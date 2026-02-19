Žolės ir krūmų žirklės GSH 2 Plus
Tikslumas, kuris įkvepia: Su akumuliatorinėmis žolės ir krūmų žirklėmis „2-in-1“ galėsite akimirksniu sutvarkyti vejos pakraščius ir krūmus!
Įspūdingas tikslumas: Naudodami mūsų lengvas belaides žolės ir krūmų žirkles GSH 2 Plus su įmontuotu akumuliatoriumi bei 8 cm pločio žolės ašmenimis lengvai nupjausite vejos pakraščius prie takelių, aplink gėlynus ar palei terasą. Mūsų tikslūs 11 cm ilgio ašmenys naudojami sodo krūmų formavimui. Kiti privalumai: greitas ašmenų keitimas be įrankių vienu mygtuko paspaudimu, pakabinimo kilpa krūmams skirtuose ašmenyse, taupant vietą įrankių laikymui, taip pat teleskopinė rankena kaip papildomai pasirenkamas priedas (neįeina į komplektą), patogiam ir nevarginančiam vejos pakraščių tvarkymui.
Savybės ir privalumai
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankiųGreita keitimo sistema leidžia keisti žolės ir krūmų peilius be vargo.
Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskasTikslūs rezultatai.
Ergonomiškas rankenos dizainasPatogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Laikiklio kilpa
- Vietą taupantis saugojimas.
Saugumo mygtukas
- Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Ašmenų pjovimo ilgis (cm)
|11
|Ašmenų danties žingsnis (mm)
|8
|Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm)
|8
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|3,6
|Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m)
|max. 400
|Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m)
|max. 500
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 50
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|155
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|392 x 81 x 132
* Ašmenų ilgis /
** Naudojimas su žolės pjovimo ašmenimis
Įranga
- Ašmenys krūmams
- Ašmenys žolei
- Anga pakabinimo diržui
- Ašmenų apsauga
Pritaikymo sritys
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
- Krūmams genėti ir formuoti
Priedai
GSH 2 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.