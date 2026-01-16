Akumuliatoriniai medžių genėjimo įrankiai
Be vargo pjaukite ir genėkite šakas.
Dabar genėti stiebus ir šakas lengviau nei bet kada anksčiau – Kärcher akumuliatoriniai medžių genėjimo įrankiai nesunkiai ir be jokios fizinės jėgos padės paruošti naują vietą krūmų, krūmokšnių ir medelių augimui ir vešėjimui. Nesvarbu, ar tai rožių krūmai, ar laukiniai krūmynai, ar jauni medeliai – Kärcher Battery Power akumuliatoriaus platformos dėka visada būsite pasirengę darbui, net ir jei šalia nėra jokio elektros lizdo. Dar niekada nebuvo taip paprasta dirbti iki 3,5 m aukštyje naudojant teleskopinį prailgintuvą, kurį galima įsigyti kaip papildomą priedą akumuliatorinėms medžių genėjimo žirklėms ir akumuliatoriniam genėjimo pjūklui (neįeina į komplektą).
Akumuliatorinis genėjimo pjūklas
Kärcher akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18 skirtas pjauti iki 80 mm skersmens šakas. Nuimama šakų rankena leidžia saugiai ir patogiai naudotis pjūklu bei apsaugo, kad įrankis neišslystų. Aukščiausios kokybės vokiečių gamybos pjūklo geležtę galima pakeisti be įrankių. O naudojant teleskopinį prailgintuvą, kurį galima įsigyti kaip papildomą pjūklo priedą (neįeina į komplektą), atlikti darbus iki 3,5 m aukštyje dar niekada nebuvo taip paprasta. Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18 yra tikras daugiafunkcinis įrankis, pasižymintis įvairių sodo ir elektrinių įrankių, pavyzdžiui, siaurapjūklio, stūmoklinio pjūklo ir medžių genėjimo žirklių, savybėmis.
Savybės
Vokietijoje pagaminta aukščiausios kokybės pjūklo geležtė užtikrina optimalų pjovimo našumą.
Greitas ir paprastas pjūklo disko keitimas be papildomų įrankių.
Nuimama šakų rankena užtikrina saugų įrankio laikymą net ir dirbant viena ranka.
Guminė rankena užtikrina maksimalų komfortą net ir dirbant ilgesnį laiką.
Papildomai įsigyjamas teleskopinis prailgintuvas leidžia atlikti darbus aukštyje iki 3,5 m.
Akumuliatorinės genėjimo žirklės
Dabar šakas galima pjauti lengviau nei bet kada anksčiau – akumuliatorinės genėjimo žirklės su aukštos kokybės lenktais ašmenimis gali pjauti iki 2,5 cm skersmens šakas nenaudojant jėgos ir jų nepažeidžiant. Lenkti ašmenys turi du pagaląstus peiliukus, kurie genėjimo metu prasilenkia vienas su kitu, taip užtikrinant tvarkingą ir tikslų pjovimą. Todėl šios akumuliatorinės genėjimo žirklės taip pat tinka augalams, kurie yra ypač jautrūs genėjimui.
Naudojant teleskopinį prailginimą, kurį galima įsigyti kaip papildomą medžių genėjimo žirklių priedą (neįeina į komplektą), atlikti darbus iki 3,5 m aukštyje dar niekada nebuvo taip paprasta.
Medžių genėjimo žirklių savybės
Tikslus ir švelnus pjovimas lenktų ašmenų dėka.
Nereikia daug jėgos – lengvai nupjaukite šakas vienu mygtuko paspaudimu.
Guminė rankena užtikrina maksimalų komfortą, ypač dirbant ilgesnį laiką.
Papildomai įsigyjamas teleskopinis prailgintuvas leidžia atlikti darbus iki 3,5 m aukštyje.
Saugus naudojimas dėl apsauginio užrakto. Apsaugo nuo netyčinio įrenginio paleidimo.
Akcentai
Kärcher Battery Power akumuliatoriaus platforma
Akumuliatorinės genėjimo žirklės TLO 2-18 Battery ir akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18 yra 18 V "Kärcher Battery Power" akumuliatorių platformos. Atraskite visą skirtingų gaminių asortimentą ir sužinokite, su kokiais kitais gaminiais suderinamas jūsų 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.