavimo takų ligos dažnai sukelia ilgalaikes pasekmes.
Todėl Kärcher sauso valymo dulkių siurbliuose įdiegta sudėtinga filtravimo technologija. Skirtingų tipų konstrukcijoms reikia skirtingų tipų filtrų, pagamintų iš įvairių medžiagų, pavyzdžiui, nuolatinis filtro krepšys, flisinis filtro maišelis, išmetimo filtras ir HEPA filtras. Visuose profesionaliuose Kärcher sauso valymo dulkių siurbliuose yra variklio apsaugos filtras, kuris apsaugo pūstuvą nuo smulkių dulkių dalelių. Išmetimo filtras naudojamas valyti išmetamą orą ir sumažinti triukšmo lygį. Daugelyje modelių taip pat galima naudoti HEPA išmetimo filtrą.
Filtrai HEPA-14: higieniškas sprendimas švariam patalpų orui
Kärcher filtrai HEPA-14 yra labai svarbūs veiksmingai filtruojant net smulkiausius aerozolius iš oro uždarose patalpose ir pašalinant kenksmingas daleles. Kärcher sauso valymo dulkių siurbliuose sumontuoti filtrai veiksmingai ir patikimai valo patalpų orą.
Kärcher sausojo valymo dulkių siurbliai – tvarūs, tvirti ir efektyvūs.
Kärcher sausojo valymo dulkių siurbliai išsiskiria perdirbtų medžiagų kiekiu – 45 procentais T serijoje ir 60 procentų T 11/1 Re!Plast. Dėl šio perdirbtų medžiagų kiekio Kärcher sausojo valymo dulkių siurblių energijos poreikis gamybos metu jau yra žymiai sumažintas, o vertingų žaliavų naudojimas – minimalus. Tai reiškia, kad Kärcher sausojo valymo dulkių siurbliai yra ne tik labai ekologiški, bet ir labai tvirti bei ilgaamžiai. Jūsų profesionalas tvariam ir efektyviam valymui.
Mažesnės energijos sąnaudos
Su naująja T serija pristatome laidinius įrenginius, kurie užtikrina mažesnį energijos suvartojimą (500 W vietoje 700 W). O naudojant akumuliatorinius modelius, veikimo laikas žymiai pailgėja siurbiant „eco!efficiency“ režimu, kuris taip pat užtikrina mažesnį triukšmo lygį.
Toks tylus, kad praktiškai begarsis
Naujosios T serijos laidiniai siurblių modeliai pasižymi išskirtinai žemu triukšmo lygiu – vos 52 dB(A). Dėl mažo skleidžiamo triukšmo darbas tampa ergonomiškas, be to siurbliai idealiai tinka valant dieną netgi triukšmui jautriose vietose.
Ergonomiškas dizainas
Dėl ergonomiškos, grakščios konstrukcijos, patogios nešiojimo rankenos ir mažo svorio įrenginius nesunku nešioti laikant arti kūno. Kompaktiška konstrukcija padeda užtikrinti sveikatos ir saugos darbe reikalavimų laikymąsi, sumažina rankų ir nugaros įsitempimą ir apsaugo nuo sveikatos problemų. Ergonomiška alkūnė palengvina siurbimą, vamzdį patogu laikyti rankoje.
Ilgalaikiškumas
Dėl elektroniniu būdu valdomos pavaros ši technologija turi daugybę privalumų, tokių kaip didesnis efektyvumas ir našumas su mažesnėmis energijos sąnaudomis. Tai lemia žymiai ilgesnį dulkių siurblio tarnavimo laiką.
Ar tai tvaru? Žinoma!
Naujoji „Kärcher“ T serija – puikus tvarumo pavyzdys. Joje dera aplinkai nekenksmingos medžiagos ir inovatyvios gamybos technologijos. Įrenginių sudėtyje yra 45 proc. reciklato – perdirbto pramoninio plastiko. Tokiu būdu gaminant vieną įrenginį sutaupoma iki 2,0 kg gryno plastiko. Pramoninis reciklatas yra vertinga medžiaga, gaunama iš gamybos atliekų, tokių kaip brokuoti gaminiai, nuopjovos ir medžiagų perteklius, ir grąžinama į ciklą. Taip sumažėja į sąvartyną išvežamų atliekų kiekis, taupomi gamtos ištekliai ir saugoma aplinka. Ekologiška medžiaga leidžia sumažinti tiek energijos suvartojimą, tiek gamybai reikalingų naujų žaliavų kiekį.Daugiau informacijos