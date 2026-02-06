Langų valymo robotas
Aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn – „Kärcher“ langų valymo robotams nėra kliūčių. Jie automatiškai pasirūpins jūsų langų švara iki pat pakraščių ir netgi sunkiai pasiekiamose vietose, kad kiekvieną kartą norėtųsi pasakyti WOW. RCW 2 su 2-iem besisukančiais diskais išsiskiria greičiu ir užtikrina puikius rezultatus dėl smulkios srovės ultragarsinių purkštukų. RCW 4 dėl savo jutiklių technologijos aptinka netgi berėmių konstrukcijų kraštus. Autonomišką langų valymą palengvina ypač didelė valymo šluostė, nuolat drėkinama 6 purkštukais.
LANGŲ VALYMAS VIENU MYGTUKO PASPAUDIMU – VISIŠKAI AUTOMATINIS IR BE GALO PATOGUS
Žinome, koks brangus jūsų laikas
Būtent todėl mūsų robotai dirba ne tik autonomiškai, bet ir greitai. Robotas išvalo vieną lango kvadratinį metrą vos per 2,5 min. (RCW 2 – 3 min./m²), todėl langai taps švarūs akimirksniu. RCW naudoja sistemingą maršruto planavimą, kad būtų išvalytas visas lango paviršius.
Drėgnas valymas naudojant smulkios srovės purkštukų technologiją ir aukštos kokybės „Kärcher“ valiklį
Mūsų ultragarsinė purškimo sistema užtikrina, kad valiklis būtų tolygiai paskirstomas per visą lango paviršių. Dėl itin smulkios purškiamos dulksnos vandens likučiai ir neišvaizdūs lašų pėdsakai liko praeityje. Ši sistema optimizuoja valymo padų drėkinimą ir užtikrina spindinčią langų švarą be jokių dryžių.
RCW 4 šluostė tiesiogiai ir nepertraukiamai drėkinama naudojant precizišką siurblio sistemą, todėl netgi valant lauke purškiami lašai nebus nunešami pavėjui. Naudojant specialiai sukurtą valiklį langai ne tik spindės, bet ir ilgiau išliks švarūs, nes lietaus vanduo nuo langų nubėgs greičiau, todėl ir nešvarumai prikibs ne taip greitai.
Roboto, langų ir aplinkos saugumas
Dėl didelės siurbimo galios robotas patikimai prisitvirtina prie lango. Galima patikimai valyti net iki 45 laipsnių nuolydžio langų plokštes. Netgi sugedus elektros tiekimo įrangai ar nutrūkus elektros tiekimui, įmontuotas avarinis akumuliatorius užtikrina, kad langų valymo robotas liks pritvirtintas prie lango dar 40 minučių ir staiga nenukris. Komplekte esanti apsauginė virvė ypač naudinga lauko darbams aukštyje. Ją galima kabliuku pritvirtinti prie roboto ir, pavyzdžiui, prie patalpoje esančio stalo kojos ar užuolaidų karnizo, taip apsisaugant, kad robotas nenukristų ant šaligatvio ar kelio.
Naujasis sprendimas, kurį pristato langų valymo naudojant elektrinę įrangą pradininkas
Būdami langų valymo rinkos lyderiais, jau įrodėme savo patirtį su „Kärcher Window Vac“ langų valytuvais ir specialiai sukurtais valikliais, kad gautumėte puikius valymo rezultatus be dryžių. Naujieji langų valymo robotai žengia dar vieną lemiamą žingsnį į priekį. Pristatydami šį inovatyvų produktų derinį, siūlome jums visapusišką sprendimą, skirtą švara spindintiems langams ir visiems lygiems paviršiams bei apimantį visą valymo darbų spektrą. Mes ne tik tiekiame jums produktus, bet ir suteikiame visas žinias, kurių reikia nepriekaištingiems rezultatams pasiekti.
RCW 4 – VISIEMS RĖMINIAMS IR BERĖMIAMS VERTIKALIEMS STIKLO PAVIRŠIAMS
Su RCW 4 langų valymo robotu nebereikės valyti didelių ir sunkiai pasiekiamų langų rankiniu būdu, o vaizdas pro langą visada bus nepriekaištingas. Sisteminga navigacija su keturiais jutikliais leidžia greitai ir patikimai nuvalyti net berėmius stiklo paviršius. Siekiant geriausių rezultatų, mikropluošto padas drėkinamas valikliu šešiais siurbliu valdomais purkštukais. Šis tiesioginis drėkinimas apsaugo nuo lašelių susidarymo ir jų nunešimo pavėjui.
Pranašumai, dėl kurių pajusite skirtumą
Daugiafunkciai jutikliai:
Keturi daugiafunkciai jutikliai aptinka ne tik langų rėmus ir kitas kliūtis, bet ir berėmių stiklo paviršių kraštus.
Purkštukai:
Siekiant optimalių valymo rezultatų, šeši purkštukai nuolat drėkina šluostę reikiamu kiekiu vandens.
Valiklio talpykla:
RCW 4 turi 150 ml talpyklą su užpildymo lygio indikatoriumi.
