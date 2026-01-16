Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 18-32 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Genėkite šakas vienu mygtuko paspaudimu: akumuliatorinis šakų genėtuvas ir jo aukštos kokybės ašmenys be didelių pastangų pjauna iki 3 cm skersmens šakas.
Šakos, kurių skersmuo yra iki 3 cm, ne kliūtis akumuliatoriniam Karcher šakų genėtuvui. Dėka aukštos kokybės ašmenų, šakas genėsite be didelių pastangų, nepaisant kaip sunku jas pasiekti. Medžiuose įstrigusias šakas galima pašalinti su kabliu, kuris taip pat veikia ir kaip spaustukas. Genėti šakas nebuvo taip lengva.
Savybės ir privalumai
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Lenkti ašmenysPjauna itin tiksliai ir be papildomos jėgos.
Platus pasiekiamumasNe problema pasiekti net ir aukštesnes šakas.
Kabliukas veikia kaip spaustukas
- Dėka kabliuko, kuris veikia ir kaip spaustukas, galite pašalinti medžiuose įstrigusias šakas.
Saugus atrakinimas
- Apsaugo nuo netyčinio įsijungimo.
Guminė rankena
- Maksimaliam komfortui, ypatingai dirbant ilgesniais periodais.
Plieniniai ašmenys su teflono danga
- Aukštos kokybės plieno ašmenys užtikrina ilgą įrenginio tarnavimo laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pavara
|Variklis su šepetėliais
|Bendras ilgis (cm)
|91
|Pjovimo jėga sausai medienai (cm)
|2,8
|Pjovimo jėga žaliai medienai (cm)
|3
|Pjovimo jėga (Nm)
|250
|Garso lygis (dB(A))
|80
|Ašmenų sudėtis
|Plienas su Teflono apgaubimu
|Ašmenų storis (mm)
|4,8
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|911 x 96 x 209
* šakos Ø : 3 cm
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Įranga
- Rankena: standus, vieno poliaus
- Pjovimo ašmenų tipas: Lenktas
- Šakų kabliukas
