Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus
Mažos, bet galingos: Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės „2-in-1“ puikiai tinka vejos pakraščių ir krūmų tvarkymui bei formavimui.
Neprilygstamas tikslumas: Lengvos akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės GSH 4-4 Plus su 8 cm pločio ašmenimis padės sutvarkyti vejos pakraščius prie takelių, aplink gėlynus ar palei terasą. 11 cm ilgio ašmenys skirti kruopščiam sodo krūmų genėjimui. Kitos savybės: greitas ašmenų keitimas be įrankių vienu mygtuko paspaudimu, pakabinimo kilpa krūmams skirtuose ašmenyse, taupant vietą įrankių laikymui, taip pat teleskopinė rankena kaip papildomai pasirenkamas priedas (neįeina į komplektą), patogiam ir nevarginančiam vejos pakraščių tvarkymui.
Savybės ir privalumai
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankiųGreita keitimo sistema leidžia keisti žolės ir krūmų peilius be vargo.
Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskasTikslūs rezultatai.
Ergonomiškas rankenos dizainasPatogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Laikiklio kilpa
- Vietą taupantis saugojimas.
Saugumo mygtukas
- Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
4 V Kärcher Battery Power baterija galima įsigyti kaip atskirą priedą.
- Maksimalus lankstumas ir ilgesnis naudojimo laikas papildomo akumuliatoriaus dėka.
- Ilgalaikis, saugus ir galingas ličio jonų elementų dėka.
- Suderinamas su visais Kärcher 4 V Battery Power įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Ašmenų pjovimo ilgis (cm)
|11
|Ašmenų danties žingsnis (mm)
|8
|Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm)
|8
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|392 x 81 x 132
* Ašmenų ilgis /
** Naudojimas su žolės pjovimo ašmenimis
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenys krūmams
- Ašmenys žolei
- Ašmenų apsauga
Įranga
- Anga pakabinimo diržui
Videos
Pritaikymo sritys
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
- Krūmams genėti ir formuoti
- Krūmai
Priedai
GSH 4-4 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.