Mikropluošto valymo padas
Valymo padas puikiai pašalina nešvarumus ir sugeria drėgmę. Jis gali būti naudojamas iš abiejų pusių ir yra lengvai pritvirtinamas prie įrenginio dėl lipnios fiksacijos sistemos. Po naudojimo jį galima higieniškai ir lengvai išskalbti skalbimo mašinoje.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ir LED rodoma būsena:
Intuityvus ir paprastas valdymas. LED lempučių spalva rodo esamą įrenginio būseną.
Saugos sistema:
Dėl avarinio akumuliatoriaus langų valymo robotas gali likti pritvirtintas prie lango 40 minučių net ir be maitinimo šaltinio. 4 m ilgio apsauginė virvė laiko robotą kritimo atveju.
Balso žinutės:
Apie įvairius valymo režimus ir įrenginio būseną pranešama balso žinutėmis.
Dizainas:
Kompaktiška ir lengva konstrukcija su ergonomiška rankena maksimaliam komfortui.
Ilgas maitinimo laidas:
Visiškas lankstumas net valant didelius ir sunkiai pasiekiamus langus dėl 5 m ilgio maitinimo laido.
Neslystanti pavara:
Neslystanti pavara garantuoja stabilų judėjimą be slydimo.
Siurbimo turbina:
Langų valymo robotas tvirtai prisitvirtina prie lango plokštės net 3000 Pa siurbimo galia.
RCW 2 – MAŽAS IR MANEVRINGAS ROBOTAS AIŠKIAM VAIZDUI PRO LANGĄ
Lengvas langų valymas ir daugiau laiko kitiems užsiėmimams: visa tai be problemų užtikrina RCW 2 langų valymo robotas. Du besisukantys diskai ir du purkštukai su aukštos kokybės „Kärcher“ valikliu užtikrina puikius valymo rezultatus. Ir dar daugiau – juos gausite greitai. RCW 2 tereikia trijų minučių vienam kvadratiniam metrui nuvalyti, todėl langai taps švarūs akimirksniu. Dėl kompaktiškos konstrukcijos robotas taip pat idealiai tinka mažesniems langams valyti.
Pranašumai, dėl kurių pajusite skirtumą
Du jutikliai:
Du šoniniai jutikliai patikimai aptinka langų rėmus ir kitas kliūtis, atitinkamai reguliuodami navigaciją.
Purkštukai:
Du šoniniai jutikliai patikimai aptinka langų rėmus ir kitas kliūtis, atitinkamai reguliuodami navigaciją.
Valiklio talpykla:
RCW 2 turi 70 ml talpyklą. Anga yra po valymo šluoste.
Mikropluošto šluostė:
Apskrita valymo šluostė puikiai pašalina nešvarumus ir sugeria drėgmę. Ji lengvai slysta per stiklą ir gali būti naudojama iš abiejų pusių. Po naudojimo ją galima higieniškai ir lengvai išskalbti skalbimo mašinoje.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ir LED rodoma būsena:
Įrenginys išsiskiria intuityviu valdymu. LED lempučių spalva rodo esamą eksploatacinę būseną.
Saugos sistema:
Dviguba apsauga: dėl integruoto avarinio akumuliatoriaus robotas liks saugiai prisitvirtinęs prie lango iki 40 minučių, net jei nutrūks maitinimas. Be to, 4 m ilgio apsauginė virvė saugo nuo kritimo.
Balso žinutės:
Balso žinutėmis pranešama apie įvairius valymo režimus ir esamą įrenginio būseną.
Dizainas:
Dėl lengvos konstrukcijos ir ergonomiškos formos rankenos įrenginį ypač lengva naudoti.
Ilgas maitinimo laidas:
Dėl 5 m ilgio maitinimo laido RCW 2 nuvalys net didelius ir sunkiai pasiekiamus langus, todėl galite mėgautis visišku lankstumu.
Neslystantys ratukai:
Neslystantys ratukai užtikrina optimalų sukibimą, dėl kurio įrenginys juda ypač tiksliai.
Siurbimo turbina:
Langų valymo robotas tvirtai prisitvirtina prie lango plokštės 3300 Pa siurbimo galia.
PENKI VALYMO REŽIMAI
Greitasis valymas
Greitojo valymo režimas tinka nelabai purviniems langams ir reguliariam valymui.
Intensyvus valymas
Intensyvaus valymo režimu langai valomi ypač kruopščiai. Šiuo režimu robotas du kartus pereina per visą lango paviršių, po to jį nupoliruoja sausuoju režimu ir galiausiai nuvalo išilgai kraštų per visą lango perimetrą.
Taškinis valymas
Taškinis valymas idealiai tinka intensyviam nedidelio ploto valymui. Robotas valo trumpais judesiais judėdamas pirmyn–atgal ir pašalindamas net sunkiai nuvalomas dėmes.
Poliravimas
Kad galutinis rezultatas būtų tobulas, robotas nušluosto langą be valiklio, taip pašalindamas visus valymo medžiagų likučius.
Rankinis režimas
Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas ne tik leidžia rankiniu būdu valdyti langų valymo robotą visomis kryptimis, bet ir bet kuriuo metu lengvai jį susigrąžinti net iš sunkiai pasiekiamų vietų.