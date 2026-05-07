VANDENS FILTRAVIMO SISTEMA
Kompaktiška vandens filtravimo sistema WPC 120 UF paprastą vandentiekio vandenį paverčia švariu ir kokybišku geriamu vandeniu. Keturios filtravimo pakopos pašalina virusus ir bakterijas, taip pat smulkiausias daleles, pagerina vandens skonį ir išlaiko svarbias mineralines medžiagas. Sistemai nereikia siurblio ar elektros jungties, todėl ją galima lengvai įrengti kiekviename namų ūkyje. Skirta visos šeimos saugiam ir jūsų kokybės standartus atitinkančiam vandens vartojimui.
Trys priežastys, kodėl verta naudoti mūsų WPC 120 UF vandens filtravimo sistemą
Efektyvus filtravimas
Galinga 4 pakopų filtravimo sistema patikimai pašalina tokias daleles kaip mikroplastikas, sumažina sunkiųjų metalų ir vaistų likučius vandenyje bei sulaiko bakterijas ir virusus. Kartu išsaugomos vertingos mineralinės medžiagos, kurios yra svarbios organizmui ir pagerina vandens skonį.
Lengvas montavimas ir valdymas
Nereikia siurblio ir elektros jungties: WPC 120 UF vandens filtrui tereikia vandens jungties ir šiek tiek vietos, pavyzdžiui, apatinėje spintelėje po virtuvės kriaukle. Be to, specialiai sukurtas filtruoto vandens tiekimo priedas gali būti lengvai montuojamas ir naudojamas kaip įprastas čiaupas ir tai jau įeina į sistemos komplektaciją.
Lengva priežiūra
Jei norite, kad filtras veiktų patikimai, tereikia jį reguliariai keisti. Filtrą galima lengvai išimti vos vienu pasukimu. Filtrą „Pre-Pure“ reikia keisti tik maždaug kas 3-6 mėnesius (arba po 2500 l); „Hy-Protect“ ir „Post-Protect“ filtrų pakanka iki 12 mėnesių (arba 2500 l filtravimui).
Kaip tai veikia
Filtras „Pre-Pure“
1-ajame ir 2-ajame etapuose dalelių filtras ir aktyvintosios anglies filtras iš vandens pašalina stambias suspenduotas medžiagas ir taip prailgina kitų naudojamų filtrų tarnavimo laiką.
Filtras „Hy-Protect“
Trečiosios pakopos ultrafiltracijos membrana pašalina net 0,1 mikrometro dydžio daleles (500 kartų smulkesnes už žmogaus plauką) ir taip sulaiko virusus bei daugiau kaip 99,9999 % bakterijų.
Filtras „Post-Protect“
Ketvirtosios filtravimo pakopos aktyvintosios anglies filtras sulaiko chlorą, vaistų likučius ir sunkiuosius metalus bei pagerina vandens skonį, nekeisdamas mineralinių medžiagų sudėties.
Ką daro Kärcher WPC 120 UF vandens filtras?
WPC 120 UF vandens filtras patikimai pašalina teršalus ir daleles iš vandentiekio vandens, įskaitant: