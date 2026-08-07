Kaip dažnai reikia keisti filtrą?

AF 100 oro valytuvai
Lengvam kvėpavimui. Norint užtikrinti gerą oro kokybę diena iš dienos darbe: Kärcher oro filtrai pašalina virusus, bakterijas, alergenus, smulkias dulkes ir kvapų kiekį.
Prasta oro kokybė gali sukelti koncentracijos problemų ir diskomfortą. Dėl kilimų kvapo, žiedadulkių, mikrobų ar blogos oro kokybės po ilgo susitikimo posėdžių salėje tai gali sukelti koncentracijos stoką, galvos skausmą, nosies užgulimą ir net astmos priepuolius. Tai ypač pavojinga alergiškiems žmonėms. Kvėpuokite lengviau mūsų oro valytuvų dėka: Kärcher AF 100 oro valytuvas pašalina iš oro alergenus ir pavojingas medžiagas.
Įkvėpkite!
Įkvėpkite!
Įkvėpkite!
Įkvėpkite!
Naudojimas oro valytuvas AF 100
Švarus oras, našus darbas
Tiesiog giliai įkvėpkite ir jauskitės patogiai: Kärcher AF 100 užtikrina, kad biuruose, posėdžių salėse, maitinimo įstaigose ir komercinėse patalpose oras, būtų švarus ir jame nebūtų mikrobų. Užtikrinkite gaivų, švarų orą patalpose su mūsų profesionaliu oro valytuvu. Šiuolaikinis oro valytuvas AF 100 taip pat atitinka jūsų poreikius.
Unikali AF 100 filtravimo sistema pašalina ore esančius ligų sukėlėjus, virusus ir bakterijas. Septyni suderinti filtrai kartu užtikrina, puikią oro kokybę, kad ji būtų švari ir nuolat kontroliuojama.
Mūsų High Protect 13 Solution ir HEPA 14 Solution filtrų rinkiniai užtikrina aukštą saugumo lygį, apsaugodami nuo pernešamų ore ligų sukėlėjų mikroorganizmų, tokių kaip virusai ir bakterijos, kurie gali valandų valandas likti sklandyti lašeliuose ir aerozoliuose aplinkos ore.
Privalumų apžvalga
- Nuolat valo orą
- Naikina bakterijas, alergenus, kvapus
- Patikimai sumažina virusų kiekį
- Galingi didelėms patalpų patalpoms
- Modernus ir kompaktiškas prietaiso dizainas
- Sumažina užkrato dėl mikrobų ir aerozolių riziką
- Lankstumas dėl mobilių ratukų
- Galimi sertifikuoti filtrų rinkiniai
- Tylus veikimas ir jokio trikdančio triukšmo dėl žemo garso lygio
KAIP VEIKIA KÄRCHER ORO VALYTUVAI
Visoms situacijoms
Mūsų Kärcher oro valytuvų filtravimo sistemos yra pagrįstos naujausiomis technologijomis. Pasinaudokite neprilygstamais mūsų filtravimo sistemų pranašumais:
- Plataus efektyvumo universalūs filtrai
- Keturi skirtingi filtrai
- Bakterijos, kvapai ar alergenai yra kruopščiai pašalinami
- Optimalūs rezultatai dėl priešfiltrio ir filtravimo sistemos
- Informacinis filtro būsenos indikatorius
PATIKIMI KASDIENIAM IR PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI
Paverskite nešvarų orą praeitimi – geros oro kokybės privalumai darbuotojams ar klientams naudojant mūsų profesionalius oro valytuvus:
- Sumažina infekcijų kiekį
- Maža ligų užkrato rizika
- Oro kokybės pagerinimas
- Kvapų sumažinimas
- Padidėjęs energijos lygis darbo valandomis
Integruotas ekranas
Integruotas išmanusis ekranas rodo smulkių dulkių kiekį PM2.5 patalpoje, taip pat filtro tarnavimo laiką procentais. Automatiniu režimu įrenginys intuityviai valdo ventiliatorių pagal PM2.5 lygį aplinkos ore.
Pagrindiniai Kärcher AF 100 oro valytuvo su integruotu HEPA 14 filtru akcentai
Taikymo sritys: vienas produktas – daug taikymo sričių
Nesvarbu, ar tai biuras, viešbučio kambarys, mokykla, laukimo salė ar posėdžių salė, norime kvėpuoti grynu oru, kad ir kur bebūtume. Kärcher oro filtras efektyviai valo orą patalpose, pašalindamas aerozolius, virusus, alergenus ir daugelį kitų kenksmingų medžiagų.
Pramonės ir biurų patalpos
Švarus oras darbo vietoje yra iššūkis kiekvienai įmonei, pramonei, mažiems ir dideliems biurams, posėdžių salėms ar virtuvėms. Kiekvienas darbuotojas turi jaustis saugus darbo vietoje. Oro valytuvas Kärcher AF 100 patikimai valo orą uždarose patalpose, pašalindamas kenksmingas medžiagas ir užtikrindamas aukštą saugumo lygį darbo vietoje. Dėl savo unikalios oro filtravimo technologijos jis sumažina aerozolių lygį ore, taip sumažindamas infekcijos riziką.
Švietimo ir viešosios įstaigo
Kärcher AF 100 oro valytuvas užtikrina, oro švarą be mikrobų, bet kurioje švietimo, ar viešojoje įstaigoje, sporto bazėse ir administracinėse patalpose. Kärcher oro filtras užtikrina geriausią oro kokybę net ir pilnose klasėse ar vaikų darželiuose. Jis pašalina kenksmingas medžiagas iš oro, sumažindamas mikrobų ir aerozolių infekcijos riziką.
Viešbučių sektorius
Patogumo jausmas yra pagrindinis svetingumo sektoriaus prioritetas. Svečių ir darbuotojų saugumas yra itin svarbus. Kärcher AF 100 oro valytuvas patikimai pašalina kenksmingas medžiagas, virusus ir bakterijas iš oro visose bendro naudojimo patalpose. Jis užtikrina geriausią oro kokybę nuo vestibiulio iki koridoriaus, gastronomijos sektoriuje,ar kitose bendro naudojimo patalpose, taip pat sporto ir sveikatingumo zonose. Išvalo orą ten, kur reikia. Apdovanojimus pelnęs dizainas užtikrina ir universalų naudojimą.
Gastronomija
Dažnai lankomose maitinimo įstaigose, tokiose kaip restoranai, kavinės ir valgyklos, labai svarbu palaikyti švarų orą. Švarus oras apsaugo svečius, ir aptarnaujantį personalą nuo ligų užkrato. Esant dideliam žmonių skaičiui uždaroje erdvėje greitai suprastėja oro kokybė, padidėja infekcijų užkrato rizika ir todėl susidaro sąlygos ligų sukėlėjams plisti oru. Modernus oro valytuvas Kärcher AF 100 pašalina ne tik aerozolius, bet ir kvapus iš patalpų oro. Jis gali būti naudojamas valgomojo zonose, taip pat pagalbinėse, baro ir virtuvės patalpose.
Medicinos įstaigos
Oro valytuvas AF 100 yra tobulas sprendimas profesionaliam, higieniškam oro valymui vietose kuriose daug bakterijų, pavyzdžiui, medicinos įstaigose tokiose kaip ligoninės ar globos namai. Dėl apgalvoto dizaino jį galima naudoti universaliai ir mobiliai visur, kur jo reikia, todėl jį naudoti paprasta. Dėl savo galingos filtravimo sistemos jis užtikrina, kad oras būtų švarus ir saugus pacientams ir medicinos personalui.
