AKUMULIATORINIS LAPŲ PŪSTUVAS

Lapai. Nors ir malonu grožėtis jais rudenį, kažkas juos turi sutvarkyti ir pašalinti nuo šaligatvių bei važiuojamųjų dalių dėl saugumo ir nuo vejos, kad jai nepakenktų. Darbas su šluota ir grėbliu, kurie varomi išskirtinai mūsų raumenų jėga, yra limituotas. Tai negalioja galingiems, akumuliatoriniams Karcher lapų pūstuvams! Jie visuomet yra ten, kur jums reikia ir kada reikia, yra patogūs ir pašalina lapus greitai bei kruopščiai.

Panaikinkite tvarkymosi ribas: Karcher lapų pūstuvai ir siurbliai

Ar tai būtų pėsčiųjų takai, ar važiuojamosios dalies keliai, ar veja: nesvarbu, kur lapai susikaupia rudenį, didelio galingumo Karcher akumuliatoriniai lapų pūstuvai ir siurbliai galingai ir efektyviai juos nuvalo. Kai raumenų jėga ar kiti įrankiai pasiekia savo ribas, šie įrenginiai stebina savo iki 240 km/h oro greičiu ir maksimaliu komfortu vartotojui – taip greitai ir efektyviai užtikrinamas paviršius be lapų.

Lapų pūstuvo ir siurblio privalumai

Siurbimo ir pūtimo vamzdžius galima nuimti atskirai: darbas be nuovargio, kadangi sumažėja svoris dėl dalių, kurias galima nuimti atskirai.

Lapu pustuvas nuimamos dalys

„Turbo Boost“: suteikia laikiną galios padidinimą siurbimo ir pūtimo funkcijai.

Turbo boost

Funkcijos nustatymo svirtis: nenutrūkstamas reguliavimas tarp siurbimo ir pūtimo, taip pat su kombinuotos funkcijos galimybe.

Funkcijos nustatymo svirtis
Vyras naudoja abi akumuliatorinio lapų pūstuvo rankenas
Dvi rankenos: užtikrina idealų svorio paskirstymą ir lengvą naudojimą.
Akumuliatorinio lapų pūstuvo transportavimo ratukai
Nuimami transportavimo ratukai: darbas tampa paprastesnis ir efektyvesnis
Akumuliatorinio lapų pūstuvo didelė maišo talpa
45 litrų talpos maišas: garantuoja nepertraukiamą darbą ilgiems periodams.
Akumuliatorinio lapų pūstuvo variklis be šepetėlių
Variklis be šepetėlių: ilgesniam įrenginio darbo ir tobulesniam tarnavimo laikui.
Akumuliatorinio lapų pūstuvo nuimamas plokščias antgalis
Nuimamas plokščias antgalis: tikslinių vietų valymui. Lapus galima supūsti į krūvą.
Akumuliatorinio lapų pūstuvo reguliuojamas greitis
Kintamo greičio reguliavimas: leidžia pritaikyti greitį prie reikiamos užduoties, nenutraukiant darbo

Lapų pūstuvo privalumai

Maksimali judėjimo laisvė be erzinančio maitinimo laido, tačiau su nepriekaištinga pusiausvyra.

Nuimamas plokščias antgalis su integruotu grandiklio kraštu atlaisvina šlapius lapus ir prikibusius nešvarumus.

Dėka patogiai integruotos greičio kontrolės, įrenginio valdymas yra ergonomiškas ir lengvas.

Lapų pūstuvo nuimamas vamzdis
Nuimamas dviejų dalių vamzdis leidžia optimaliai prisitaikyti prie situacijos ir taupyti vietą, kai įrenginys nenaudojamas.
Lapų pūstuvo ventiliacija
Patrauklus Karcher dizainas su įtraukimo apsauga ant ventiliacijos angos.
Lapų pūstuvo akumuliatorius su LCD
Realaus Laiko Technologija su LCD ekranu: likęs veikimo laikas, likęs įkrovimo laikas ir akumuliatoriaus talpa.

18 V Kärcher Battery Power

LBL 2 Battery Set

 

Įtampa: 18 V
Oro srautas: Max. 210 km/h
Tūrinis srautas: Max. 220 m³/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: Max. 400 m²
Svoris: 2.0 kg
Pūtimo vamzdis: Dviejų dalių
Plokščias antgalis su gramdikliu: Taip
Greičio kontrolė: Vieno lygio
Akumuliatoriaus įkroviklis: Kärcher Battery Power 18 V standartinis įkroviklis
Įeina akumuliatorius: 18 V/2.5 Ah

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

Battery Blower vac BLV 18-200

BLV 18-200 Battery

 

Funkcija trys-viename: siurbimas, pūtimas ir mulčiavimas tik vienu įrenginiu – minimalios pastangos puikiems rezultatams. Įrenginio variklis be šepetėlių prailgina tarnavimo laiką ir padidina našumą.

Oro greitis pūtimo režimu: Max. 200 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: Max. 425 m²
Oro greitis siurbimo režimu: Max. 130 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą siurbimo režimu*: Max. 45 litrai
Svoris be priedų: 3.5 kg
Akumuliatorius ir įkroviklis: Į komplektaciją neįeina

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

36 V Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

 

Nesvarbu, kur rudenį susikaupia lapai, akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 4 Battery padės su jais susitvarkyti galingai ir efektyviai. Kai raumenų jėga ir įprasti įrankiai pasiekia savo ribas, šis įrenginys palieka įspūdį dėl savo dviejų lygių greičio kontrolės ir maksimalaus patogumo vartotojui.

Įtampa: 36 V
Oro srautas: Max. 250 km/h
Tūrinis srautas: Max. 330 m³/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: Max. 550 m²
Svoris: 2.2 kg
Pūtimo vamzdis: Dviejų dalių
Plokščias antgalis su gramdikliu: Taip
Greičio kontrolė: Dviejų lygių
Akumuliatoriaus įkroviklis: Kärcher Battery Power 36 V greitasis įkroviklis
Įeina akumuliatorius: 36 V/2.5 Ah

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

Battery blower vac

BLV 36-240 Battery

 

Lapai, nupjauta veja ar gyvatvorė ir žaliosios atliekos neturi šansų prieš akumuliatorinį BLV 36-240 Battery lapų pūstuvą ir siurblį su itin efektyviu varikliu be šepetėlių. Praktiška funkcija trys-viename ne tik pučia lapus bei nupjautus žolių likučius, bet ir siurbia bei smulkina juos.

Oro greitis pūtimo režimu: Max. 240 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą pūtimo režimu*: Max. 550 m²
Oro greitis siurbimo režimu: Max. 130 km/h
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą siurbimo režimu*: Max. 75 litres
Svoris be priedų: 4.2 kg
Akumuliatorius ir įkroviklis: Į komplektaciją neįeina

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

