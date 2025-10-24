Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės

Kärcher GSH akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės yra ideali priemonė darbus sode atlikti subtiliai ir tiksliai. Išbandytos du-viename sistemos dėka, galite greitai ir lengvai genėti krūmus, gyvatvores, taip pat mažesnes vejas. Rezultatas – švarūs kraštai, gerai prižiūrimo sodo įvaizdis.

GSH grass cutting

NAUDOJIMAS IR PRIVALUMAI

Žolės ir krūmų ašmenų keitimas be pastangų ir be įrankių. Todėl galite atlikti skirtingus sodo darbus nenaudodami daugybės prietaisų.

Application grass

Žolės žirklės

Žolės žirklės naudojamos vejos kraštų aplink namą, gėlių lysvių, daržų ar net terasų priežiūrai – būtent ten, kur nepasiekia vejapjovė.

GSH grass und bushes

Krūmų žirklės

Su krūmų žirklėmis lengvai nukirpsite ir suformuosite krūmus bei krūmokšnius.

Deimantu galąsti ašmenys

Dvipusiai ašmenys yra ypač aštrūs ir užtikrina tikslų žolės ir krūmų pjovimą. Lazeriu pjauti ir deimantu šlifuoti ašmenys (GSH 2 Plus ir GSH 4-4 Plus) yra ypač patvarūs ir reikalauja mažiau priežiūros.

GSH Blade

Teleskopinė rankena

Ergonomiškas vejos pakraščių pjovimo sprendimas: su šia rankena galite lanksčiai reguliuoti darbo aukštį, todėl pjaunant vejos kraštus nereikės lankstytis. Šis antgalis specialiai sukurtas akumuliatorinėms žolės žirklėms „GSH 2 Plus“ ir „GSH 4-4 Plus“. Rankeną galima tolygiai reguliuoti, nustatant 74-116 cm darbinį aukštį.

GSH telescopic handle
GSH Blade

Ašmenų apsauga ir pakabinimo kilpa

Vietą taupančiam laikymui.

ergonomic handle

Ergonomiškas rankenos dizainas

Patogiam laikymui net ir ilgesnių darbų metu.

Display GSH

Nuolat rodoma akumuliatoriaus būsena.

Dėl integruoto LED ekrano (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

Akcentai

Kompaktiškas pagalbininkas „2 viename“: Akumuliatorinės žolės žirklės naudojamos pjaunant vejos pakraščius aplink namą, gėlynus, daržus ar kiemą, o krūmų žirklės leidžia lengvai karpyti ir formuoti krūmus.

GSH 18-20 Battery

Keičiama akumuliatorių sistema: 18 V Battery Power
Galima naudoti su teleskopine rankena: ne
Krūmų pjovimo ašmenų ilgis: 20 cm.
Žolės pjovimo ašmenų plotis: 12 cm.
Maksimalus veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: 100 min.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – krūmų pjovimas: 800 m.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – žolės pjovimas: 1000 m.
Svoris su priedais ir akumuliatoriumi: 2,622 kg.

GSH 4-4 Plus Battery Set

Keičiama akumuliatorių sistema: 4 V Battery Power
Galima naudoti su teleskopine rankena: taip
Krūmų pjovimo ašmenų ilgis: 11 cm.
Žolės pjovimo ašmenų plotis: 8 cm.
Maksimalus veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: 60 min.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją –  krūmų pjovimas: 450.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – žolės pjovimas: 600 m.
Svoris su priedais ir akumuliatoriumi: 1,514 kg.

GSH 2 Plus

Keičiama akumuliatorių sistema: stacionarus akumuliatorius
Galima naudoti su teleskopine rankena: taip
Krūmų pjovimo ašmenų ilgis: 11 cm.
Žolės pjovimo ašmenų plotis: 8 cm.
Maksimalus veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: 50 min.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją –  krūmų pjovimas: 400 m.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – žolės pjovimas: 500 m.
Svoris su priedais ir akumuliatoriumi: 1,192 kg.

Akumuliatorinių žolės ir krūmų žirklių priedai.

Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

18 V

Visus 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius galite rasti čia
