Teleskopinė rankena
Patogi ir praktiška: akumuliatorinių žolės žirklių teleskopinę rankeną galima sumontuoti vos keliais rankos judesiais - lengva valdyti ir be vargo nupjauti vejos pakraščius.
Vejos priežiūra dar niekada nebuvo tokia paprasta: dėl galimybės lanksčiai nustatyti ir reguliuoti darbinį aukštį nuo 74 iki 116 cm galite pjauti vejos pakraščius nepasilenkdami. Teleskopinė rankena suderinama su akumuliatorinėmis žolės žirklėmis GSH 2 Plus ir GSH 4-4 Plus.
Savybės ir privalumai
Paprastas montavimasGreitas teleskopinės rankenos montavimas naudojant belaidį ryšį.
Patogus teleskopavimasGalimybė tolygiai nustatyti ir reguliuoti darbinį aukštį pagal kūno ūgį ir darbo reikalavimus.
180° kampo reguliavimasDar tikslesnis vejos pakraščių pjovimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|670 x 78 x 670
Pritaikymo sritys
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus