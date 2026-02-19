Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set
Puiki (sodo) pagalbinė priemonė: Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės „2-in-1“ su keičiamu akumuliatoriumi puikiai tinka kruopščiam vejos pakraščių tvarkymui ir krūmų formavimui.
Neprilygstamas tikslumas: Lengvos akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės GSH 4-4 Plus Battery Set, įskaitant 4 V keičiamą akumuliatorių bei 8 cm pločio ašmenis žolės pjovimui, padės sutvarkyti vejos pakraščius prie takelių, aplink gėlynus ar palei terasą. 11 cm ilgio ašmenys skirti kruopščiam sodo krūmų genėjimui. Kitos savybės: greitas ašmenų keitimas be įrankių vienu mygtuko paspaudimu, pakabinimo kilpa krūmams skirtuose ašmenyse, taupant vietą įrankių laikymui, taip pat teleskopinė rankena kaip papildomai pasirenkamas priedas (neįeina į komplektą), patogiam ir nevarginančiam vejos pakraščių tvarkymui.
Savybės ir privalumai
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankiųGreita keitimo sistema leidžia keisti žolės ir krūmų peilius be vargo.
Lazeriu pjaustytas deimantu šlifuotas diskasTikslūs rezultatai.
Ergonomiškas rankenos dizainasPatogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Laikiklio kilpa
- Vietą taupantis saugojimas.
Saugumo mygtukas
- Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
4 V Kärcher Battery Power baterija įeina į komplektą.
- Maksimalus lankstumas ir ilgesnis naudojimo laikas papildomo akumuliatoriaus dėka.
- Ilgalaikis, saugus ir galingas ličio jonų elementų dėka.
- Suderinamas su visais Kärcher 4 V Battery Power įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Ašmenų pjovimo ilgis (cm)
|11
|Ašmenų danties žingsnis (mm)
|8
|Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm)
|8
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 80%/100% (min)
|130 / 150
|Įkrovimo srovė (A)
|1
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|392 x 81 x 132
* Ašmenų ilgis /
** Naudojimas su žolės pjovimo ašmenimis
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Ašmenys krūmams
- Ašmenys žolei
- Ašmenų apsauga
Įranga
- Akumuliatorius: 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 4 V Battery Power pakrovėjas (1 vnt.)
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
- Krūmams genėti ir formuoti
- Krūmai
