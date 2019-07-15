AKUMULIATORIŲ PLATFORMA „KÄRCHER BATTERY POWER“

Lauke neturite elektros lizdo? Nenorite, kad sode painiotųsi įvairūs laidai? Naujieji akumuliatoriniai sodo ir valymo įrankiai, komplektuojami su „Kärcher Battery Power“ sistemos keičiamais akumuliatoriais, leis pamiršti šias problemas. Yra dvi skirtingos akumuliatorių platformos (18 V ir 36 V), todėl galime pasiūlyti jums rinktis iš skirtingos galios bet kokiems darbams pritaikytų prietaisų. 18 V „Kärcher Battery Power“ ir 36 V „Kärcher Battery Power“. Maksimalus lankstumas ir garantuota Kärcher kokybė.

Kärcher baterijų visata – kosminė galia. Neribotos galimybės.

Neaprėpiama gausybė akumuliatorinių įrenginių. 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorius tinka visiems Karcher 18 V įrenginiams. Jį galima naudoti ne tik su namų ir sodo prietaisais, bet ir su profesionalams skirtais Karcher produktais. Tiems, kuriems reikia dar daugiau galios, siūlome 36 V „Battery Power“ platformą. 36 V „Battery Power“ akumuliatorius galima naudoti tiek su namų ir sodo prietaisais, tiek ir su profesionalams skirtais produktais.

18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platforma apima kompaktiškus ir patogius įrenginius, skirtus mažų ir vidutinio dydžio sodų bei lauko zonų priežiūrai. 18 V „Kärcher Battery Power“ keičiamą akumuliatorių galima rinktis iš dviejų skirtingos talpos versijų: 18 V/2,5 Ah ir 18 V/5,0 Ah. Abi versijos tinka visiems 18 V įrenginiams. Akumuliatorius bet kada greitai ir lengvai galima įstatyti į akumuliatorines Karcher vejapjoves, universalius dulkių siurblius arba piktžolių naikintojus – tai suteikia išskirtinio lankstumo.

 

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36 V Karcher Battery Power akumuliatorių platforma

Didelių sodų ir lauko zonų priežiūrai pritaikytų 36 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformai priklauso galingi įvairių kategorijų įrenginiai, skirti tiek valymui, tiek sodo darbams. Šiai platformai priklausančius įrenginius galima naudoti su 36 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriais: 36 V/2,5 Ah „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriumi ir 36 V/5,0 Ah „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriumi. Tą patį akumuliatorių galima naudoti įvairiems akumuliatoriniams Karcher įrenginiams, pvz., žoliapjovėms, aukšto slėgio plovimo įrenginiams arba gyvatvorių genėtuvams. Jie atitinka griežčiausius lankstumo, mobilumo bei galios standartus.

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Realaus laiko technologija

Neprilygstama Karcher realaus laiko technologija suteikia įrenginių vartotojams būtiniausią informaciją. Priešingai nei įprastuose LED ekranuose, šios technologijos ekranuose rodoma išsami informacija apie baterijos darbinę būseną ir įkrovos lygį.

Realaus laiko ekranas rodo likusį laiką

Likusi veikimo trukmė minutėmis

Naudotojams rodoma informacija apie likusią veikimo trukmę, todėl jie minučių tikslumu žino, kada akumuliatorių reikia pakeisti arba papildomai įkrauti. Veikimo trukmė pritaikoma konkrečiam įrenginiui

Akumuliatoriaus talpa procetais

Akumuliatoriaus talpa procentais

Akumuliatoriaus talpą galima nustatyti akimirksniu.

Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis

Įkrovos lygis minutėmis

Įkrovimo metu ekrane rodoma, kiek laiko liko iki pilno įkrovimo. Ši funkcija naudotojams leidžia tiksliai žinoti, kada jie vėl galės tęsti darbą.

„Kärcher Battery Power“ – ypač išmani ir visiškai saugi

Didelio efektyvumo ličio jonų elementai ir puikiai suderinta elektronikos sistema užtikrina išskirtinę Karcher akumuliatorių galią.

Nereikia vargti su nepatogiais laidais: akumuliatoriniai prietaisai suteikia maksimalią judėjimo laisvę ir darbui gali būti paruošti akimirksniu. Moderni Karcher Realaus Laiko Technologija leidžia akimirksniu patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį: integruotame LCD ekrane minučių tikslumu rodoma, kiek dar galite dirbti su esamu akumuliatoriumi. O įkraunant akumuliatorių, ekrane minučių tikslumu rodoma, kiek laiko liko iki visiško jo įkrovimo.