Aptarnavimo patalpos
Oro kokybė uždarose patalpose vaidina svarbų vaidmenį visose aptarnavimo zonose. Kärcher AF 100 oro valytuvas puikiai tinka profesionaliam naudojimui, siekiant išlaikyti higienos normas ir pašalinti iš oro kenksmingas medžiagas. Dėl kompaktiškos, lanksčios konstrukcijos ir galingos filtravimo sistemos jis tinkamas naudoti skirtingose vietose.
Kas išvaloma?
Kärcher oro valytuvas filtruoja ligų sukėlėjus, tokius kaip virusai ir bakterijos – tai ilgalaikis sprendimas, galintis daug daugiau nei tiesiog filtruoti aerozolius.
Be to, mūsų Kärcher oro valytuvai pašalina iš oro dulkes, žiedadulkes, pelėsių sporas ir kitus kenksmingus junginius. Specialaus HEPA filtro dėka oro valytuvas patikimai išvalo orą patalpose, leisdamas įkvėpti švaraus oro gurkšnį.
PELĖSIO SPOROS
ŽIEDADULKĖS
KVAPAI
SMULKIOS DALELĖS
BAKTERIJOS IR VIRUSAI
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI
DULKĖS
CHEMINIAI GARAI
Kaip dažnai reikia keisti filtrą?
Veikdamas automatiniu režimu oro valytuvas automatiškai matuoja oro kokybę lazerinio jutiklio dėka ir tiksliai pritaiko oro valytuvo režimą pagal oro kokybę. Tai užtikrina švarų orą ir optimalų filtro naudojimą. Tačiau jei reikia pakeisti filtrą, pasirūpinome, kad tai padaryti būtų kuo paprasčiau: atidarykite šoninį dangtelį, pakeiskite kasetinį filtrą, atlikta!
Paprastai, kuo dažniau naudojamas įrenginys, tuo dažniau reikia keisti arba valyti filtrą, kad būtų užtikrintas efektyvumas. Apčiuopiamas siurbimo galios sumažėjimas oro filtre rodo, kad filtrą reikia keisti. Idealiu atveju HEPA 14 filtras turėtų būti keičiamas kas tris mėnesius. Higienai jautriose vietose filtrą rekomenduojama keisti kas mėnesį.
Valyti ar keisti?
Nuolatinis didelis filtro efektyvumas ir reguliarus filtro keitimas yra ypač svarbūs alergiškiems žmonėms. Filtras palaipsniui praranda savo efektyvumą, priklausomai nuo naudojimo būdo ir oro užterštumo – tada laikas jį pakeisti. Reguliarus keitimo intervalas yra vienintelis būdas užtikrinti nuolat aukštą oro kokybę ir higienišką švarą. Nerekomenduojama HEPA 14 filtro plauti vandeniu.
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HEPA 14 filtras: higienos sprendimas švariam patalpų orui
Kasdien susiduriame su virusais, bakterijomis, dulkėmis ir alergenais, kurie cirkuliuoja patalpų ore biuruose, viešbučiuose, ligoninėse, gydytojų kabinetuose, mokyklose, o taip pat gyvenamosiose patalpose. Kvėpavimo takų ligos dažnai yra ilgalaikė užteršto oro pasekmė.
Kärcher HEPA 14 filtrai suteikia ilgalaikę pagalbą valant aerozolius iš oro uždarose patalpose ir pašalinant kenksmingas daleles. Įmontuoti į Kärcher oro filtravimo įrenginius ir sauso valymo būdo dulkių siurblius, jie efektyviai ir patikimai užtikrina aukštą patalpų oro kokybę.
AR IR TU NORITE ĮSINEŠTI Į SAVO NAMUS GAIVAUS ORO GURKŠNĮ?
Kärcher Home & Garden oro valytuvus puikiai tinka mažesnių patalpų orui valyti. Nepriklausomai nuo patalpos paskirties: svetainės ir miegamieji, vaikų miegamieji ar darbo vietos, kompaktiški oro valytuvai gali būti naudojami bet kurioje patalpoje, užtikrinant švarų ir šviežią orą jūsų namuose, be kvapų ir kenksmingų medžiagų.