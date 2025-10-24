Sodas

SODO ĮRENGINIAI

Nesvarbu, ar tai vejos, gyvatvorės, medžių priežiūra, ar piktžolių bei nukritusių lapų šalinimas. Su Kärcher sodo įrankiais, aplinka taps dar gražesnė. O dėka akumuliatoriaus – dirbsite be didelio triukšmo ir nepatogių laidų. 

Karcher akumuliatorinė vejapjovė

Akumuliatorinė vejapjovė

Manevringos 18 voltų vejapjovės itin tinka mažoms ir vidutinio ploto vejoms. Didesniems plotams idealus pasirinkimas – 36 voltų vejapjovės.

Akumuliatorinė žoliapjovė Karcher

Akumuliatorinė žoliapjovė

Akumuliatorinės Kärcher vejapjovės užtikrina puikiai nupjautus pakraščius ir gražų vejos kraštą. Nuo paprasto iki galingo – Kärcher siūlo tinkamus sprendimus kiekvienai užduočiai.

Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės Karcher

Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

Puikiai tinka formuoti ir kirpti gyvatvores bei krūmus. Dėka akumuliatoriaus, veikia tyliai, praktiškai ir be nepatogių laidų.

Akumuliatorinės vejos žirklės Karcher

Akumuliatorinės vejos žirklės

Su akumuliatorinėmis žolės žirklėmis, vejų pakraščių karpymas tampa itin lengvas. O dėl paprasto ašmenų pakeitimo, įrenginys tampa žirklėmis krūmams modeliuoti.

Akumuliatorinis piktžolių šalintojas Karcher

Akumuliatorinis piktžolių šalintojas

Jokios piktžolės nepasipriešins Kärcher piktžolių šalintojui. Samanos ir piktžolės dabar gali būti be vargo ir nugaros skausmų pašalinamos iš grindinio tarpų ir kraštų.

Akumuliatorinis lapų pūstuvas Karcher

Akumuliatorinis lapų siurblys ir pūstuvas

Įveikite rudeninį sodą po audrų. Akumuliatorinis Kärcher lapų pūstuvas ir siurblys užtikrins švarius takus ir sodus akimirksniu.

Akumuliatorinis pjūklas Karcher

Akumuliatorinis pjūklas

Su paprastu grandinės įtempimu, automatiniu grandinių sutepimu ir galingu pjovimo efektyvumu, akumuliatoriniai Kärcher grandininiai pjūklai pasiekia puikių rezultatų patogiu valdymu.

Akumuliatoriniai medžių genėjimo įrankiaiKarcher

Akumuliatoriniai medžių genėjimo įrankiai

Nesudėtinga medžių priežiūra net ir sunkiai prieinamų šakų atveju. Jokių problemų su Kärcher akumuliatoriniais medžių genėjimo įrankiais.

Kaercher_Pressure sprayer_PSU 4-18_application

Akumuliatorinis sodo purkštuvas

Augalų apsauga ir priežiūra vienu mygtuko paspaudimu: PSU 4-18 slėgio purkštuvas su 18 V keičiamu akumuliatoriumi, 4 litrų talpa ir teleskopiniu antgaliu skirtu augalų tręšimui. Smulki, tolygi dulksna, padės kovoti su kenkėjais ir piktžolėmis. 

Battery Lamp

Akumuliatorinis daugiafunkcinis šviestuvas

Akumuliatorinis šviestuvas užtikrina geresnį apšvietimą visur, kur reikia daugiau šviesos – tiek dirbant, tiek leidžiant laisvalaikį.