MŪSŲ SKAITMENINIAI SPRENDIMAI
Optimizuotas, efektyvus ir tausojantis išteklius – pasiruoškite skaitmenizuotam valymui. Pakeiskite savo procesų valdymą, sukurkite lengvą ir dinamišką valymą ir padarykite savo Kärcher įrangos parką tinkamu šuoliui į skaitmeninį amžių.
Skaitmeninimas teikia ekonominę naudą ir stiprina daugelio įmonių perspektyvumą ateityje. Puiku, kad jūs esate čia. Nes šiandien yra puiki diena nuvalyti dulkes nuo nusistovėjusių skaitmeninių struktūrų. Štai kodėl. Daugelis dabartinių sprendimų gimsta iš būtinybės arba turimi yra pasenę ir pasiekė savo ribas. Naudodami Kärcher skaitmeninius sprendimus, galite paprastai ir ekonomiškai patobulinti savo paslaugų portfelį. Pakelkite savo valymo verslą į visiškai naują lygį ir sužinokite daugiau apie tai, kaip galite gauti naudos iš [SQ] ONE, DYNAMIC CLEANING ir KÄRCHER FLEET. Esame vos vieno paspaudimo atstumo.
Kärcher siūlo jums skirtingus skaitmeninius sprendimus, kurie leis jums pakelti jūsų kasdieninio valymo verslą į visiškai naują lygį.
[SQ] ONE, DYNAMIC CLEANING ir KÄRCHER FLEET padės jums šiame procese.
IŠTEKLIŲ OPTIMIZAVIMAS NAUDOJANT DYNAMIC CLEANING
Kasdieniai procesai turi būti orientuoti į vartotoją ir duomenis: naudodami DYNAMIC CLEANING galite padidinti darbo našumą iki 30 %, sutaupyti iki 25 % medžiagų sąnaudų ir užtikrinti aukštą klientų pasitenkinimo lygį.
Įrangos optimizavimas su KÄRCHER FLEET
Negalite būti visur. Tačiau galite žinoti viską: KÄRCHER FLEET yra skaitmeninis sprendimas, skirtas jūsų Kärcher įrenginių naudojimui tinkle. Taupykite laiką ir išteklius bei maksimaliai išnaudokite savo įrenginių parką kasdienio naudojimo metu.