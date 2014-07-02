Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai – šaltas dušas įsisenėjusiam purvui. Švarūs prietaisai, transporto priemonės ir pastatai kasdien: slėgio ir didelio tūrio šalto vandens spaudimu plovyklos pašalina sunkiai įveikiamą purvą. Puikiai tinka didelių paviršių valymui.
Super klasė
Statybose, žemės ūkyje, pramonėje ar komunaliniame ūkyje - visur reikalinga maksimali galia. Vandens slėgis ir srautas super klasės įrenginiuose yra puikiai subalansuoti.
Vidutinė klasė
Puikiai paruošti ilgoms ir sudėtingoms valymo užduotims: vidutinės klasės šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai valo įrangą, transporto priemones ar įmonės patalpas greitai ir patikimai.
Kompaktinė klasė
Lengvi ir galingi: šie kompaktiški valymo įrenginiai valo vidinius kiemus ir dirbtuves ypač greitai. Jie pranoksta kitus vandens slėgiu ir srautu ir žinoma darbiniu laiku.
Portatyvus
Naujieji Kärcher portatyvūs šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra lengvi ir kompaktiški. Šie įrenginiai lengvai transportuojami ir idealiai tinka mobiliems darbams įvairiose naudojimo vietose.
Classic
Clasic serijos šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra galingi ir turi patikimas pompas su keraminiais stūmokliais. Šie įrenginiai yra patvarūs ir tvirti. Dėl ypatinos šių įrenginių konstrukcijos, lengvai galite prieiti prie įrenginio komponentų.
Speciali klasė
Sukurti lengvam transportavimui ant ypatingai sudėtingų paviršių: specialiosios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiai iš Kärcher, pašalina įsisenėjųsį purvą sunkiai pasiekiamose zonose.
Vidaus degimo variklis
Ten, kur nėra energijos šaltinio, aukšto slėgio plovimo įrenginiai su vidaus degimo varikliu – siūlo maksimalų universalumą ir nepriklausomybę.