AKUMULIATORINIS PIKTŽOLIŲ ŠALINTOJAS
Dažnai kova su piktžolėmis tampa tikru iššūkiu. Nesvarbu, kaip ravite – pasilenkę ar atsiklaupę – šis darbas yra varginantis ir skausmingas. Kartais atrodo, kad nėra jokio sprendimo nekontroliuojamam piktžolių augimui suvaldyti. Tokiu atveju į kovą su piktžolėmis galite pasitelkti Kärcher WRE 18-55 Battery piktžolių šalintoją.
Akumuliatorinio piktžolių šalinimo įrenginio savybės
Inovatyvi šepečio galvutė paviršiuje esančių piktžolių naikinimui
Specialių nailono šerelių ir iki 2800 apsisukimų per minutę greičio dėka be vargo pašalinsite piktžoles ir samanas nuo laiptų ir akmeninių paviršių.
Akumuliatorinis piktžolių naikinimo įrenginys su besisukančia valymo galvute
Mygtuko paspaudimu galima reguliuoti valymo galvutės kampą, kad būtų galima pašalinti piktžoles iš po tokių kliūčių kaip suoliukai. Be to, prietaisą galima pritaikyti prie operatoriaus ūgio.
Šerelių keitimas nenaudojant įrankių
Šerelius galima pakeisti akimirksniu, nenaudojant jokių įrankių. Tiesiog atsukite ir nuimkite atstumo palaikymo įtaisą ir įdėkite naują šerelių juostelę. Be vargo ir greitai.
Akumuliatorinio piktžolių naikinimo įrenginio apžvalga
Lengvai, greitai ir be vargo laimėkite kovą su piktžolėmis naudodami „Kärcher“ akumuliatorinį piktžolių naikinimo įrenginį. Su „WRE 18-55“ greitai pašalinsite piktžoles, nes keičiamas prietaiso 18 V akumuliatorius ir inovatyvi besisukanti šepetėlio galvutė tiesiog parklupdo samanas ir piktžoles. Bet jums klūpėti nereikės - ištraukiamos rankenos dėka apsaugosite ir tausosite savo kelius. Gyvenkite pasaulyje be skausmo ir piktžolių.
Kad ir kur įsitvirtintų piktžolės, jos susidurs su lygiaverčiu varžovu „WRE 18-55“. Šiuo įrenginiu dirbti itin paprasta – tiesiog braukite juo per piktžoles ir viskas.
Naudojimo patarimai
Geriausias būdas pašalinti paviršines samanas ir piktžoles naudojant „WRE 18-55“.
Lengva ir nereikia jokių cheminių priemonių
Su „WRE 18-55 „nuo akmeninių paviršių, pvz., terasų ir sodo takelių, samanas galima pašalinti be jokių pastangų ir nenaudojant cheminių priemonių.
Tikslus pjovimas
Piktžoles galima atremti į sujungimus tarp akmenų ar laiptelių kraštus ir tokiu būdu jas švariai nupjauti.
Ergonomiškas naudojimas
Skirtingai nuo daugelio žoliapjovių, „WRE“ nereikia nuolat laikyti pakėlus, o galima valdyti patogiai ir tinkamu kampu atsirėmus į atstumo palaikymo įtaisą.
Nevarginanti darbo padėtis
Atstumo palaikymo įtaisas, 360° kampu besisukantis įtaisas, palaiko optimalią energiją taupančią darbo padėtį bei išlaiko šepetėlio galvutę optimaliu kampu.
Efektyvus šepečio galvutės naudojimas
Dėl iš anksto nustatyto šepečio apsisukimo, šepečio galvutė veiksmingiausia, kai ji naudojama kairėje pusėje.
Paviršių ir piktžolių pavyzdžiai
Jokių cheminių priemonių ir jokio lankstymosi. „WRE“ lengva naudoti, juo galima be vargo pašalinti samanas ir piktžoles nuo įvairių kietų paviršių.
Kelkraščiai
Laiptai
Netinka žolei ir pernelyg išvešėjusioms piktžolėm.
Samanoti plyšiai
Samanoti paviršiai
Kiaulpienės
Gyslotinių šeimos augalai
Grindinio akmenys
Trinkelės
Paviršių ir piktžolių tipų pavyzdžiai
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery Set
Naudodami ergonomišką akumuliatorinį piktžolių naikinimo įrenginį „WRE 18-55 Battery Set“ galite pašalinti nepageidaujamas samanas nevargindami nugaros ir kelių. Komplekte esantys akumuliatorius ir įkroviklis leis iš karto pradėti darbus.
Akumuliatoriaus įtampa: 18 V
Šepečio greitis: 2300 - 2800 (U/min)
Šepečio skersmuo: 180 (mm)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu: apie 15 (min)*
Svoris be priedų: 2.9 kg
Įkrovimo prietaisas: „Kärcher“ greito krovimo 18 V akumuliatorius
Akumuliatorius įeina į komplektą: 18 V/2.5 Ah
* Didžiausias našumas su 18 V / 2,5 Ah „Kärcher Battery Power“ keičiamu akumuliatoriumi.
Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma
