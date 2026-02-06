Akumuliatoriniai vertikalūs šepetiniai dulkių siurbliai
Kärcher akumuliatoriniai vertikalūs šepetiniai dulkių siurbliai pasižymi dideliu valymo našumu ant kietų grindų ir kilimų. Jie yra lankstūs ir tvirti. Ritininis šepetys valo ypač kruopščiai ir ištiesina pluoštus, todėl valymas yra nepriekaištingas.
AKUMULIATORINIS DULKIŲ SIURBLYS SU ŠEPEČIU
Jokių laidų, jokių kompromisų.
Vienas – visiems darbams. CV 30/2 Bp yra pirmasis profesionalus akumuliatorinis dulkių siurblys su
šepečiu, skirtas visoms tekstilinėms grindų dangoms ir kietoms grindims. Kompaktiškas ir manevringas vakuuminis šepetys, turintis automatinę grindų atpažinimo funkciją, valymo šepečiu funkciją ir žemą prošvaisą, palengvina valymą po baldais ir apkrautose patalpose.
CV 30/2 Bp: patikimas partneris kiekvienoje situacijoje
Vienas įrenginys, daug galimybių: Su mūsų naujaisiais akumuliatoriniais vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliais CV 30/2 Bp įveikiama bet kokia valymo užduotis. Dėl ypač žemos prošvaisos kompaktiškas dulkių siurblys palengvina valymą po lovomis ir kitais baldais. Naudojant praktišką paviršiaus antgalį galima valyti stalus, spintas, durų rėmus, lubas ir šviestuvus arba siauras vietas.
Kas išties yra svarbu: kompaktiškas dizainas ir manevringumas
Paprastas valdymas, maksimalus mobilumas ir efektyvus purvo šalinimas: CV 30/2 Bp yra puikus vertikalaus šepečio tipo dulkių siurblys profesionaliam naudojimui. Dėl automatinės grindų atpažinimo funkcijos jis puikiai valo visus kilimus ir kietus paviršius. Vietą taupantis akumuliatorinis vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys yra belaidis, manevringas ir labai lengvai valdomas. Elektros lizdo paieškos ir nuolat trukdantis laidas – tai jau praeitis.
PUIKŪS REZULTATAI PASIEKIAMI GREIČIAU
Automatinis grindų atpažinimas
Dulkių siurblys automatiškai atpažįsta valomą paviršių ir atitinkamai pritaiko savo našumo lygį. Todėl pasiekiami puikūs rezultatai valant tiek tekstilinius, tiek kietus paviršius.
Cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija
Ši funkcija įjungiama kojiniu jungikliu. Šepečiu surinkti plaukai atskiriami ir susiurbiami dulkių siurbliu. Dulkių siurblys greitai, efektyviai ir higieniškai išvalo cilindrinį šepetį, jo nereikia išimti rankiniu būdu. Taip sutaupoma laiko valymo procesui.
Kompaktiškas dizainas su žema prošvaisa
Kompaktiškas ir manevringas itin plokščios konstrukcijos dulkių siurblys puikiai tinka visapusiškam ir giluminiam valymui po plokščiais baldais, pvz., lovomis, baldais, komodomis ar stalčiais.
NES VIDUJE SLYPINTYS PRIVALUMAI YRA SVARBŪS:
Atraskite mūsų naujojo akumuliatorinio vertikalaus šepetinio dulkių siurblio CV 30/2 BP privalumas
Galingas 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorius
Didelis našumas ir lankstumas be jokių laidų: Akumuliatorius suderinamas su visais 36 V Kärcher Battery Power+ ir Battery Power akumuliatorių platformų įrenginiais.
Ilgaamžis ir kompaktiškas dizainas
Kompaktiškas ir tvirtas CV 30/2 Bp mašinos dizainas yra itin patikimas, o ilgas tarnavimo laikas užtikrina naudojimo ekonomiškumą.
Visada gerai informuoti
36 V akumuliatorius užtikrina naudojimo aiškumą. Jis atpažįsta prijungtą įrenginį ir automatiškai rodo likusį veikimo laiką siurbimo metu.
Daugiafunkcinė naujoviška rankena su LED ekranu
Rankenoje sumontuotas ergonomiškas įjungimo / išjungimo mygtukas, LED ekranas, kuriame
rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas, ir eco!efficiency režimas, kuris prailgina veikimo laiką ir sumažina triukšmą siurbimo metu.
Labai efektyvus HEPA 14 filtras
Papildomai įsigyjamas HEPA 14 filtras padidina filtro našumą ir pagerina pūstuvo oro kokybę. Jis
sertifikuotas pagal DIN EN 1822:2019 standartą, o jo dulkių sulaikymo efektyvumas yra 99,995 proc. Filtras patikimai sulaiko beveik visus ore esančius aerozolius, virusus ir mikrobus neišleidžiant jų atgal į aplinką.
Paprastas ir ergonomiškas valdymas
CV 30/2 Bp įrenginį lengva valdyti be jokių instrukcijų. Jis palaiko aktyvų naudojimą, patogiai įsijungia ir išsijungia, turi ergonomišką dizainą. Jame taip pat įdiegta automatinė grindų atpažinimo funkcija bei cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija.
