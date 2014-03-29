Purkštuvai
Laistymo purkštuvai – tai protingas idėjas siūlančios technologijos. Didelis Kärcher purkštuvų pasirinkimas užtikrina tinkamą sprendimą tiek didelio ar mažo, tiek lygaus ar nelygaus reljefo sodo laistymui. Unikali apsauginė plokštelė nuo apsitaškymo, įdiegta reguliuojamuose purkštuvuose, užtikrina paprastą purkštuvo vandens srauto, laistymo zonos ar svyravimo kampo pasirinkimą, išliekant visiškai sausam! Nebereikia nuolat bėgioti iki vandens čiaupo, kad sureguliuoti pagrindinius prietaiso parametrus. Visi purkštuvai lengvai prijungiami prie įprastų laistymo žarnų ir tinka visoms įprastoms „click“ jungčių sistemoms.
Vibraciniai purkštuvai
Purkštuvai - technologijos su idėja.
Dabar naujuosius Kärcher vibracinius purkštuvus naudoti dar lengviau. Juose yra integruota apsauga nuo aptaškymo, kad įrenginį būtų patogu primontuoti ir sureguliuoti nesušlampant. Kärcher purkštuvai turi išmėgintą ir ištestuotą paspaudimo sistemą ir yra lengvai prijungiami prie sodo žarnų.
Vibracinis purkštuvas
Nuolat reguliuojamas purškimo plotas iki 320 m2.
Nesušlapsite
Galite patogiai nustatyti laistymo zoną ir vandens kiekį, nebijodami sušlapti.
Patogus derinimas
Apipurškimo apsauga skirta apsaugoti jus kol reguliuosite purkštuvą.
Kintamas purškimo plotis
Purškimo plotis gali būti reguliuojamas junginėjant purkštukus.