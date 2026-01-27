Robotas siurblys RCV 3
Išmanusis RCV 3 su tikslia LiDAR navigacija ir patogiu valdymu aplikacijoje savarankiškai valo trumpo plauko kilimus ir kietus grindų paviršius drėgnu ir sausu būdais. Prietaisas veikia 4 G ryšiu.
Daugiau laiko maloniems dalykams gyvenime: išmanusis valymo robotas RCV 3 pasirūpins grindų švara. Pradėjus veikti, RCV 3 automatiškai ir sistemingai valo kietas grindis ir trumpo plauko kilimus. Besisukantis šepetys, šoninis šepetys pakraščiams į integruotą talpą, skirtą nešvarumams, patikimai surenka sauso tipo nešvarumus. Jei reikia, RCV 3 gali ne tik susiurbti, bet ir valyti drėgnu būdu. Akumuliatoriaus talpai sumažėjus, RCV 3 sugrįžta į įkrovimo stotelę ir įkrauna akumuliatorių valymo metu ir vėl grįžta prie valymo užduoties, baigęs darbą, visada grįžta į įkrovimo stotelę. RCV 3 leidžiasi į tiriamąją kelionę naudodamas aplikaciją taip automatiškai sukurdamas patalpų žemėlapius naudodamas aplinkos skenavimo funkciją(LiDAR). Kiekvienai patalpai galima nustatyti individualius valymo parametrus, pavyzdžiui, kur siurbti, šluostyti ar nevalyti. Papildomi jutikliai apsaugo robotą nuo kritimo nuo laiptų. RCV 3 patogiai valdomas programėlės dėka, pagal iš anksto nustatytą individualų valymo tvarkaraštį arba paspaudus įrenginyje esantį mygtuką. Jei valymo robotui reikia pagalbos, jis apie tai praneš balso žinute.
Savybės ir privalumai
Drėgnas valymasKad valymo rezultatai būtų dar geresni, RCV 3 gali valyti drėgna šluoste. Jei reikia, su mikropluošto šluoste, švaraus vandens talpa užpildoma ir siurblys pasirengęs darbui. Valymo robotas RCV 3 gali būti naudojamas tik sausam valymui, tik drėgnam valymui arba galima derinti abi parinktis kombinuotam valymo režimui.
Tiksli navigacijaRCV 3 LiDAR jutikliai leidžia labai tiksliai ištirti vietovės aplinką ir sudaryti išsamius žemėlapius saugioms valymo užduotims atlikti. Su greita ir tvirta LiDAR navigacija RCV 3 nuskenuoja kambarius ir taip sudaro žemėlapius saugioms ir patikimoms valymo užduotims atlikti net ir tamsoje.
Kritimo jutikliaiApsauga nuo kritimo patikimai apsaugo RCV 3 nuo nukritimo, pvz. nuo laiptų. Jutikliai skenuoja aplinką. Aptikus didesnę kliūtį, valdiklis gauna signalą ir priverčia robotą apsisukti.
Duomenų apsauga ir atnaujinimai
- Kärcher yra Vokietijos gamintojas, įmonė skiria daug dėmesio duomenų apsaugai ir ypač rūpinasi, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų duomenų apsaugai.
- Visas duomenų perdavimas tarp robotų programėlės išmaniajame telefone ir dulkių siurblio roboto vyksta tik per debesiją į Vokietijoje esančius serverius.
- Reguliarūs atnaujinimai pagerina ir praplečia dulkių siurblio roboto ir programėlės funkcijas. Tai taip pat reiškia, kad sistemos saugumas nuolat atnaujinamas, kad atitiktų naujausius techninius reikalavimus.
Balso pranešimas
- Visada gerai informatyvus: RCV 3 praneša svarbią informaciją arba esamos būsenos statusą balso pranešimų dėka.
- Siurbliui robotui RCV 3 reikia pagalbos ar aptarnavimo, jis jus informuos balso pranešimu.
Patogus programėlės valdymas WLAN pagalba
- Daug nustatymų galima individualiai paisrinkti pagal poreikius naudojant mobilią programėlę.
- Nesvarbu kur esate: RCV 3 roboto valdymas ir konfigūracija per aplikaciją. Net kai nesate namuose.
- Informacijos apie įrenginio būseną ir valymo eigos rodymas per programėlėje.
Tikslus žemėlapio sudarymas pagal poreikius
- Programėlė gali talpinti skirtingus žemėlapius pvz. skirtingiems aukštams.
- Galima apibrėžti zonas, kurių nepageidaujama valyti pvz., katino namelis, žaidimų aikštelė vaikų kambaryje ar kliūtys, kurių robotas negali įveikti.
- Pasirinkti nustatymai gali būti keičiami pvz. zonos, kurias reikia valyti kelis kartus, valyti intensyvesniu siurbimo režimu arba drėgna šluoste su daugiau vandens.
Valymo parametrų nustatymas
- Įvairių valymo parametrų nustatymas naudojant programėlę, atskiroms zonoms ar patalpoms (pvz., siurbimo galingumas arba drėkinimo laipsnis, valymų skaičius toje zonoje).
Laikmatis
- Nustatykite valymo laiką ir kurkite valymo grafikus naudodami aplikaciją
- RCV 3 savarankiškai pradeda valymo užduotis pagal nurodytą laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|3,2
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|120
|Išvalomas plotas (priklausomai nuo valymo režimo) (m²/h)
|85
|Talpa šiukšlėms (ml)
|500
|2-in-1 šiukšlių konteineris (ml)
|300
|2-in-1 švaraus vandens talpa (ml)
|170
|Siurbimo galia (Pa)
|2500
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Roboto dulkių siurblio svoris (įskaitant drėkinimo modulį ir šluostę) (kg)
|3,7
|Svoris, pagrindinė stotis (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,9
|Roboto dulkių siurblio aukštis (mm)
|94
|Roboto skersmuo (mm)
|350
|Matmenys, įkrovimo stotelė (I x P x A) (mm)
|80 x 150 x 102
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Šoninis šepetys: 2 x
- Filtras: 2 x
- Valymo įrankis
- Drėkinimo modulis
- Drėkinimo šluostė: 2 x
- 2-in-1 nešvarumų talpa, įskaitant švaraus vandens talpą
- Talpa šiukšlėms
- Įkrovimo stotelė
Įranga
- Autonominis valymas
- Kritimo jutikliai
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Valymo režimai: Sausas valymas/ Drėgnas valymas/ Kombinuotas valymas (drėgnas ir sausas)/ Automatinis/ Vieta
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams
Priedai
RCV 3 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.