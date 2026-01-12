Laistymo sistemos

Lietus pagal užsakymą! Platus Kärcher laistymo prietaisų pasirinkimas pradžiugins visus sodo mėgėjus. Efektyvūs vandens siurbliai ir laistymo produktai užtikrina atsakingą natūralių gamtos išteklių naudojimą. Brangiai kainuojantis vanduo naudojamas optimaliai ir ekologiškai išmintingai. Inovatyvios technologijos ir tikslūs jutikliai užtikrina, kad sodo augalai gautų tiek vandens, kiek jo reikia augimui. Kärcher siūlo efektyvius laistymo purkštukus, pistoletus, purkštuvus, laistymo žarnas, laikmačius, vandens siurblius, greitas jungtis bei šių prietaisų saugojimo sistemas. Ir visa tai - tikram sodininkystės džiaugsmui patirti santarvėje su gamta! Nesvarbu, kokį Kärcher prietaisą naudojate, Jūsų pasirinkimas yra teisingas.

Kärcher Automatinis laistymas

Automatinis laistymas

Netgi kai atostogausite, jums nebereiks jaudintis dėl savo sodo: Kärcher laikmačiai įjungs laistymo sistemą tiksliai nustatytu laiku.

Kärcher Kärcher Rain System™

Kärcher Rain System

Naujoji Kärcher Rain System® tobulai įsiterpia tarp gyvatvorių, krūmų, daržovių lysvių ir gėlynų. Vanduo nukreipiamas tiksliai ten, kur jo reikia, taupiai ir racionaliai.

Kärcher Antgaliai ir plovimo antgaliai

Antgaliai ir plovimo antgaliai

Nugalėtojas, neturintis lygių: Kärcher laistymo pistoletai ir antgaliai paperka savo ergonomiškumu ir paprastu naudojimu. Purškimo srautą galima reguliuoti pagal poreikį.

Kärcher Purkštuvai

Purkštuvai

Laistymas iki pat tolimiausio kampelio: didelis mūsų purkštuvų pasirinkimas užtikrina tinkamą sprendimą tiek didelio ar mažo, tiek lygaus ar nelygaus reljefo sodo laistymui.

Kärcher Jungtys/adapteriai

Jungtys/adapteriai

Sujungimas, prijungimas, atjungimas ir taisymas: tai Kärcher greitos jungtys, tinkančios visoms įprastoms "click" jungčių sistemoms ir visoms įprasto skersmens laistymo žarnoms.

Kärcher Laistymo žarnos

Laistymo žarnos

Kärcher laistymo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir atsparios susipynimui. Viskas ko reikia tobulam sodui!

Kärcher Žarnos laikiklis

Žarnos laikiklis

Visada tvarkinga, visada paruošta naudoti: su Kärcher žarnų dėžėmis, žarnų vežimėliais, žarnų ritėmis ir žarnų laikikliais laistyti visą sodą galima greitai ir lengvai.

Naudojimo būdų apžvalga

Atraskite plačias mūsų sodo prietaisų panaudojimo galimybes.

Sodas
Laistymo sistemos

Ekologinė atsakomybė

Dėka sumanios ir efektyvios Kärcher technologijos, kaip ir puikiai vienas su kitu derančių produktų, jūs atsakingai naudosite gamtos išteklius. 

Energijos taupymas

Taupykite energiją

Patvarūs ir lengvai valdomi aukštos kokybės vandens siurbliai idealiai tinka naudojant alternatyvius vandens šaltinius. Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai, pagal poreikį. Daugiapakopiai siurbliai yra galingesni, efektyvesni ir tylesni. Naudojant tokį patį srautą, kaip įprastuose srautiniuose siurbliuose, energijos suvartojimo lygis yra sumažinamas 30%.

Vandens saugojimas

Taupykite vandenį

Water Controller Duo Smart vandens laikmatis suteikia galimybę individualiai kontroliuoti laistymą ir pritaikyti jį pagal poreikį. Įrenginys gali būti lengvai valdomas per mobilią programėlę ar balso kontrolę. Realaus laiko orų duomenų naudojimas užtikrina efektyvų laistymą ir vandens išteklių tausojimą. 

Atsakingas medžiagų parinkimas

Atsakingas medžiagų parinkimas

Kärcher skiria didelį dėmesį atsakingam medžiagų parinkimui, rūpindamasi, kad jos būtų saugios aplinkai, bei vengia tokių aplinkai bei sveikatai kenksmingų medžiagų, kaip ftalatai ir sunkieji metalai. Kärcher Performance žarnos yra aukštos kokybės, tvirtos, lanksčios, atsparios sulenkimams. 

 

Tikslinis laistymas

Tikslinis laistymas

Kärcher Rain System® prisitaiko prie tikslaus augalų poreikio ir puikiai vandeniu aprūpina gyvatvores, krūmus, daržovių lysves bei gėlynus. Vanduo yra purškiamas ten, kur jo reikia, ir nieko nešvaistoma – tai naudinga aplinkai ir jūsų piniginei. Vienodas slėgio pasiskirstymas užtikrina, kad vanduo būtų tolygiai paskirstytas iki 50 metrų ilgio ruožuose. Jei reikia, galite nustatyti skirtingą vandens tūrį skirtingoms vietoms. 

 

Vandens siurblys

Tiekimas iš alternatyvių vandens  šaltinių

Laistymo laikmatis

Vandens kiekio kontrolė 

Laistymo žarna

Reikiamo vandens kiekio transportavimas

Laistymo sistemos

Tikslinis paskirstymas, neeikvojant vandens

Filmukai

Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie Kärcher laistymo sistemas?
Spauskite ant paveikslėlio, ir pamatysite, kaip prietaisai veikia.

Laistymo sistemos

