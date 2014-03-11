WV kompanija2024

LANGŲ VALYTUVAI

Be dryžių. Greitas. Daugiafunkcis! Akumuliatorinis langų valytuvas užtikrina švarą be dryžių ir vandens lašų. Langų valytuvas greitai ir efektyviai valo ne tik langus, bet ir kitus lygius paviršius, tokius kaip kaitlentės, veidrodžiai ar plytelės. 

 

Cordless window cleaners

Švara be dryžių. Tris kartus greičiau. Ne tik langams.

Sutaupykite laiko ir pastangų su Kärcher akumuliatoriniu langų valytuvu. Langų siurblio siurbimo funkcija užtikrina itin efektyvų valymą ir blizgančius langus - be dryžių ir likučių. Be to, patogus ir ergonomiškas Kärcher akumuliatorinis langų valytuvas leidžia labai higieniškai valyti langus, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu. Langų valytuvas tinka visoms lygiems paviršiams, pavyzdžiui, veidrodžiams, kaitlentėms, durims, plytelėms ar stalams valyti.

Grąžinkite WOW blizgesį visiems paviršiams

Išvalykite langus 3 kartus greičiau

Tris kartus greitesnis

Su Kärcher window vac langų valymas tampa tris kartus greitesnis nei valant rankiniu būdu.

Švarūs be dėmių langai

Jokių dryžių

Švara be dryžių, dėl aukštos kokybės valytuvo ir naujoviškos siurbimo funkcijos.

Nuvalykite langus be varvančio nešvaraus vandens

Jokių lašų

Langų valymo įrenginiai greitai ir patikimai susiurbia vandenį nuo stiklo paviršiaus nepalikdami varvančio nešvaraus vandens.

Originalus Karcher akumuliatorinis langų valiklis

Originalumas

Originali Kärcher kokybė iš belaidžio langų langų valymo įrenginio išradėjo.

WV 5 Plus N Black Edition

Rinkitės juodą. WV 5 Plus N Black Edition

Įsigykite specialaus leidimo Black Edition dizaino įrenginį: belaidis langų valymo įrenginys Kärcher WV 5 paverčia lygių paviršių valymą vaikų žaidimu. Jis veikia maloniai tyliai, dėl minkštos rankenos patogu laikyti rankoje,  reguliuojamas nubraukėjas užtikrina lengvą valymą net iki lango kraštų. Keičiama baterija suteikia pakankamai energijos kiekvienam darbui ir leidžia jums dirbti ilgai ir be pertraukų. Į rinkinį įeina siauras siurbimo antgalis, skirtas langams su grotelėmis valyti.

Informacija apie produktą

Akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas visiems lygiems paviršiams

Daugiafunkcis ir universalus: neskaitant langų, akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas valo beveik visus lygius paviršius, tokius kaip automobilio stiklai, veidrodžiai, dušo kabinos, kaitlentės, stikliniai staliukai ir stalviršiai. 

Cleaning windows

Langų valymas

Valyti langus dar nebuvo taip lengva. Naudokitės mūsų akumuliatoriniu langų valytuvu rezultatams be dryžių vos per kelias sekundes.

Cleaning shower cabins

Dušo kabinų valymas

Nusiurbkite susikaupusį vandenį nuo dušo kabinos sienelių ar vonios plytelių greitai ir paprastai.

Vacuuming liquids

Skysčių susiurbimas

Naudokite Kärcher langų valytuvus ant paviršių išsiliejusiems skysčiams susiurbti.

Absorbing condensation

Kondensato sugėrimas

Naudodami akumuliatorinius Kärcher langų valytuvus, jūs galite greitai pašalinti drėgmės perteklių nuo stiklinių paviršių.

Pasiruošimas

Pasiruošimas yra labai svarbus žingsnis: norint pasiekti optimalius valymo rezultatus, stiklą arba paviršių reikia sudrėkinti. Tik tada naudojamas langų valytuvas susiurbs nešvarų vandenį nuo paviršiaus. 

Sprühflasche WV 2

Buteliukas su purškimo funkcija

Su mikropluošto šluoste, lengva nuvalyti bet kokį lygų paviršių.

WV 5 spray bottle

Purškiamasis buteliukas su reguliuojama funkcija

Su mikropluošto šluoste ir reguliuojama valymo funkcija, leidžiančia keisti vandens kiekį – puikiai tinka ir langams su pertvaromis prižiūrėti.

Trijų žingsnių valymas be dryžių, naudojant purškimo buteliuką ir langų valytuvą

Spray spray bottle onto glass pane.

1. Purškimas

Pirma, sudrėkinkite langą plovikliu.

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

2. Valymas

Tada nuvalykite purvą nuo langų.

Suction glass pane using Kärcher window vac.

3. Siurbimas

Galiausiai susiurbkite nešvarų vandenį akumuliatoriniu langų valytuvu – baigta!

Platus pasirinkimas: Kärcher belaidžiai langų valytuvai

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 – užtikrina geriausius rezultatus. Langų valytuvas kurio ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir patobulinti nubraukėjai.

> Eiti į WV 6 Plus asortimentą 

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 – Universalus. Ypač lengvo dizaino langų valytuvai užtikrina patogų darbą.

> Eiti į WV 2 Plus N asortimentą

Priedai

