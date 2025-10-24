MOBILUS VALYMAS
Mobilusis plovimo įrenginiai - tai lengvi, kompaktiški vidutinio ir mažo slėgio įrenginiai, kuriais galima greitai ir švelniai valyti dviračius, poilsiavietės baldus, vaikiškus vežimėlius, vežimėlius, turistinius batus, šunis ir daugybę kitų daiktų, nesinaudojant elektros ir vandens jungtimis. Dėl galingo ličio jonų akumuliatoriaus ir integruoto vandens rezervuaro ar siurbimo žarnos, purvas ir nešvarumai gali būti pašalinami bet kur ir bet kada, ten, kur tai yra patogiausia – vietoje.
Mūsų mobilieji valymo sprendimai
KURIS ĮRENGINYS TINKA MAN?
Švara už namų ribų
Nė žingsnio be mano „Kärcher“: nesvarbu, kur esate – jums niekada nereikės atsisakyti galingų „Kärcher“ valymo sprendimų. Akumuliatoriumi maitinami OC 3 įrenginiai su vandens talpykla plauna žemu slėgiu, kuris idealiai tinka norint greitai nuplauti batus, vežimėlį, dviratį ar net šunį. Naudojant mūsų vidutinio slėgio plovimo įrenginius, vandenį galima imti iš čiaupo arba per siurbimo žarna prileisti iš kitos talpyklos, pvz., vandens statinės. Vienas akumuliatorius suteikia tiek lankstumo ir galios, kad WOW akimirkas galėsite patirti praktiškai bet kur. Štai toks ir turėtų būti mobilus plovimas.
OC 6-18 Premium
Švaru. Visur. Visada.
Aplinkui niekur nėra elektros lizdo ar vandens čiaupo, bet dviračius ar sodo baldus būtų neblogai greitai nuplauti, kad žiūrint į juos vėl norėtųsi pasakyti WOW? Su vidutinio slėgio plovimo įrenginiu „OC 6-18 Premium Battery Set“ tai paprasta.
KHB 6 Battery
Plovimas be maitinimo tinklo
Nesvarbu, ar reikia nuplauti nedidelį plotą aplink namą, sodo baldus, dviratį ar šuns būdą – jums tereikės mūsų KHB linijos vidutinio slėgio plovimo įrenginio ir sodo žarnos.
OC 3 Foldable
WOW kelyje
Mažo slėgio mobilūs plovimo įrenginiai su akumuliatoriumi švelniai nuplaus batus, vaikišką vežimėlį, dviratį ir net šunį. Šis įrenginys su vandens talpykla ir daugybe priedų, tokių kaip kūgio formos purkštukas arba siurbimo žarna, idealiai tinka naudoti lauke. Ir, žinoma, komplekte yra galingas ličio jonų akumuliatorius.
Mūsų aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Kartais slėgio prireikia šiek tiek daugiau – tada pagelbės aukšto slėgio įrenginiai. Nuo kompaktiško retkarčiais naudojamo įrenginio iki galingo aukšto slėgio plovimo įrenginio su programėlės palaikymu, su kuriuo netgi didelių plotų ir didelių objektų plovimas nebebus toks sunkus darbas – garantuojame, kad turime idealų sprendimą jums.
PRIEDAI
Su mūsų vidutinio slėgio ir žemo slėgio plovimo įrenginiais daiktai greitai vėl atrodys WOW, netgi keliaujant ir esant toli nuo elektros lizdų. O dar lengviau užtikrinti švarą naudojant priedus, skirtus plauti kelyje, kurie gali atlikti darbą dar lengviau ir efektyviau.
„Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos
Sužinokite apie 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius daugiau.
Žemo ir vidutinio slėgio įrenginiai, skirti plauti kelyje, yra 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos dalis. Atraskite visą įvairių gaminių asortimentą ir sužinokite, su kokiais dar įrenginiais galima naudoti 18 V akumuliatorių, naudojamą „Kärcher“ žemo ir vidutinio slėgio įrenginiuose.