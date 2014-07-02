Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai – šaltas dušas įsisenėjusiam purvui. Švarūs prietaisai, transporto priemonės ir pastatai kasdien: slėgio ir didelio tūrio šalto vandens spaudimu plovyklos pašalina sunkiai įveikiamą purvą. Puikiai tinka didelių paviršių valymui.

Kärcher Super klasė

Statybose, žemės ūkyje, pramonėje ar komunaliniame ūkyje - visur reikalinga maksimali galia. Vandens slėgis ir srautas super klasės įrenginiuose yra puikiai subalansuoti.

Kärcher Vidutinė klasė

Puikiai paruošti ilgoms ir sudėtingoms valymo užduotims: vidutinės klasės šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai valo įrangą, transporto priemones ar įmonės patalpas greitai ir patikimai.

Kärcher Kompaktinė klasė

Lengvi ir galingi: šie kompaktiški valymo įrenginiai valo vidinius kiemus ir dirbtuves ypač greitai. Jie pranoksta kitus vandens slėgiu ir srautu ir žinoma darbiniu laiku.

Kärcher Portatyvus

Naujieji Kärcher portatyvūs šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra lengvi ir kompaktiški. Šie įrenginiai lengvai transportuojami ir idealiai tinka mobiliems darbams įvairiose naudojimo vietose.

Kärcher Classic

Clasic serijos šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra galingi ir turi patikimas pompas su keraminiais stūmokliais. Šie įrenginiai yra patvarūs ir tvirti. Dėl ypatinos šių įrenginių konstrukcijos, lengvai galite prieiti prie įrenginio komponentų.

Kärcher Speciali klasė

Sukurti lengvam transportavimui ant ypatingai sudėtingų paviršių: specialiosios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiai iš Kärcher, pašalina įsisenėjųsį purvą sunkiai pasiekiamose zonose.

Kärcher Vidaus degimo variklis

Ten, kur nėra energijos šaltinio, aukšto slėgio plovimo įrenginiai su vidaus degimo varikliu – siūlo maksimalų universalumą ir nepriklausomybę.

