Langų valytuvas WV 2 Plus N
Lengvas valdymas, valymas be nulašėjimo ir laikui taupesnis darbas – su akumuliatoriniu Kärcher langų valytuvu langai spindės ir bus be dryžių.
Su inovatyviu langų valytuvu, Kärcher visiškai pakeitė langų valymą. Originalusis Kärcher akumuliatorinis langų vaytuvas supaprastina valymą ir sutaupo ne tik laiko, bet ir pastangų. Langų valytuvo siurbimo funkcija leidžia išvengti lašėjimo ir užtikrina veiksmingą valymą ir spindinčius langus – be ruoželių ar kitų valiklio liekanų. Be to, patogus ir ergonomiškas akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas langus valo itin higieniškai, nes visiškai panaikina bet kokį sąlytį su nešvariu vandeniu. Dėka papildomo siauro įsiurbimo antgalio net ir mažas ar sunkiai pasiekiamas vietas, pavyzdžiui, langus su mažais stiklais ir stiklines spinteles, galima lengvai valyti. Valymo galimybės yra neribotos.
Savybės ir privalumai
Greitas ištuštinimasKai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Keičiamas siurbimo antgalisPriklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Lengvas ir tylus
- Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su langų valytuvu langus nuvalysite 3 kartus greičiau nei įprastai
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Dušo kabina / vonia
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Plus N atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.