PASIRINKIMAS PRIKLAUSO NUO JŪSŲ: NAŠUMO SAVYBIŲ APŽVALGA
Daugiafunkcinė rankena
CV 30/2 Bp turi LED ekraną, kuriame rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas. Įrenginys patogiai
įjungiamas / išjungiamas specialiu mygtuku. Taip pat bet kuriuo metu galima perjungti į praktišką
eco!efficiency režimą. Tai prailgina likusį akumuliatoriaus veikimo laiką ir sumažina prietaiso veikimo
triukšmą.
LED ekranas
Veikimo metu LED ekrane minutėmis rodomas likęs Battery Power+ akumuliatoriaus veikimo laikas ir
atitinkamų paslaugų kodai.
Intuityvi valdymo koncepcija
Visas funkcijas galima paprastai ir ergonomiškai valdyti CV 30/2 Bp rankena. Paprastas, praktiškas ir
greitas valymo procesas.
Naudingas dirbtinio oro žiedas
Esant didelei slydimo jėgai, pavyzdžiui, ant tankių pluoštinių kilimų, pasukus geltoną žiedą galima
atidaryti dirbtinio oro sklendę ir iš karto sumažinti slydimo jėgą.
Paviršiaus antgalis
Standartiškai CV 30/2 Bp Adv komplektuojamas su papildomu paviršiaus antgaliu. Praktišką antgalį
taip pat galima įsigyti kaip papildomą priedą visiems kitiems modeliams. Juo galima kruopščiai išvalyti
net ir sunkiai prieinamas vietas, pavyzdžiui, spinteles, kampus ir ertmes po baldais.
Ilgalaikė akumuliatoriaus galia
Labai galingas Battery Power+ akumuliatorius. 36 V ličio jonų akumuliatorius yra 6,0 Ah talpos, todėl
veikia ilgai. Inovatyvi realaus laiko technologija LCD ekrane. Belaidis laisvas judėjimas ir valymas
visur, kur tik reikia.
PATIKIMAS: TECHNOLOGIJOS APŽVALGA
Automatinis grindų dangos atpažinimas, praktiška šepečio išvalymo funkcija ir itin plokščia konstrukcija leidžia pasiekti maksimalų CV 30/2 Bp lankstumą ir mobilumą. 36 V akumuliatoriaus technologija visada užtikrina puikius valymo rezultatus, nepriklausomai nuo naudotojo buvimo vietos. Naudojant kasdien, šis išmanusis akumuliatorinis vertikalus šepetinis dulkių siurblys pasižymi maksimaliu mobilumu ir lanksčiu pritaikymu, ypač valant viešbučius ir įvairius pastatus.
Mobilumas
CV 30/2 Bp suteikia visišką autonomiškumą atliekant valymo darbus. Galingo akumuliatoriaus dėka
nereikia jokių laidų, todėl efektyvus valymas užtikrinamas visur. Itin plokščias belaidis akumuliatorinis vertikalaus šepečio siurblys su ypač žema prošvaisa palengvina valymą po žemais baldais, pavyzdžiui, lovomis, komodomis ar spintelėmis.
Papildomai įsigyjamas HEPA 14 filtras
Pirmiausia saugumas: Papildomai įsigyjamas HEPA 14 filtras padidina filtro efektyvumą ir pagerina ventiliatoriaus oro kokybę. Jo dulkių sulaikymo efektyvumas 99,995 proc. ir jis sertifikuotas pagal bandymo standartą DIN EN 1822:2019. Jis patikimai šalina net aerozolius, virusus ir mikrobus.
eco!efficiency režimas
Ekonomiškas eco!efficiency režimas užtikrina mažesnį triukšmo lygį valymo metu ir žymiai ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką.
SUKURTAS PROFESIONALŲ IR SKIRTAS PROFESIONALAMS: KAM TINKA CV 30/2 BP AKUMULIATORINIS VERTIKALUS ŠEPETINIS DULKIŲ SIURBLYS?
Kärcher CV 30/2 Bp puikiai tinka profesionaliam naudojimui visur, kur reikia reguliariai valyti kietas ar
tekstilines grindis. Be jokių elektros lizdų ir kabelių, šiuos įrenginius galima greitai ir efektyviai naudoti visose pramonės srityse.
Statybos paslaugų teikėjai
- Profesionalus tekstilės ir kietų paviršių valymas tipinėse patalpose, pvz., registratūroje,
biuruose, susitikimų ir seminarų salėse.
- Lankstus ir belaidis valymas, taip pat ir po ypač žemais baldais
Viešbučių ir apgyvendinimo paslaugos
- Profesionalus akumuliatorinis vertikalus šepetinis dulkių siurblys, skirtas visų tipų grindims,
tiek kietiems, tiek tekstiliniams paviršiams.
- Ypač žema prošvaisa užtikrina puikius valymo rezultatus, taip pat palengvina valymą po
lovomis, komodomis ar spintelėmis
- Praktiškas paviršiaus antgalis giluminiam valymui, taip pat spintelių, lubų ir kitų viršutinių
paviršių valymui