SODO ĮRENGINIAI
Nesvarbu, ar tai vejos, gyvatvorės, medžių priežiūra, ar piktžolių bei nukritusių lapų šalinimas. Su Kärcher sodo įrankiais, aplinka taps dar gražesnė. O dėka akumuliatoriaus – dirbsite be didelio triukšmo ir nepatogių laidų.
Akumuliatorinė vejapjovė
Manevringos 18 voltų vejapjovės itin tinka mažoms ir vidutinio ploto vejoms. Didesniems plotams idealus pasirinkimas – 36 voltų vejapjovės.
Akumuliatorinė žoliapjovė
Akumuliatorinės Kärcher vejapjovės užtikrina puikiai nupjautus pakraščius ir gražų vejos kraštą. Nuo paprasto iki galingo – Kärcher siūlo tinkamus sprendimus kiekvienai užduočiai.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
Puikiai tinka formuoti ir kirpti gyvatvores bei krūmus. Dėka akumuliatoriaus, veikia tyliai, praktiškai ir be nepatogių laidų.
Akumuliatorinės vejos žirklės
Su akumuliatorinėmis žolės žirklėmis, vejų pakraščių karpymas tampa itin lengvas. O dėl paprasto ašmenų pakeitimo, įrenginys tampa žirklėmis krūmams modeliuoti.
Akumuliatorinis piktžolių šalintojas
Jokios piktžolės nepasipriešins Kärcher piktžolių šalintojui. Samanos ir piktžolės dabar gali būti be vargo ir nugaros skausmų pašalinamos iš grindinio tarpų ir kraštų.
Akumuliatorinis lapų siurblys ir pūstuvas
Įveikite rudeninį sodą po audrų. Akumuliatorinis Kärcher lapų pūstuvas ir siurblys užtikrins švarius takus ir sodus akimirksniu.
Akumuliatorinis pjūklas
Su paprastu grandinės įtempimu, automatiniu grandinių sutepimu ir galingu pjovimo efektyvumu, akumuliatoriniai Kärcher grandininiai pjūklai pasiekia puikių rezultatų patogiu valdymu.
Akumuliatoriniai medžių genėjimo įrankiai
Nesudėtinga medžių priežiūra net ir sunkiai prieinamų šakų atveju. Jokių problemų su Kärcher akumuliatoriniais medžių genėjimo įrankiais.
Akumuliatorinis sodo purkštuvas
Augalų apsauga ir priežiūra vienu mygtuko paspaudimu: PSU 4-18 slėgio purkštuvas su 18 V keičiamu akumuliatoriumi, 4 litrų talpa ir teleskopiniu antgaliu skirtu augalų tręšimui. Smulki, tolygi dulksna, padės kovoti su kenkėjais ir piktžolėmis.