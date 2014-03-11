ELEKTRINĖS ŠLUOTELĖS

Nelaimingi nutikimai neišvengiami. Išvalykite purvą taip, lyg tai būtų vaikų žaidimas. Būkite pasiruošę viskam su Kärcher KB 5 belaide elektrine šluotele. Ši šluotelė pasiruošusi atkurti tvarką bet kuriuo metu. Užimanti mažai vietos, belaidė, patogi naudoti ir visada po ranka. Greitai ir švariai: besisukantys šepetėliai užtikrina puikią švarą akimirksniu. Jokio triukšmo ir jokios netvarkos! 

KB 5

Greičiau nei su dulkių siurbliu.

Daugelis susiduriame su šia problema: kai tik baigiame siurbti, ant grindų ir vėl atsiranda trupinių. Belaidė elektrinė Kärcher šluotelė idealiai tinka tarpiniam valymui – nereikia ir vėl traukti dulkių siurblio. Dėl kompaktiško ir šiuolaikinio dizaino, belaidė elektrinė šluotelė gali būti laikoma bet kur ir visuomet paruošta naudojimui.

 

Vienas įrenginys, daugybė pritaikymo galimybių

Maisto likučiai ant grindų? Nešvarus kilimas? Elektrinė šluotelė yra tikrai universali ir gali būti naudojama visoms kietoms grindims, pavyzdžiui, laminatui, plytelėms ar net kilimams. Jos našumas kalba pats už save: nešvarumai visiškai pašalinami, o ne stumdomi. Šepetys įsiskverbia giliai į pluoštus, todėl valo patikimai ir efektyviai.

Kärcher cordless electric broom

Didelis našumas mažiausiose erdvėse

Kärcher belaidės elektrinės šluotos naujoviška prisitaikanti valymo sistema užtikrina aukščiausios klasės valymo rezultatus. Lankstus judantis šlavimo kraštas, optimalus purvo nukreipimas ir specialus valymo šepetys saugiai nugabena purvą į atliekų konteinerį, nepalikdami jokių likučių ir neišsklaidydami dulkių.

Kärcher cordless electric broom

Visada paruoštas kitam darbui

Akumuliatorinė elektrinė šluota KB 5 su ličio jonų akumuliatoriumi yra puikus pasirinkimas norintiems greitai ir lengvai išvalyti visą butą. Ji veikia iki 30 minučių be papildomo įkrovimo, todėl galėsite valyti be erzinančio laido ar elektros lizdo paieškų.

Kärcher cordless electric broom
Kärcher cordless electric broom

Lengva ir ergonomiška

Akumuliatorinė elektrinė šluota - tai efektyvus ir patogus būdas palaikyti namus švarius. Ji veikia be , todėl galite laisvai judėti po namus, o jos lengvas svoris tausoja nugarą.

Kärcher cordless electric broom

Įveikia bet kokį iššūkį

Elektrinė šluota taip pat lengvai pasiekia sunkiai prieinamas vietas, pavyzdžiui, po komoda ar sofa.

Kärcher cordless electric broom

Įspūdingai lanksti

Dėl judrios akumuliatorinės elektrinės šluotos lankstumo galima lengvai apeiti tokius daiktus kaip kėdės kojeles.

Kärcher cordless electric broom

Kampai ir briaunos

Absoliuti švara visuose paviršiuose: Kärcher akumuliatorinė elektrinė šluota šluoja iki pat kraštų.

KB 5 Start

Patogus įjungimas

Belaidė elektrinė šluota įsijungia automatiškai, kai tik rankeną pastumiate atgal.

parking position

Laikymo vieta

Visuomet po ranka: kompaktiškas KB 5 dizainas leidžia šluotelę laikyti bet kurioje vietoje, todėl jos nereikės ruošti darbui ir ji bus ten, kur jums reikia.

KB 5 emptying

Nešvarumų talpyklą lengva nuimti ir vėl uždėti

  • Greitas šepečio ir šiukšlių konteinerio išėmimas

  • Greitas ir lengvas ištuštinimas išvengiant kontakto su purvu

  • Lengvas universalaus šepetėlio valymas