Laistymo sistemos
Lietus pagal užsakymą! Platus Kärcher laistymo prietaisų pasirinkimas pradžiugins visus sodo mėgėjus. Efektyvūs vandens siurbliai ir laistymo produktai užtikrina atsakingą natūralių gamtos išteklių naudojimą. Brangiai kainuojantis vanduo naudojamas optimaliai ir ekologiškai išmintingai. Inovatyvios technologijos ir tikslūs jutikliai užtikrina, kad sodo augalai gautų tiek vandens, kiek jo reikia augimui. Kärcher siūlo efektyvius laistymo purkštukus, pistoletus, purkštuvus, laistymo žarnas, laikmačius, vandens siurblius, greitas jungtis bei šių prietaisų saugojimo sistemas. Ir visa tai - tikram sodininkystės džiaugsmui patirti santarvėje su gamta! Nesvarbu, kokį Kärcher prietaisą naudojate, Jūsų pasirinkimas yra teisingas.
Automatinis laistymas
Netgi kai atostogausite, jums nebereiks jaudintis dėl savo sodo: Kärcher laikmačiai įjungs laistymo sistemą tiksliai nustatytu laiku.
Kärcher Rain System™
Naujoji Kärcher Rain System® tobulai įsiterpia tarp gyvatvorių, krūmų, daržovių lysvių ir gėlynų. Vanduo nukreipiamas tiksliai ten, kur jo reikia, taupiai ir racionaliai.
Antgaliai ir plovimo antgaliai
Nugalėtojas, neturintis lygių: Kärcher laistymo pistoletai ir antgaliai paperka savo ergonomiškumu ir paprastu naudojimu. Purškimo srautą galima reguliuoti pagal poreikį.
Purkštuvai
Laistymas iki pat tolimiausio kampelio: didelis mūsų purkštuvų pasirinkimas užtikrina tinkamą sprendimą tiek didelio ar mažo, tiek lygaus ar nelygaus reljefo sodo laistymui.
Jungtys/adapteriai
Sujungimas, prijungimas, atjungimas ir taisymas: tai Kärcher greitos jungtys, tinkančios visoms įprastoms "click" jungčių sistemoms ir visoms įprasto skersmens laistymo žarnoms.
Laistymo žarnos
Kärcher laistymo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir atsparios susipynimui. Viskas ko reikia tobulam sodui!
Žarnos laikiklis
Visada tvarkinga, visada paruošta naudoti: su Kärcher žarnų dėžėmis, žarnų vežimėliais, žarnų ritėmis ir žarnų laikikliais laistyti visą sodą galima greitai ir lengvai.
Naudojimo būdų apžvalga
Atraskite plačias mūsų sodo prietaisų panaudojimo galimybes.
Ekologinė atsakomybė
Dėka sumanios ir efektyvios Kärcher technologijos, kaip ir puikiai vienas su kitu derančių produktų, jūs atsakingai naudosite gamtos išteklius.
Taupykite energiją
Patvarūs ir lengvai valdomi aukštos kokybės vandens siurbliai idealiai tinka naudojant alternatyvius vandens šaltinius. Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai, pagal poreikį. Daugiapakopiai siurbliai yra galingesni, efektyvesni ir tylesni. Naudojant tokį patį srautą, kaip įprastuose srautiniuose siurbliuose, energijos suvartojimo lygis yra sumažinamas 30%.
Taupykite vandenį
Water Controller Duo Smart vandens laikmatis suteikia galimybę individualiai kontroliuoti laistymą ir pritaikyti jį pagal poreikį. Įrenginys gali būti lengvai valdomas per mobilią programėlę ar balso kontrolę. Realaus laiko orų duomenų naudojimas užtikrina efektyvų laistymą ir vandens išteklių tausojimą.
Atsakingas medžiagų parinkimas
Kärcher skiria didelį dėmesį atsakingam medžiagų parinkimui, rūpindamasi, kad jos būtų saugios aplinkai, bei vengia tokių aplinkai bei sveikatai kenksmingų medžiagų, kaip ftalatai ir sunkieji metalai. Kärcher Performance žarnos yra aukštos kokybės, tvirtos, lanksčios, atsparios sulenkimams.
Tikslinis laistymas
Kärcher Rain System® prisitaiko prie tikslaus augalų poreikio ir puikiai vandeniu aprūpina gyvatvores, krūmus, daržovių lysves bei gėlynus. Vanduo yra purškiamas ten, kur jo reikia, ir nieko nešvaistoma – tai naudinga aplinkai ir jūsų piniginei. Vienodas slėgio pasiskirstymas užtikrina, kad vanduo būtų tolygiai paskirstytas iki 50 metrų ilgio ruožuose. Jei reikia, galite nustatyti skirtingą vandens tūrį skirtingoms vietoms.
Tiekimas iš alternatyvių vandens šaltinių
Vandens kiekio kontrolė
Reikiamo vandens kiekio transportavimas
Tikslinis paskirstymas, neeikvojant vandens
Filmukai
