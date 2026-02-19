Žolės ir krūmų žirklės GSH 2 Plus

Tikslumas, kuris įkvepia: Su akumuliatorinėmis žolės ir krūmų žirklėmis „2-in-1“ galėsite akimirksniu sutvarkyti vejos pakraščius ir krūmus!

Įspūdingas tikslumas: Naudodami mūsų lengvas belaides žolės ir krūmų žirkles GSH 2 Plus su įmontuotu akumuliatoriumi bei 8 cm pločio žolės ašmenimis lengvai nupjausite vejos pakraščius prie takelių, aplink gėlynus ar palei terasą. Mūsų tikslūs 11 cm ilgio ašmenys naudojami sodo krūmų formavimui. Kiti privalumai: greitas ašmenų keitimas be įrankių vienu mygtuko paspaudimu, pakabinimo kilpa krūmams skirtuose ašmenyse, taupant vietą įrankių laikymui, taip pat teleskopinė rankena kaip papildomai pasirenkamas priedas (neįeina į komplektą), patogiam ir nevarginančiam vejos pakraščių tvarkymui.

Savybės ir privalumai
Žolės ir krūmų žirklės GSH 2 Plus: Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankių
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankių
Greita keitimo sistema leidžia keisti žolės ir krūmų peilius be vargo.
Žolės ir krūmų žirklės GSH 2 Plus: Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskas
Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskas
Tikslūs rezultatai.
Žolės ir krūmų žirklės GSH 2 Plus: Ergonomiškas rankenos dizainas
Ergonomiškas rankenos dizainas
Patogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Laikiklio kilpa
  • Vietą taupantis saugojimas.
Saugumo mygtukas
  • Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Ašmenų pjovimo ilgis (cm) 11
Ašmenų danties žingsnis (mm) 8
Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm) 8
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų baterija
Baterijos įtampa (V) 3,6
Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m) max. 400
Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m) max. 500
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 50
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 155
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 1,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 392 x 81 x 132

* Ašmenų ilgis /
** Naudojimas su žolės pjovimo ašmenimis

Įranga

  • Ašmenys krūmams
  • Ašmenys žolei
  • Anga pakabinimo diržui
  • Ašmenų apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
  • Krūmams genėti ir formuoti
Priedai
