Kärcher kilimų valymo įrenginiai yra tvirti, galingi ir universalūs efektyviam giluminiam bei tarpiniam kilimų valymui ir dėmių pašalinimui iš tekstilės gaminių. Su tinkamais priedais, Kärcher kilimų valymo įrenginys taip pat valo tekstilinius baldų apmušalus ir automobilio saloną.
Tekstiliniai grindų paviršiai, apmušalai, biuro kėdės ir pan. – galingas, rankinis Kärcher kilimų valymo įrenginys valo visus tekstilinius paviršius. Ištirpdo bei pašalina purvą vienu etapu, o didelė siurbimo galia užtikrina mažą likutinę drėgmę.
Kärcher kilimų valymo mašinos puikus pasirinkimas valant dideles erdves padengtas kilimine danga. Jos garantuoja patogų ir kokybišką plovimą giliai įsiskverbiant į audinį.
Kärcher oro pūstuvai yra efektyvūs, galingi, labai kompaktiški ir tylūs. Jie greitai džiovina po plovimo arba vandens pažeistus kilimus. Su transportavimo rankena ir integruotu elektros laido saugojimu.
Kilimų valymo įrenginys: Giluminis kilimų ir apmušalų valymas.
Dėl didelio žmonių srauto, visuomeninės paskirties pastatų, viešbučių ir restoranų, biurų ar mažmeninės prekybos parduotuvių kiliminės dangos yra kasdien intensyviai naudojamos. Būtent čia mūsų Kärcher kilimų valymo įrenginiai pasižymi puikiais giluminio valymo rezultatais. Jie turi purškimo-siurbimo funkciją ir dar yra žinomi kaip drėgno valymo siurbliai, purškiamieji dulkių siurbliai arba Puzzi. Šio proceso metu į dangą veikiant slėgiui yra purškiamas vanduo, nešvarumai ištirpsta ir tuoj pat vėl susiurbiami kartu su nešvariu vandeniu. Dėl neprilygstamo Kärcher kilimų valymo įrenginių siurbimo rezultato ir nedidelio likusios drėgmės kiekio kilimais galima vaikščioti jau iš kart po valymo. Dėl iCapsol technologijos šis metodas taip pat puikiai tinka tarpiniam valymui. Su Kärcher kilimų valymo įrenginiais taip pat galima giluminiu būdu išvalyti apmušalus ir automobilių sėdynes. Naudojant atitinkamus priedus, juos galima naudoti net plytelių valymui.
Kokius purškimo-siurbimo būdus siūlo Kärcher?
Priklausomai nuo užterštumo lygio, turimo laiko ir medžiagos, purškimo-siurbimo įrenginiai naudojami skirtingais būdais.
Vieno etapo valymas
Vieno etapo purškimo-siurbimo proceso metu valymo skystis, sudarytas iš vandens ir ploviklio, slėgiu purškiamas ant dangos naudojant purškimo-siurbimo mašinos purkštuką. Tuo pat metu ištirpęs purvas specialiu antgaliu susiurbiamas kartu su vandeniu. Šis metodas naudojamas tiek pagrindiniam, tiek tarpiniam kilimų valymui, taip pat giluminiam apmušalų valymui.
Dviejų etapų valymas
Atliekant dviejų etapų procesą, pirmajame etape valymo skystis plovimo siurbliu arba slėginiu purkštuvu paskirstomas ant skirtingų valymo plotų. Palaukus, kol jis pradės veikti, nešvarus tirpalas pašalinamas purškimo-siurbimo įrenginiu ir švariu vandeniu. Šis metodas ypač tinka giluminiam valymui, ypač stipriai užterštoms kiliminėms dangoms ar apmušalams.
Sudėtinis metodas
Naudojant šį metodą kilimas pirmiausiai valomas drėgnuoju būdu su valymo priemone ir vieno disko valymo mašina. Po to valomas plotas kruopščiai nuplaunamas švariu vandeniu taikant purškimo-siurbimo metodą. Šis valymo metodas netinka apmušalams.
Kokius tekstilės paviršius galima valyti Kärcher kilimų valymo įrenginiu?
Galima valyti visas tekstilines dangas, kurių pagrindas, lipnios arba fiksavimo priemonės išlaiko spalvą ir yra atsparios drėgmei bei tirpikliams. Patikrinkite tai nepastebimoje vietoje, pvz., ant kėdės apačios arba kilimo dalies po spintele. Geriausia nuspręsti ar kilimų valymo įrenginys tinka jūsų projektui, tuomet, kai viskas išdžius. Taip pat turėtumėte iš anksto patikrinti, ar kilimo pagrindas ir laikančiosios medžiagos nesusitraukia ir nedažo. Dėl sugeriančių medžiagų, pavyzdžiui, porolono, džiūvimo laikas būna ilgesnis. Žinoma, matomas paviršius turi neprarasti spalvos ir būti sudarytas iš tinkamos medžiagos.
Kilimų ir apmušalų valymo priemonės
Kärcher sistema turi visas būtinas sąlygas giluminiam ir medžiagas tausojančiam kilimų ir apmušalų valymui. Valymo prietaisai veikia ypač efektyviai su specialiai jiems sukurtais Kärcher skystais plovikliais, kurių greitai džiūstanti formulė tinka kiliminėms dangoms, kilimams, apmušalams, automobilių sėdynėms ir kitiems tekstiliniams paviršiams. Rezultatas – akivaizdi švara ir malonus patalpų kvapas, trumpas džiovinimo laikas ir naudojimas iš kart po valymo.
iCapsol technologija
Kärcher sukūrė iCapsol kapsuliavimo technologiją būtent nesudėtingam ir veiksmingam tarpiniam valymui. Jos dėka pasiekiami giliausi nešvarumai audinyje, tuomet jie ištirpinami, surenkami į kapsulę ir kruopščiai pašalinami.
Kärcher kilimų valymo mašina – ten, kur profesionalai užtikrina gaivumą ir higieną.
Visuomeninės paskirties pastatai
Intensyvūs visuomeniniai srautai kelia didelius reikalavimus kasdieniam valymui, švaros palaikymui ir ilgalaikei priežiūrai.
Viešbučiai ir gastronomija
Švara ir gaiva yra pagrindiniai reikalavimai teikiant apgyvendinimo paslaugas. Keliami aukšti komforto ir ekonomiškumo reikalavimai.
Biurai ir komercinės patalpos
Patogenų ir alergenų mažinimas darbo vietoje apsaugo darbuotojus nuo ligų. Giluminis kilimų valymas padeda užtikrinti higienišką darbo aplinką.
Unikalus visame pasaulyje: Pirmasis akumuliatorinis plaunantis siurblys
Lankstus ir belaidis – tai išskirtinis vienintelio rinkoje profesionalaus akumuliatorinio plaunančio siurblio Puzzi 9/1 Bp privalumas. Galingas 36 V akumuliatorius turi LCD ekraną ir realiuoju laiku rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Akumuliatorius suderinamas su visais 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių platformos įrenginiais.