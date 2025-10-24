Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės
Kärcher GSH akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės yra ideali priemonė darbus sode atlikti subtiliai ir tiksliai. Išbandytos du-viename sistemos dėka, galite greitai ir lengvai genėti krūmus, gyvatvores, taip pat mažesnes vejas. Rezultatas – švarūs kraštai, gerai prižiūrimo sodo įvaizdis.
NAUDOJIMAS IR PRIVALUMAI
Žolės ir krūmų ašmenų keitimas be pastangų ir be įrankių. Todėl galite atlikti skirtingus sodo darbus nenaudodami daugybės prietaisų.
Žolės žirklės
Žolės žirklės naudojamos vejos kraštų aplink namą, gėlių lysvių, daržų ar net terasų priežiūrai – būtent ten, kur nepasiekia vejapjovė.
Krūmų žirklės
Su krūmų žirklėmis lengvai nukirpsite ir suformuosite krūmus bei krūmokšnius.
Deimantu galąsti ašmenys
Dvipusiai ašmenys yra ypač aštrūs ir užtikrina tikslų žolės ir krūmų pjovimą. Lazeriu pjauti ir deimantu šlifuoti ašmenys (GSH 2 Plus ir GSH 4-4 Plus) yra ypač patvarūs ir reikalauja mažiau priežiūros.
Teleskopinė rankena
Ergonomiškas vejos pakraščių pjovimo sprendimas: su šia rankena galite lanksčiai reguliuoti darbo aukštį, todėl pjaunant vejos kraštus nereikės lankstytis. Šis antgalis specialiai sukurtas akumuliatorinėms žolės žirklėms „GSH 2 Plus“ ir „GSH 4-4 Plus“. Rankeną galima tolygiai reguliuoti, nustatant 74-116 cm darbinį aukštį.
Ašmenų apsauga ir pakabinimo kilpa
Vietą taupančiam laikymui.
Ergonomiškas rankenos dizainas
Patogiam laikymui net ir ilgesnių darbų metu.
Nuolat rodoma akumuliatoriaus būsena.
Dėl integruoto LED ekrano (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).
Akcentai
GSH 18-20 Battery
Keičiama akumuliatorių sistema: 18 V Battery Power
Galima naudoti su teleskopine rankena: ne
Krūmų pjovimo ašmenų ilgis: 20 cm.
Žolės pjovimo ašmenų plotis: 12 cm.
Maksimalus veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: 100 min.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – krūmų pjovimas: 800 m.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – žolės pjovimas: 1000 m.
Svoris su priedais ir akumuliatoriumi: 2,622 kg.
GSH 4-4 Plus Battery Set
Keičiama akumuliatorių sistema: 4 V Battery Power
Galima naudoti su teleskopine rankena: taip
Krūmų pjovimo ašmenų ilgis: 11 cm.
Žolės pjovimo ašmenų plotis: 8 cm.
Maksimalus veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: 60 min.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – krūmų pjovimas: 450.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – žolės pjovimas: 600 m.
Svoris su priedais ir akumuliatoriumi: 1,514 kg.
GSH 2 Plus
Keičiama akumuliatorių sistema: stacionarus akumuliatorius
Galima naudoti su teleskopine rankena: taip
Krūmų pjovimo ašmenų ilgis: 11 cm.
Žolės pjovimo ašmenų plotis: 8 cm.
Maksimalus veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: 50 min.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – krūmų pjovimas: 400 m.
Maksimalus našumas įkrovus bateriją – žolės pjovimas: 500 m.
Svoris su priedais ir akumuliatoriumi: 1,192 kg.