AKUMULIATORINIS LAPŲ PŪSTUVAS
Lapai. Nors ir malonu grožėtis jais rudenį, kažkas juos turi sutvarkyti ir pašalinti nuo šaligatvių bei važiuojamųjų dalių dėl saugumo ir nuo vejos, kad jai nepakenktų. Darbas su šluota ir grėbliu, kurie varomi išskirtinai mūsų raumenų jėga, yra limituotas. Tai negalioja galingiems, akumuliatoriniams Karcher lapų pūstuvams! Jie visuomet yra ten, kur jums reikia ir kada reikia, yra patogūs ir pašalina lapus greitai bei kruopščiai.
Produktai
Panaikinkite tvarkymosi ribas: Karcher lapų pūstuvai ir siurbliai
Ar tai būtų pėsčiųjų takai, ar važiuojamosios dalies keliai, ar veja: nesvarbu, kur lapai susikaupia rudenį, didelio galingumo Karcher akumuliatoriniai lapų pūstuvai ir siurbliai galingai ir efektyviai juos nuvalo. Kai raumenų jėga ar kiti įrankiai pasiekia savo ribas, šie įrenginiai stebina savo iki 240 km/h oro greičiu ir maksimaliu komfortu vartotojui – taip greitai ir efektyviai užtikrinamas paviršius be lapų.
Lapų pūstuvo ir siurblio privalumai
Siurbimo ir pūtimo vamzdžius galima nuimti atskirai: darbas be nuovargio, kadangi sumažėja svoris dėl dalių, kurias galima nuimti atskirai.
„Turbo Boost“: suteikia laikiną galios padidinimą siurbimo ir pūtimo funkcijai.
Funkcijos nustatymo svirtis: nenutrūkstamas reguliavimas tarp siurbimo ir pūtimo, taip pat su kombinuotos funkcijos galimybe.
Lapų pūstuvo privalumai
Maksimali judėjimo laisvė be erzinančio maitinimo laido, tačiau su nepriekaištinga pusiausvyra.
Nuimamas plokščias antgalis su integruotu grandiklio kraštu atlaisvina šlapius lapus ir prikibusius nešvarumus.
Dėka patogiai integruotos greičio kontrolės, įrenginio valdymas yra ergonomiškas ir lengvas.
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery Set
Įtampa: 18 V
Oro srautas: Max. 210 km/h
Tūrinis srautas: Max. 220 m³/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: Max. 400 m²
Svoris: 2.0 kg
Pūtimo vamzdis: Dviejų dalių
Plokščias antgalis su gramdikliu: Taip
Greičio kontrolė: Vieno lygio
Akumuliatoriaus įkroviklis: Kärcher Battery Power 18 V standartinis įkroviklis
Įeina akumuliatorius: 18 V/2.5 Ah
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
BLV 18-200 Battery
Funkcija trys-viename: siurbimas, pūtimas ir mulčiavimas tik vienu įrenginiu – minimalios pastangos puikiems rezultatams. Įrenginio variklis be šepetėlių prailgina tarnavimo laiką ir padidina našumą.
Oro greitis pūtimo režimu: Max. 200 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: Max. 425 m²
Oro greitis siurbimo režimu: Max. 130 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą siurbimo režimu*: Max. 45 litrai
Svoris be priedų: 3.5 kg
Akumuliatorius ir įkroviklis: Į komplektaciją neįeina
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Nesvarbu, kur rudenį susikaupia lapai, akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 4 Battery padės su jais susitvarkyti galingai ir efektyviai. Kai raumenų jėga ir įprasti įrankiai pasiekia savo ribas, šis įrenginys palieka įspūdį dėl savo dviejų lygių greičio kontrolės ir maksimalaus patogumo vartotojui.
Įtampa: 36 V
Oro srautas: Max. 250 km/h
Tūrinis srautas: Max. 330 m³/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: Max. 550 m²
Svoris: 2.2 kg
Pūtimo vamzdis: Dviejų dalių
Plokščias antgalis su gramdikliu: Taip
Greičio kontrolė: Dviejų lygių
Akumuliatoriaus įkroviklis: Kärcher Battery Power 36 V greitasis įkroviklis
Įeina akumuliatorius: 36 V/2.5 Ah
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
BLV 36-240 Battery
Lapai, nupjauta veja ar gyvatvorė ir žaliosios atliekos neturi šansų prieš akumuliatorinį BLV 36-240 Battery lapų pūstuvą ir siurblį su itin efektyviu varikliu be šepetėlių. Praktiška funkcija trys-viename ne tik pučia lapus bei nupjautus žolių likučius, bet ir siurbia bei smulkina juos.
Oro greitis pūtimo režimu: Max. 240 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą pūtimo režimu*: Max. 550 m²
Oro greitis siurbimo režimu: Max. 130 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą siurbimo režimu*: Max. 75 litres
Svoris be priedų: 4.2 kg
Akumuliatorius ir įkroviklis: Į komplektaciją neįeina
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.