Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės

Nesvarbu, kokiu tikslu – ribų žymėjimo, privatumo ar dekoratyviniu – jums tarnauja gyvatvorės ar įvorės, itin lengvai valdomos akumuliatorinės Kärcher gyvatvorių žirklės leis joms atrodyti tvarkingai be didelių rūpesčių.

Gyvatvorių žirklių savybės

180° besisukanti rankena palengvina vartotojo rankų bei pečių darbo krūvį.

Priklausomai nuo užduoties, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios.

Dėka šluotelės, nupjautos nuobiros nukrenta ant grindinio, o ne į gyvatvorę.

Ašmenų apsauga užkerta kelią pastatų ir paties pelio pažeidimams.
Pjūklo funkcija yra itin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
36 V ličio jonų akumuliatorius priklauso Kärcher Battery Power akumuliatorių platformai.

Aukštapjovės savybės

Prailginimo įdėklas:

Lengvam aukštų gyvatvorių genėjimui. Greitai atleidžiamas užraktas ir vietą taupantis dizainas.

Reguliuojama pjovimo galvutė

Galima pasirinkti iš keturių pakreipimo kampo variantų iki 115 ° ir išgauti daugybę skirtingų gyvatvorių formų.

Gyvatvorės šluotelė

Nupjautos nuobiros nukrenta ant grindinio, o ne į gyvatvorę. Tai gerokai palengvina darbą, ypač pjaunant horizontaliai.

Pjovimo funkcija: dėka šios funkcijos integracijos, galima pjauti ir storesnes šakas.
Peties juosta: optimaliam svorio paskirstymui ir mažesniam rankų bei pečių krūviui.
Ašmenų apsauga: apsaugo ašmenis bei pastatus ir grindis nuo pažeidimų.

18 V Kärcher Battery Power platforma

HGE 18-50 Battery Set

HGE 18-50 akumuliatorinės gyvatvorių žirklės su 180 laipsnių kampu pasukama galine rankena ir integruota gyvatvorių šluotele užtikrina patogų ir našų gyvatvorių genėjimą.

Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 50 cm
Pjovimo ašmenų ilgis: 22 mm
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą: maks. 325 m*
Reguliuojama pjovimo galvutė: taip
Dviejų pakopų greičio reguliavimas: ne
Šluotelė: taip

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

PHG 18-45 Battery

Su PHG 18-45 akumuliatorinėmis gyvatvorių žirklėmis galite dirbti nuo žemės ir nupjauti gyvatvorės šonus, viršų ir apačią - idealiai tinka aukštoms ir plačioms gyvatvorėms.

Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 45 cm
Pjovimo ašmenų ilgis: 18 mm
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą: maks. 250 m*
Reguliuojama pjovimo galvutė: taip, 115°
Šluotelė: taip

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

36 V Kärcher Battery Power platforma

HGE 36-60 Battery Set

Didelio ploto gyvatvorėms genėti rinkitės HGE 36-60 Battery su galingu 36 V. akumuliatoriumi, kad galėtumėte patogiai genėti gyvatvores.

Įtampa: 36 V
Pjovimo ilgis: 60 cm
Pjovimo ašmenų ilgis: 26 mm
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą: maks. 600 m*
Reguliuojama pjovimo galvutė: taip
Dviejų pakopų greičio reguliavimas: taip
Šluotelė: taip

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

18 V

