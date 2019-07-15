AKUMULIATORIŲ PLATFORMA „KÄRCHER BATTERY POWER“
Lauke neturite elektros lizdo? Nenorite, kad sode painiotųsi įvairūs laidai? Naujieji akumuliatoriniai sodo ir valymo įrankiai, komplektuojami su „Kärcher Battery Power“ sistemos keičiamais akumuliatoriais, leis pamiršti šias problemas. Yra dvi skirtingos akumuliatorių platformos (18 V ir 36 V), todėl galime pasiūlyti jums rinktis iš skirtingos galios bet kokiems darbams pritaikytų prietaisų. 18 V „Kärcher Battery Power“ ir 36 V „Kärcher Battery Power“. Maksimalus lankstumas ir garantuota Kärcher kokybė.
Kärcher baterijų visata – kosminė galia. Neribotos galimybės.
Neaprėpiama gausybė akumuliatorinių įrenginių. 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorius tinka visiems Karcher 18 V įrenginiams. Jį galima naudoti ne tik su namų ir sodo prietaisais, bet ir su profesionalams skirtais Karcher produktais. Tiems, kuriems reikia dar daugiau galios, siūlome 36 V „Battery Power“ platformą. 36 V „Battery Power“ akumuliatorius galima naudoti tiek su namų ir sodo prietaisais, tiek ir su profesionalams skirtais produktais.
18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma
18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platforma apima kompaktiškus ir patogius įrenginius, skirtus mažų ir vidutinio dydžio sodų bei lauko zonų priežiūrai. 18 V „Kärcher Battery Power“ keičiamą akumuliatorių galima rinktis iš dviejų skirtingos talpos versijų: 18 V/2,5 Ah ir 18 V/5,0 Ah. Abi versijos tinka visiems 18 V įrenginiams. Akumuliatorius bet kada greitai ir lengvai galima įstatyti į akumuliatorines Karcher vejapjoves, universalius dulkių siurblius arba piktžolių naikintojus – tai suteikia išskirtinio lankstumo.
36 V Karcher Battery Power akumuliatorių platforma
Didelių sodų ir lauko zonų priežiūrai pritaikytų 36 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformai priklauso galingi įvairių kategorijų įrenginiai, skirti tiek valymui, tiek sodo darbams. Šiai platformai priklausančius įrenginius galima naudoti su 36 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriais: 36 V/2,5 Ah „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriumi ir 36 V/5,0 Ah „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriumi. Tą patį akumuliatorių galima naudoti įvairiems akumuliatoriniams Karcher įrenginiams, pvz., žoliapjovėms, aukšto slėgio plovimo įrenginiams arba gyvatvorių genėtuvams. Jie atitinka griežčiausius lankstumo, mobilumo bei galios standartus.
Realaus laiko technologija
Neprilygstama Karcher realaus laiko technologija suteikia įrenginių vartotojams būtiniausią informaciją. Priešingai nei įprastuose LED ekranuose, šios technologijos ekranuose rodoma išsami informacija apie baterijos darbinę būseną ir įkrovos lygį.
Likusi veikimo trukmė minutėmis
Naudotojams rodoma informacija apie likusią veikimo trukmę, todėl jie minučių tikslumu žino, kada akumuliatorių reikia pakeisti arba papildomai įkrauti. Veikimo trukmė pritaikoma konkrečiam įrenginiui
Akumuliatoriaus talpa procentais
Akumuliatoriaus talpą galima nustatyti akimirksniu.
Įkrovos lygis minutėmis
Įkrovimo metu ekrane rodoma, kiek laiko liko iki pilno įkrovimo. Ši funkcija naudotojams leidžia tiksliai žinoti, kada jie vėl galės tęsti darbą.
„Kärcher Battery Power“ – ypač išmani ir visiškai saugi
„Kärcher Battery Power“ platformos akumuliatoriniai įrenginiai
Rankiniai plovimo įrenginiai
Prijunkite žarną ir galite pradėti: modernus Karcher KHB 5 Battery plovimo įrenginys su keičiamu 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriumi leis atlikti įvairius valymo darbus buityje – nereikės ieškoti jokių elektros lizdų ir painiotis laiduose.
Akumuliatoriniai piktžolių šalintojai
Jokia piktžolė neatsilaikys prieš Karcher akumuliatorinį piktžolių šalintoją. Juo lengvai iš tarpų ir kampų išvalysite samanas bei pašalinsite piktžoles. Dirbant šiuo įrenginiu nereikia lenktis, todėl išvengsite skaudančios nugaros.
Akumuliatoriniai aukšto slėgio įrenginiai
Gerai pažįstamas valymas Karcher aukštu slėgiu su neatpažįstama varomąja koncepcija: neribota švara su K 2 Baterry įrenginiu dėka keičiamo akumuliatoriaus iš „Kärcher Battery Power“ įrenginių platformos.
Akumuliatorinės vejapjovės
Manevringos 18 voltų vejapjovės itin tinka mažoms ir vidutinio ploto vejoms. Didesniems plotams idealus pasirinkimas – 36 voltų vejapjovės.
Akumuliatoriniai daugiafunkciai dulkių siurbliai
Jokių laidų. Jokių ribų. Su „Kärcher Battery Power“ keičiamu akumuliatoriumi ir įvairiais daugiafunkciais akumuliatoriniais dulkių siurbliais galėsite drąsiai siurbti tiek šlapius, tiek sausus nešvarumus, ir nereikės jaudintis, jeigu arti nebus elektros lizdo.
Akumuliatorinės žoliapjovės
Akumuliatorinės Kärcher žoliapjovės užtikrina puikiai nupjautus pakraščius ir gražų vejos kraštą. Nuo paprasto iki galingo – Kärcher siūlo tinkamus sprendimus kiekvienai užduočiai.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
Puikiai tinka formuoti ir kirpti gyvatvores bei krūmus. Dėka akumuliatoriaus, veikia tyliai, praktiškai ir be nepatogių laidų.
Akumuliatoriniai lapų pūstuvai ir siurbliai
Užkariaukite rudeninį sodą. Akumuliatoriniai Karcher lapų pūstuvai ir lapų siurbliai užtikrina tvarkingus takus ir sodus visais laikais.
Akumuliatorinės vejos žirklės
Su akumuliatorinėmis žolės žirklėmis, vejų pakraščių karpymas tampa itin lengvas. O dėl paprasto ašmenų pakeitimo, įrenginys tampa žirklėmis krūmams modeliuoti.
Akumuliatoriniai pjūklai
Su paprastu grandinės įtempimu, automatiniu grandinių sutepimu ir galingu pjovimo efektyvumu, akumuliatoriniai Kärcher grandininiai pjūklai pasiekia puikių rezultatų patogiu valdymu.
Akumuliatorinis šakų genėtuvas
Lengvai genėkite net ir sunkiai pasiekiamas šakas. Tai ne problema su Kärcher akumuliatoriniu šakų genėtuvu ir jo lenktais ašmenimis.
Akumuliatoriai ir įkrovikliai
Reikia daugiau galios? Čia rasite tinkamus greituosius įkroviklius ir įvairių talpų akumuliatorius. Tam, kad Karcher akumuliatorių sistemos sodo įrenginiai ir valymo įrenginiai visuomet būtų pasiruošę jūsų užduotims.