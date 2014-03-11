LANGŲ VALYTUVAI
Be dryžių. Greitas. Daugiafunkcis! Akumuliatorinis langų valytuvas užtikrina švarą be dryžių ir vandens lašų. Langų valytuvas greitai ir efektyviai valo ne tik langus, bet ir kitus lygius paviršius, tokius kaip kaitlentės, veidrodžiai ar plytelės.
Švara be dryžių. Tris kartus greičiau. Ne tik langams.
Sutaupykite laiko ir pastangų su Kärcher akumuliatoriniu langų valytuvu. Langų siurblio siurbimo funkcija užtikrina itin efektyvų valymą ir blizgančius langus - be dryžių ir likučių. Be to, patogus ir ergonomiškas Kärcher akumuliatorinis langų valytuvas leidžia labai higieniškai valyti langus, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu. Langų valytuvas tinka visoms lygiems paviršiams, pavyzdžiui, veidrodžiams, kaitlentėms, durims, plytelėms ar stalams valyti.
Grąžinkite WOW blizgesį visiems paviršiams
Tris kartus greitesnis
Su Kärcher window vac langų valymas tampa tris kartus greitesnis nei valant rankiniu būdu.
Jokių dryžių
Švara be dryžių, dėl aukštos kokybės valytuvo ir naujoviškos siurbimo funkcijos.
Jokių lašų
Langų valymo įrenginiai greitai ir patikimai susiurbia vandenį nuo stiklo paviršiaus nepalikdami varvančio nešvaraus vandens.
Originalumas
Originali Kärcher kokybė iš belaidžio langų langų valymo įrenginio išradėjo.
Rinkitės juodą. WV 5 Plus N Black Edition
Įsigykite specialaus leidimo Black Edition dizaino įrenginį: belaidis langų valymo įrenginys Kärcher WV 5 paverčia lygių paviršių valymą vaikų žaidimu. Jis veikia maloniai tyliai, dėl minkštos rankenos patogu laikyti rankoje, reguliuojamas nubraukėjas užtikrina lengvą valymą net iki lango kraštų. Keičiama baterija suteikia pakankamai energijos kiekvienam darbui ir leidžia jums dirbti ilgai ir be pertraukų. Į rinkinį įeina siauras siurbimo antgalis, skirtas langams su grotelėmis valyti.
Akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas visiems lygiems paviršiams
Daugiafunkcis ir universalus: neskaitant langų, akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas valo beveik visus lygius paviršius, tokius kaip automobilio stiklai, veidrodžiai, dušo kabinos, kaitlentės, stikliniai staliukai ir stalviršiai.
Langų valymas
Valyti langus dar nebuvo taip lengva. Naudokitės mūsų akumuliatoriniu langų valytuvu rezultatams be dryžių vos per kelias sekundes.
Dušo kabinų valymas
Nusiurbkite susikaupusį vandenį nuo dušo kabinos sienelių ar vonios plytelių greitai ir paprastai.
Skysčių susiurbimas
Naudokite Kärcher langų valytuvus ant paviršių išsiliejusiems skysčiams susiurbti.
Kondensato sugėrimas
Naudodami akumuliatorinius Kärcher langų valytuvus, jūs galite greitai pašalinti drėgmės perteklių nuo stiklinių paviršių.
Pasiruošimas
Pasiruošimas yra labai svarbus žingsnis: norint pasiekti optimalius valymo rezultatus, stiklą arba paviršių reikia sudrėkinti. Tik tada naudojamas langų valytuvas susiurbs nešvarų vandenį nuo paviršiaus.
Buteliukas su purškimo funkcija
Su mikropluošto šluoste, lengva nuvalyti bet kokį lygų paviršių.
Purškiamasis buteliukas su reguliuojama funkcija
Su mikropluošto šluoste ir reguliuojama valymo funkcija, leidžiančia keisti vandens kiekį – puikiai tinka ir langams su pertvaromis prižiūrėti.
Trijų žingsnių valymas be dryžių, naudojant purškimo buteliuką ir langų valytuvą
1. Purškimas
Pirma, sudrėkinkite langą plovikliu.
2. Valymas
Tada nuvalykite purvą nuo langų.
3. Siurbimas
Galiausiai susiurbkite nešvarų vandenį akumuliatoriniu langų valytuvu – baigta!
Platus pasirinkimas: Kärcher belaidžiai langų valytuvai
WV 6 – užtikrina geriausius rezultatus. Langų valytuvas kurio ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir patobulinti nubraukėjai.
WV 2 – Universalus. Ypač lengvo dizaino langų valytuvai užtikrina patogų darbą.
