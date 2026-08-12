Teleskopinė rankena

Patogi ir praktiška: akumuliatorinių žolės žirklių teleskopinę rankeną galima sumontuoti vos keliais rankos judesiais - lengva valdyti ir be vargo nupjauti vejos pakraščius.

Vejos priežiūra dar niekada nebuvo tokia paprasta: dėl galimybės lanksčiai nustatyti ir reguliuoti darbinį aukštį nuo 74 iki 116 cm galite pjauti vejos pakraščius nepasilenkdami. Teleskopinė rankena suderinama su akumuliatorinėmis žolės žirklėmis GSH 2 Plus ir GSH 4-4 Plus.

Savybės ir privalumai
Teleskopinė rankena: Paprastas montavimas
Paprastas montavimas
Greitas teleskopinės rankenos montavimas naudojant belaidį ryšį.
Teleskopinė rankena: Patogus teleskopavimas
Patogus teleskopavimas
Galimybė tolygiai nustatyti ir reguliuoti darbinį aukštį pagal kūno ūgį ir darbo reikalavimus.
Teleskopinė rankena: 180° kampo reguliavimas
180° kampo reguliavimas
Dar tikslesnis vejos pakraščių pjovimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva sidabrinis
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 670 x 78 x 670
Pritaikymo sritys
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus