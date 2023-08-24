ĮRANGOS OPTIMIZAVIMAS SU KÄRCHER FLEET
Negalite būti visur. Tačiau galite žinoti viską: KÄRCHER FLEET yra skaitmeninis sprendimas, skirtas jūsų Kärcher įrenginių naudojimui tinkle. Taupykite laiką ir išteklius bei maksimaliai išnaudokite savo įrenginių parką kasdienio naudojimo metu. Dabar galite peržiūrėti, planuoti ir optimizuoti realiuoju laiku ir skirtingose vietose.
VISADA TURĖKITE TINKLE SUSIETOS ĮRANGOS APŽVALGĄ
Skaitmeninis valdymo sprendimas jūsų Kärcher įrenginių naudojimui.
Privalumai
Pradėkite optimizuoti įrenginių naudojimą su KÄRCHER FLEET ir stebėkite visą įrenginių parką.
Maximum transparency
Visiškas valymo įrenginių stebėjimas. Gaukite naudos iš optimalaus įrenginių naudojimo: nuo veiklos planavimo iki medžiagų sunaudojimo.
Sąnaudų efektyvumas
Duomenimis pagrįsti, keičiamo mastelio analizės modeliai sukuria optimalaus naudojimo rekomendacijas. Tikslingai išnaudokite savo įrenginių parką ir efektyviai taupykite išlaidas.
Individual notifications
Professional, fast and assured quality: the innovative KÄRCHER FLEET software enables notifications that match your requirements. From alarms to messages and warnings.
Iš pirmo žvilgsnio
Įrangos valdymas iš vieno šaltinio - atraskite paprastą valdymą ir optimizavimą su KÄRCHER FLEET.
Štai kaip pradėti:
1. Rezervuokite konsultaciją
Asmeninio susitikimo metu paaiškinsime pagrindinius privalumus jūsų įmonei bei pademonstruosime kaip veikia KÄRCHER FLEET su jūsų įrenginiais.
2. Pradėkite naudotis "debesiu"
KÄRCHER FLEET programinė įranga leidžia apdoroti didelius duomenų kiekius "debesyje" ir užtikrina optimalų įrenginių naudojimą.
3. Perkelkite savo įrangos parką į kitą lygį
Naudodami KARCHER FLEET programinę įrangą gausite informaciją apie mašinų panaudojimą, jų techninę būklę, lokaciją ir dar daugiau.
KÄRCHER FLEET naudojimas
Prarasta įranga valymo metu
Kasmet prarandama vidutiniškai 6 % visų įrenginių. Prižiūrėkite viską ekrane ir išvenkite šių nuostolių:
• Išsamios analizės ir lokacijos istorijos užkerta kelią įrangos praradimui
• Išvengti paslaugų nutraukimo
• Visiškas skaidrumas įrenginių valyme
Įrenginių optimizavimas
Nėra tvarkaraščio? Nesijaudinkite. Su KÄRCHER FLEET pasieksite maksimalų įrenginių valdymo lygį:
• Skaidriai ir skaitmeniniu būdu tikrinti mašinų naudojimą
• Pateikiami duomenys leidžia nuolat sužinoti daugiau apie savo įrenginius
• Pamainų planų atkūrimas, taip pat kasdieninis įrenginių atnaujinimas ir perkėlimas
Paprasta svaldymas
Viso parko apžvalga vienu spustelėjimu - KÄRCHER FLEET paruoštas naudoti visur:
• Analizei ir vertinimui - visi mašinos duomenys vienoje vietoje
• Pasiūlymai bei patarimai kaip padidinti mašinų našumą.
• Tvarus sąnaudų optimizavimas ir klientų pasitenkinimo didinimas