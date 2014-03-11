ELEKTRINĖS ŠLUOTELĖS
Nelaimingi nutikimai neišvengiami. Išvalykite purvą taip, lyg tai būtų vaikų žaidimas. Būkite pasiruošę viskam su Kärcher KB 5 belaide elektrine šluotele. Ši šluotelė pasiruošusi atkurti tvarką bet kuriuo metu. Užimanti mažai vietos, belaidė, patogi naudoti ir visada po ranka. Greitai ir švariai: besisukantys šepetėliai užtikrina puikią švarą akimirksniu. Jokio triukšmo ir jokios netvarkos!
Greičiau nei su dulkių siurbliu.
Daugelis susiduriame su šia problema: kai tik baigiame siurbti, ant grindų ir vėl atsiranda trupinių. Belaidė elektrinė Kärcher šluotelė idealiai tinka tarpiniam valymui – nereikia ir vėl traukti dulkių siurblio. Dėl kompaktiško ir šiuolaikinio dizaino, belaidė elektrinė šluotelė gali būti laikoma bet kur ir visuomet paruošta naudojimui.
Vienas įrenginys, daugybė pritaikymo galimybių
Maisto likučiai ant grindų? Nešvarus kilimas? Elektrinė šluotelė yra tikrai universali ir gali būti naudojama visoms kietoms grindims, pavyzdžiui, laminatui, plytelėms ar net kilimams. Jos našumas kalba pats už save: nešvarumai visiškai pašalinami, o ne stumdomi. Šepetys įsiskverbia giliai į pluoštus, todėl valo patikimai ir efektyviai.
Didelis našumas mažiausiose erdvėse
Kärcher belaidės elektrinės šluotos naujoviška prisitaikanti valymo sistema užtikrina aukščiausios klasės valymo rezultatus. Lankstus judantis šlavimo kraštas, optimalus purvo nukreipimas ir specialus valymo šepetys saugiai nugabena purvą į atliekų konteinerį, nepalikdami jokių likučių ir neišsklaidydami dulkių.
Visada paruoštas kitam darbui
Akumuliatorinė elektrinė šluota KB 5 su ličio jonų akumuliatoriumi yra puikus pasirinkimas norintiems greitai ir lengvai išvalyti visą butą. Ji veikia iki 30 minučių be papildomo įkrovimo, todėl galėsite valyti be erzinančio laido ar elektros lizdo paieškų.
Lengva ir ergonomiška
Akumuliatorinė elektrinė šluota - tai efektyvus ir patogus būdas palaikyti namus švarius. Ji veikia be , todėl galite laisvai judėti po namus, o jos lengvas svoris tausoja nugarą.
Įveikia bet kokį iššūkį
Elektrinė šluota taip pat lengvai pasiekia sunkiai prieinamas vietas, pavyzdžiui, po komoda ar sofa.
Įspūdingai lanksti
Dėl judrios akumuliatorinės elektrinės šluotos lankstumo galima lengvai apeiti tokius daiktus kaip kėdės kojeles.
Kampai ir briaunos
Absoliuti švara visuose paviršiuose: Kärcher akumuliatorinė elektrinė šluota šluoja iki pat kraštų.
Patogus įjungimas
Belaidė elektrinė šluota įsijungia automatiškai, kai tik rankeną pastumiate atgal.
Laikymo vieta
Visuomet po ranka: kompaktiškas KB 5 dizainas leidžia šluotelę laikyti bet kurioje vietoje, todėl jos nereikės ruošti darbui ir ji bus ten, kur jums reikia.
Nešvarumų talpyklą lengva nuimti ir vėl uždėti
Greitas šepečio ir šiukšlių konteinerio išėmimas
Greitas ir lengvas ištuštinimas išvengiant kontakto su purvu
Lengvas universalaus šepetėlio valymas