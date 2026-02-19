Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set

Puiki (sodo) pagalbinė priemonė: Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės „2-in-1“ su keičiamu akumuliatoriumi puikiai tinka kruopščiam vejos pakraščių tvarkymui ir krūmų formavimui.

Neprilygstamas tikslumas: Lengvos akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set, įskaitant 4 V keičiamą akumuliatorių bei 8 cm pločio ašmenis žolės pjovimui, padės sutvarkyti vejos pakraščius prie takelių, aplink gėlynus ar palei terasą. 11 cm ilgio ašmenys skirti kruopščiam sodo krūmų genėjimui. Kitos savybės: greitas ašmenų keitimas be įrankių vienu mygtuko paspaudimu, pakabinimo kilpa krūmams skirtuose ašmenyse, taupant vietą įrankių laikymui, taip pat teleskopinė rankena kaip papildomai pasirenkamas priedas (neįeina į komplektą), patogiam ir nevarginančiam vejos pakraščių tvarkymui.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set: Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankių
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankių
Greita keitimo sistema leidžia keisti žolės ir krūmų peilius be vargo.
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set: Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskas
Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskas
Tikslūs rezultatai.
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set: Ergonomiškas rankenos dizainas
Ergonomiškas rankenos dizainas
Patogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Laikiklio kilpa
  • Vietą taupantis saugojimas.
Saugumo mygtukas
  • Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
4 V Kärcher Battery Power baterija įeina į komplektą.
  • Maksimalus lankstumas ir ilgesnis naudojimo laikas papildomo akumuliatoriaus dėka.
  • Ilgalaikis, saugus ir galingas ličio jonų elementų dėka.
  • Suderinamas su visais Kärcher 4 V Battery Power įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 4 V Akumuliatorinis
Ašmenų pjovimo ilgis (cm) 11
Ašmenų danties žingsnis (mm) 8
Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm) 8
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Talpa (Ah) 2,5
Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s)) 1
Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m) max. 450 (2,5 Ah)
Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m) max. 600 (2,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 60 (2,5 Ah)
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 80%/100% (min) 130 / 150
Įkrovimo srovė (A) 1
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 2,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 392 x 81 x 132

* Ašmenų ilgis /
** Naudojimas su žolės pjovimo ašmenimis

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Ašmenys krūmams
  • Ašmenys žolei
  • Ašmenų apsauga

Įranga

  • Akumuliatorius: 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 4 V Battery Power pakrovėjas (1 vnt.)
  • Anga pakabinimo diržui
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set
Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set
Videos
Pritaikymo sritys
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
  • Krūmams genėti ir formuoti
  • Krūmai
Priedai
GSH 4-4 Plus Battery Set atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.