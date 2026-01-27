Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18

Paprasta sodo priežiūra: PGS 4–18 akumuliatorinio šakų pjūklo dėka, genėjimo metu pašalinsite mažas ir vidutinio dydžio šakas ir krūmus.

Kärcher akumuliatorinis šakų pjūklas PGS 4-18 skirtas pjauti iki 80 milimetrų skersmens šakas. Nuimama šakų rankena leidžia saugiai ir patogiai naudotis, neleidžia šakoms slysti. Pjūklo geležtes galima nuimti be įrankių. O su teleskopiniu prailginimu, kurį galima įsigyti kaip papildomą priedą (į komplektą neįtraukta), tinka atlikti darbams iki 3,5 metro aukštyje - tai dar niekada nebuvo taip paprasta.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18: Aukščiausios kokybės pjūklo diskas pagamintas Vokietijoje
Aukščiausios kokybės pjūklo diskas pagamintas Vokietijoje
Optimaliam pjovimo našumui.
Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18: Pjūklo disko keitimas be įrankių
Pjūklo disko keitimas be įrankių
Greitas ir paprastas pjūklo disko keitimas, nereikia jokių įrankių.
Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18: Nuimama šakos rankena
Nuimama šakos rankena
Užtikrina patogų laikymą rankoje, net ir pjaunant viena ranka. Galima nuimti (nereikia jokių įrankių), kad atitiktų atliekamą užduotį.
Nuimamas akumuliatoriaus pagrindas
  • Pjūklas tvirtinamas prie teleskopinio ilgintuvo nepridedant papildomo svorio.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Guminė rankena
  • Maksimaliam komfortui, ypatingai dirbant ilgesniais periodais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Smūgių skaičius (min​-1) max. 2500
Pjovimo skersmuo ties šakos išsišakojimu (mm) max. 50
Pjovimo skersmuo be šakos išsišakojimo (mm) max. 80
Pjūklo ašmenų ilgis (mm) 150
Garso lygis (dB(A)) 83
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 1,4
Svoris (su pakuote) (kg) 2,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 475 x 89 x 174

* šakos Ø : 5 cm

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Šakos laikiklis
  • Akumuliatoriaus kojelė
  • Pjūklo ašmenys: Medis
Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18
Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18
Videos
Pritaikymo sritys
  • Šakos
Priedai
PGS 4-18 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.