Plaunantys dulkių siurbliai
Higieniškas kilimų, apmušalų, čiužinių, sienų gobelenų ir automobilių sėdynių valymas: mūsų plaunantys dulkių siurbliai (valantys purškimo ir ištraukimo būdu) veikia naudojant slėgį – valymo priemonė įpurškiama giliai į tekstilės pluoštus, o po to vėl išsiurbiama kartu su atsiskyrusiu purvu. Efektyviai šalina riebalus, nešvarumus ir nemalonius kvapus. Be to, šie įrenginiai idealiai tinka alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių.
PUIKIAI TINKA ŠEIMOMS IR GYVŪNŲ MYLĖTOJAMS
Jums nebereikės jaudintis dėl išsipylusių gėrimų ar purvinų letenų pėdsakų. Mūsų plaunantys dulkių siurbliai pasižymi išskirtinėmis eksploatavimo savybėmis – greitai išvalysite visus tekstilinius paviršius ir pašalinsite visas dėmes. Po intensyvaus giluminio valymo apmušalai ir kilimai vėl atrodys kaip nauji. Idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių. Mūsų plaunantys siurblys specialiai sukurtas kovoti su įsisenėjusiais nešvarumais, kad jūs ir vėl jaustumėtės savo namuose visiškai jaukiai.
NAUJAS ŠVAROS STANDARTAS
Ypatingas problemų sprendimo būdas: mūsų plaunantis siurblys automobiliui, gali pašalinti net labiausiai užsispyrusius nešvarumus beveik nuo visų tekstilinių paviršių. Nuo automobilių sėdynių, kilimų ir durų kilimėlių iki sodo baldų, apmušalų ar užvalkalų – „Kärcher“ plaunantis siurblys automobiliui skirtas įvairiausiems valymo darbams tiek patalpose, tiek lauke. Riebalai, purvas ir nemalonūs kvapai? Atsilaikyti jiems jokių šansų!
VALYMAS IKI MAŽIAUSIO PLUOŠTELIO
Įspūdingas giluminis valymas: mūsų giluminio valymo siurblys užtikrins švarą visur, kur reikia. Taip pat su jais akimirksniu pašalinsite giliai susikaupusius nešvarumus. Galingam, tačiau energiją taupančiam ir higieniškam valymui. Ypač gera naujiena alergiškiems žmonėms, kurie pagaliau galės lengviau atsikvėpti. Dar daugiau – mūsų giluminio valymo siurblys nustebins ilgaamžiškumu, aukšta kokybe ir tvirtumu.
KIEKVIENAM IŠŠŪKIUI
Išplėskite savo valymo galimybes su mūsų įvairios paskirties priedais. Siūlome platų pasirinkimą – nuo purškimo ir ištraukimo plyšių antgalio sunkiai pasiekiamoms vietoms iki purškimo ir ištraukimo apmušalų antgalio minkštiems baldams bei purškimo ir ištraukimo grindų antgalio kilimams ir kitiems dideliems tekstilės gaminiams. Pagalbinė rankena palengvina siurblio valdymą valant grindis. Ir nepamirškite išbandyti mūsų įvairiausių priedų grindims, tekstiliniams paviršiams ir plyšiams siurbti. Visos priedų dalys yra suderinamos su mūsų drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių priedais.
SE 6 Signature įrenginių gama
Tik mūsų pažangiausi ir galingiausi gaminiai yra pažymėti technologijų novatoriaus ir bendrovės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašu.
Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminius, kurie laikomi geriausiais „Kärcher“ įrenginiais savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai šių gaminių privalumai – programėlių palaikymas ir pratęsta garantija.
SE 6 Signature įrenginių gamos plaunantys dulkių siurbliai yra tikrai universalūs. Išbandyta „Kärcher“ purškimo ir ištraukimo technologija užtikrina puikius tekstilinių paviršių valymo rezultatus. O naudojant įvairiausius priedus siurblį galima paversti universaliu „trys viename“ įrenginiu, kurį taip pat galima naudoti kaip visavertį drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį.
Belaidis dulkiu siurblys su plovimo funkcija
Taip švaru, kad norisi pasakyti WOW: „SE 3-18 Compact“ belaidis plaunantis dulkiu siurblys dera su išbandyta „Kärcher“ purškimo ir ištraukimo technologija ir 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platforma. Rezultatas – efektyvus ir patogus giluminis valymas vos vienu žingsniu. Tai reiškia, kad nešvarumus nuo automobilio sėdynių, sodo baldų ar apmušalų galėsite pašalinti bet kuriuo metu ir bet kur – netgi sunkiai pasiekiamose vietose. Įrenginys valo taip pat kruopščiai, kaip ir mūsų iš tinklo maitinami plaunantys dulkių siurbliai, tačiau yra ypač lanksčiai naudojami.
Priedai
Naudojami su plačiu priedų asortimentu, mūsų plaunantys dulkių siurbliai tampa universalūs, o pasitelkę tinkamą valymo priemonę pasieksite geriausius valymo rezultatus. Priedus galima greitai pritvirtinti ir nuimti vos vienu spustelėjimu.
Karcher Battery Power akumuliatoriaus platforma
Atraskite visą gaminių asortimentą ir sužinokite, kurie kiti gaminiai yra suderinami su 18 V Battery Power akumuliatoriumi.