 

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„Kärcher Battery Power“ platformos akumuliatoriniai įrenginiai

18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

36 V Karcher Battery Power akumuliatorių platforma
Vyras valo terasą su rankiniui plovimo įrenginiu Man cleaning terrace with the handheld cleaner

Rankiniai plovimo įrenginiai

Prijunkite žarną ir galite pradėti: modernus Karcher KHB 5 Battery plovimo įrenginys su keičiamu 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriumi leis atlikti įvairius valymo darbus buityje – nereikės ieškoti jokių elektros lizdų ir painiotis laiduose.

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Vyras šalina piktrožes su piktžolių šalintoju

Akumuliatoriniai piktžolių šalintojai

Jokia piktžolė neatsilaikys prieš Karcher akumuliatorinį piktžolių šalintoją. Juo lengvai iš tarpų ir kampų išvalysite samanas bei pašalinsite piktžoles. Dirbant šiuo įrenginiu nereikia lenktis, todėl išvengsite skaudančios nugaros.

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Moteris valo su akumuliatoriniu aukšto slėgio įrenginiu

Akumuliatoriniai aukšto slėgio įrenginiai

Gerai pažįstamas valymas Karcher aukštu slėgiu su neatpažįstama varomąja koncepcija: neribota švara su K 2 Baterry įrenginiu dėka keičiamo akumuliatoriaus iš „Kärcher Battery Power“ įrenginių platformos.

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Moteris pjauna veją su akumuliatorine vejapjove

Akumuliatorinės vejapjovės

Manevringos 18 voltų vejapjovės itin tinka mažoms ir vidutinio ploto vejoms. Didesniems plotams idealus pasirinkimas – 36 voltų vejapjovės. 

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Vyras siurbia automobilį su akumuliatoriniu dulkių siurbliu

Akumuliatoriniai daugiafunkciai dulkių siurbliai

Jokių laidų. Jokių ribų. Su „Kärcher Battery Power“ keičiamu akumuliatoriumi ir įvairiais daugiafunkciais akumuliatoriniais dulkių siurbliais galėsite drąsiai siurbti tiek šlapius, tiek sausus nešvarumus, ir nereikės jaudintis, jeigu arti nebus elektros lizdo.

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Moteris pjauna žolę su akumuliatoriniu trimeriu

Akumuliatorinės žoliapjovės

Akumuliatorinės Kärcher žoliapjovės užtikrina puikiai nupjautus pakraščius ir gražų vejos kraštą. Nuo paprasto iki galingo – Kärcher siūlo tinkamus sprendimus kiekvienai užduočiai.

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Moteris kerpa gyvatvores su akumuliatorinėmis žirklėmis

Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

Puikiai tinka formuoti ir kirpti gyvatvores bei krūmus. Dėka akumuliatoriaus, veikia tyliai, praktiškai ir be nepatogių laidų.

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Vyras pučia lapus su akumuliatoriniu lapų pūstuvu

Akumuliatoriniai lapų pūstuvai ir siurbliai

Užkariaukite rudeninį sodą. Akumuliatoriniai Karcher lapų pūstuvai ir lapų siurbliai užtikrina tvarkingus takus ir sodus visais laikais. 

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Moteris naudoja akumuliatorines vejos žirkles

Akumuliatorinės vejos žirklės

Su akumuliatorinėmis žolės žirklėmis, vejų pakraščių karpymas tampa itin lengvas. O dėl paprasto ašmenų pakeitimo, įrenginys tampa žirklėmis krūmams modeliuoti.

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Vyras pjauna medį su akumuliatoriniu pjūklu

Akumuliatoriniai pjūklai

Su paprastu grandinės įtempimu, automatiniu grandinių sutepimu ir galingu pjovimo efektyvumu, akumuliatoriniai Kärcher grandininiai pjūklai pasiekia puikių rezultatų patogiu valdymu.

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Moteris geni šakas su akumuliatoriniu šakų genėtuvu

Akumuliatorinis šakų genėtuvas

Lengvai genėkite net ir sunkiai pasiekiamas šakas. Tai ne problema su Kärcher akumuliatoriniu šakų genėtuvu ir jo lenktais ašmenimis. 

 

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Batteries and chargers

Akumuliatoriai ir įkrovikliai

Reikia daugiau galios? Čia rasite tinkamus greituosius įkroviklius ir įvairių talpų akumuliatorius. Tam, kad Karcher akumuliatorių sistemos sodo įrenginiai ir valymo įrenginiai visuomet būtų pasiruošę jūsų užduotims. 

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