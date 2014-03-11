MŪSŲ AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI
„Kärcher“ įteiktas GUINNESS WORLD RECORDS™ apdovanojimas. Įmonė pripažinta šiuo metu geriausiai parduodamu aukšto slėgio plovimo įrenginių prekių ženklu.
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Nenugalimas universalumas – valymas aukštu slėgiu su Kärcher. Kärcher aukšto slėgio įrenginius išrado 1950 metais ir nuo tada juos tobulina iki pat šių dienų. Daugiau galios su mažesnėmis sąnaudomis. Ilgesnis tarnavimo laikas su trumpesniu valymo laiku. Kaip pasaulinis lyderis Kärcher siūlo didelį produktų asortimentą, kuris neturi jokių spragų tiek techninio tobulumo, tiek universalumo prasme – darbuo su karštu arba šaltu vandeniu, su elektros ar vidaus degimo varikliais, tiek mobilius, tiek ir stacionarius.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Su karštu vandeniu, aukšto slėgio plovimo įrenginiai su vandens pašildymu valo daug geriau nei su šaltu vandeniu ir esant tam pačiam vandens slėgiui. Kärcher įrenginiai žavi aukščiausio lygio komfortu ir naujausiomis technologijomis.
Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Švarūs prietaisai, transporto priemonės ir pastatai kasdien: slėgio ir didelio tūrio šalto vandens spaudimu plovyklos pašalina sunkiai įveikiamą purvą. Puikiai tinka didelių paviršių valymui.
Karšto vandens generatorius
Mūsų karšto vandens generatoriai yra paprastas ir ekonomiškas būdas šalto vandens aukšto slėgio įrenginius paversti karšto vandens įrenginiais su dar geresniu valymo našumu.
Ultra aukšto slėgio valymo sistemos
Kai tradicinių aukšto slėgių įrenginių techniniai pajėgumai yra nepakankami, Kärcher ultra aukšto slėgio valymo įrenginiai siūlo jums sprendimą. Dėka itin aukšto slėgio, jie gali patikimai pašalinti patį sudėtingiausią purvą.
Stacionarūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Stacionarūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai idealiai tinkai įvairioms reikmėms. Vanduo aukštu slėgiu tiekiamas stacionariai sumontuotu vamzdynu tiesiai į darbo vietas.
Vidaus degimo variklis
Ten, kur nėra energijos šaltinio, aukšto slėgio plovimo įrenginiai su vidaus degimo varikliu – siūlo maksimalų universalumą ir nepriklausomybę.
Aukšto slėgio valymo įrenginių patarėjas
Kärcher Professionalūs aukšto slėgio įrenginiai sukurti taip, kad valymas taptų lengvesnis ir efektyvesnis, net ir atliekant sudėtingiausias užduotis. Platus šalto ir karšto vandens modelių bei įvairių plovimo priemonių asortimentas leidžia rasti idealų sprendimą kiekvienam poreikiui.
eco!Booster purškimo antgalis profesionaliems aukšto slėgio plovimo įrenginiams
Su eco!Booster purškimo antgaliu valymas tampa dar efektyvesnis ir tvaresnis, nes jo našumas 50 proc. didesnis, lyginant su standartiniu antgaliu. Šis sprendimas idealiai tinka didesniems vertikaliems paviršiams, pagamintiems iš mechaniniam poveikiui jautrių medžiagų, plauti.
Valymo priemonės aukšto slėgio plovimo įrenginiams
Kärcher valymo ir priežiūros priemonės, skirtos aukšto slėgio plovimo įrenginiams, yra sukurtos norint pasiekti maksimalius valymo rezultatus, su minimaliomis energijos ir laiko sąnaudomis. Tuo pačiu metu, specialių formulių, palengvinančių filtravimą ir atskyrimą, dėka, šie įrenginiai sumažina nuotekų sukeliamą taršą, susidarančią dėl mineralinės alyvos likučių.
Komercinių transporto priemonių valymas ir apsauga
Aukštos kokybės valymo priemonės, skirtos sunkiai įveikiamo purvo valymui keliuose ir statybų aikštelėse, gali būti naudojamos su šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Universalumas pramoniniam taikymui
Greitai veikiančios, tačiau švelnios valymo priemonės pašalina sunkiai įveikiamą purvą, tokį kaip, alyvą, riebalus ir rūdis.
Švara ir higiena maisto pramonėje
Efektyvios valymo ir dezinfekavimo priemonės, DGHM (Vokietijos higienos ir mikrobiologijos draugijos) ir DVG (Vokietijos dujų ir vandens asociacijos) patvirtintos tinkančiomis naudoti maisto pramonėje.
Blizgantys jūsų automobilių prekybos vietos įėjimo dangų paviršiai
Blizganti prekybos salė ir bet kurio automobilio vertės išlaikymas, netgi po variklio gaubtu, įmanomas švelnių valymo priemonių, tinkančių visų tipų paviršių ir medžiagų valymui, dėka.
Naujas fasadų, stiklų, saulės sistemų ir grindų valymo sprendimas.
Mūsų naujasis sistemos sprendimas, sudarytas iš šepečių, teleskopinių iečių, priedų ir adapterių, dabar leidžia lanksčiai naudoti įvairius valymo būdus skirtingoms valymo užduotims atlikti. Nesvarbu, ar tai būtų žemas, vidutinis ar aukštas slėgis, ar siurbimas: dar niekada fasadų, stiklo paviršių, saulės kolektorių ir grindų valymas nebuvo toks lankstus, patogus ir kruopštus sunkiai pasiekiamose vietose.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių privalumai
Aukštos temperatūros vanduo, kurį paruošia karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai, leidžia sumažinti darbinį slėgį, valymo laiką ir valymo priemonės kiekį. Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių privalumai lyginant su šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiais:
- Geresni valymo rezultatai
- Sumažėjęs valymo priemonės sunaudojimas
- Trumpesnis džiūvimo laikas
- Geresnė higiena
- Trumpesnis darbo laikas
Karšto vandens naudojimas leidžia sutaupyti net iki 35% laiko ir pagerina valymo rezultatus.