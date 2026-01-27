Akumuliatorinis genėjimo pjūklas PGS 4-18
Paprasta sodo priežiūra: PGS 4–18 akumuliatorinio šakų pjūklo dėka, genėjimo metu pašalinsite mažas ir vidutinio dydžio šakas ir krūmus.
Kärcher akumuliatorinis šakų pjūklas PGS 4-18 skirtas pjauti iki 80 milimetrų skersmens šakas. Nuimama šakų rankena leidžia saugiai ir patogiai naudotis, neleidžia šakoms slysti. Pjūklo geležtes galima nuimti be įrankių. O su teleskopiniu prailginimu, kurį galima įsigyti kaip papildomą priedą (į komplektą neįtraukta), tinka atlikti darbams iki 3,5 metro aukštyje - tai dar niekada nebuvo taip paprasta.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės pjūklo diskas pagamintas VokietijojeOptimaliam pjovimo našumui.
Pjūklo disko keitimas be įrankiųGreitas ir paprastas pjūklo disko keitimas, nereikia jokių įrankių.
Nuimama šakos rankenaUžtikrina patogų laikymą rankoje, net ir pjaunant viena ranka. Galima nuimti (nereikia jokių įrankių), kad atitiktų atliekamą užduotį.
Nuimamas akumuliatoriaus pagrindas
- Pjūklas tvirtinamas prie teleskopinio ilgintuvo nepridedant papildomo svorio.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Guminė rankena
- Maksimaliam komfortui, ypatingai dirbant ilgesniais periodais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Smūgių skaičius (min-1)
|max. 2500
|Pjovimo skersmuo ties šakos išsišakojimu (mm)
|max. 50
|Pjovimo skersmuo be šakos išsišakojimo (mm)
|max. 80
|Pjūklo ašmenų ilgis (mm)
|150
|Garso lygis (dB(A))
|83
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|475 x 89 x 174
* šakos Ø : 5 cm
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Šakos laikiklis
- Akumuliatoriaus kojelė
- Pjūklo ašmenys: Medis
Videos
Pritaikymo sritys
- Šakos
Priedai
PGS 4-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.