Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
Nesvarbu, kokiu tikslu – ribų žymėjimo, privatumo ar dekoratyviniu – jums tarnauja gyvatvorės ar įvorės, itin lengvai valdomos akumuliatorinės Kärcher gyvatvorių žirklės leis joms atrodyti tvarkingai be didelių rūpesčių.
Gyvatvorių žirklių savybės
180° besisukanti rankena palengvina vartotojo rankų bei pečių darbo krūvį.
Priklausomai nuo užduoties, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios.
Dėka šluotelės, nupjautos nuobiros nukrenta ant grindinio, o ne į gyvatvorę.
Aukštapjovės savybės
Prailginimo įdėklas:
Lengvam aukštų gyvatvorių genėjimui. Greitai atleidžiamas užraktas ir vietą taupantis dizainas.
Reguliuojama pjovimo galvutė
Galima pasirinkti iš keturių pakreipimo kampo variantų iki 115 ° ir išgauti daugybę skirtingų gyvatvorių formų.
Gyvatvorės šluotelė
Nupjautos nuobiros nukrenta ant grindinio, o ne į gyvatvorę. Tai gerokai palengvina darbą, ypač pjaunant horizontaliai.
18 V Kärcher Battery Power platforma
HGE 18-50 Battery Set
HGE 18-50 akumuliatorinės gyvatvorių žirklės su 180 laipsnių kampu pasukama galine rankena ir integruota gyvatvorių šluotele užtikrina patogų ir našų gyvatvorių genėjimą.
Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 50 cm
Pjovimo ašmenų ilgis: 22 mm
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą: maks. 325 m*
Reguliuojama pjovimo galvutė: taip
Dviejų pakopų greičio reguliavimas: ne
Šluotelė: taip
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
PHG 18-45 Battery
Su PHG 18-45 akumuliatorinėmis gyvatvorių žirklėmis galite dirbti nuo žemės ir nupjauti gyvatvorės šonus, viršų ir apačią - idealiai tinka aukštoms ir plačioms gyvatvorėms.
Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 45 cm
Pjovimo ašmenų ilgis: 18 mm
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą: maks. 250 m*
Reguliuojama pjovimo galvutė: taip, 115°
Šluotelė: taip
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
36 V Kärcher Battery Power platforma
HGE 36-60 Battery Set
Didelio ploto gyvatvorėms genėti rinkitės HGE 36-60 Battery su galingu 36 V. akumuliatoriumi, kad galėtumėte patogiai genėti gyvatvores.
Įtampa: 36 V
Pjovimo ilgis: 60 cm
Pjovimo ašmenų ilgis: 26 mm
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą: maks. 600 m*
Reguliuojama pjovimo galvutė: taip
Dviejų pakopų greičio reguliavimas: taip
Šluotelė: taip
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.