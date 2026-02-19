Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus

Mažos, bet galingos: Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės „2-in-1“ puikiai tinka vejos pakraščių ir krūmų tvarkymui bei formavimui.

Neprilygstamas tikslumas: Lengvos akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės GSH 4-4 Plus su 8 cm pločio ašmenimis padės sutvarkyti vejos pakraščius prie takelių, aplink gėlynus ar palei terasą. 11 cm ilgio ašmenys skirti kruopščiam sodo krūmų genėjimui. Kitos savybės: greitas ašmenų keitimas be įrankių vienu mygtuko paspaudimu, pakabinimo kilpa krūmams skirtuose ašmenyse, taupant vietą įrankių laikymui, taip pat teleskopinė rankena kaip papildomai pasirenkamas priedas (neįeina į komplektą), patogiam ir nevarginančiam vejos pakraščių tvarkymui.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus: Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankių
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankių
Greita keitimo sistema leidžia keisti žolės ir krūmų peilius be vargo.
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus: Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskas
Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskas
Tikslūs rezultatai.
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus: Ergonomiškas rankenos dizainas
Ergonomiškas rankenos dizainas
Patogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Laikiklio kilpa
  • Vietą taupantis saugojimas.
Saugumo mygtukas
  • Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
4 V Kärcher Battery Power baterija galima įsigyti kaip atskirą priedą.
  • Maksimalus lankstumas ir ilgesnis naudojimo laikas papildomo akumuliatoriaus dėka.
  • Ilgalaikis, saugus ir galingas ličio jonų elementų dėka.
  • Suderinamas su visais Kärcher 4 V Battery Power įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 4 V Akumuliatorinis
Ašmenų pjovimo ilgis (cm) 11
Ašmenų danties žingsnis (mm) 8
Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm) 8
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m) max. 450 (2,5 Ah)
Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m) max. 600 (2,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 60 (2,5 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 392 x 81 x 132

* Ašmenų ilgis /
** Naudojimas su žolės pjovimo ašmenimis

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Ašmenys krūmams
  • Ašmenys žolei
  • Ašmenų apsauga

Įranga

  • Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
  • Krūmams genėti ir formuoti
  • Krūmai
