„SIGNATURE “ Įrenginių gama

Privers aiktelėti iš nuostabos. Alfredo Kärcherio parašu pažymėti tik geriausi ir novatoriškiausi patalpų valymo kategorijų įrenginiai, priskiriami „Signature“ linijai*.

Kärcher WV 7 Signature Line

Kärcher VC 7 Signature Line

Kärcher FC Signature Line

Kärcher SC Signature Line

Kärcher AF Signature Line

    Novatorius Alfredas Kärcheris

    Mūsų bendrovės įkūrėjas Alfredas Kärcheris buvo aistringas vizionierius ir tikras gaminių, kurie priverčia aiktelėti iš nuostabos, gamybos pradininkas. Jo vardas yra inovacijų ir aukščiausių kokybės standartų sinonimas. Jo garbei sukūrėme naują aukščiausios klasės įrenginių gamą – „Signature“. Parašas pabrėžia inovacijų ir kokybės dvasią, dėl kurios „Signature“ gamos įrenginiai yra geriausi „Kärcher“ įrenginiai savo kategorijoje.

    Alfred Kärcher portrait

    Rinkitės geriausią

    Jei tik geriausią pasirinkimą visada būtų taip lengva rasti! Pas mus galingiausius ir inovatyviausius gaminius patalpoms valyti galite atpažinti iš aukštos kokybės pakuotės ir, žinoma, originalaus Alfredo Kärcherio parašo. Aukščiausios klasės „Signature“ gamos įrenginiai išsiskiria dar platesniu naudojimu nei kiti mūsų gaminiai ir kartais yra tiekiami su išskirtiniais priedais, kurių negalima įsigyti kitaip.

    WV Signature Line

    Garantijos pratęsimas:

    Jei „Signature“ gamos įrenginį užregistruosite „Home & Garden“ programėlėje, gausite papildomus garantijos metus *. Programėlė ne tik padės surinkti įrenginį, bet ir atlikti jo pradinį paleidimą, suteiks patarimų, kaip pasiekti geriausių valymo rezultatų, ir daug daugiau.

     *Papildomą garantiją gali įsigyti tik privatūs asmenys

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    Mūsų "Signature" gamos įrenginiai