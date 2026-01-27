Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 2-18

Šakų genėjimas vienu mygtuko paspaudimu: akumuliatorinis šakų genėtuvas su aukštos kokybės ašmenimis be didelių pastangų pjauna iki 2,5 cm skersmens šakas.

Lengva medžių priežiūra naudojant akumuliatoriaus galią – iki 2,5 cm skersmens šakos ir šakelės nėra kliūtis „Kärcher“ akumuliatoriniams šakų genėtuvams. Dėl galingų aptakių ašmenų genėjimas yra ypač tikslus ir nereikalauja jokių pastangų. Švelnus genėjimas taip pat padeda užtikrinti sveiką augalų augimą. Dėl to medžių ir sumedėjusių augalų pjovimas ir genėjimas tampa lengvesnis ir saugesnis. Patogus darbas aukštyje: su papildomai įsigyjamu teleskopiniu prailgintuvu (neįeina į komplektą) dirbti aukštyje iki 3,5 m yra nesudėtinga ir patogu.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 2-18: Lenkti ašmenys
Pjauna itin tiksliai ir be papildomos jėgos.
Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 2-18: Saugus atrakinimas
Apsaugo nuo netyčinio įsijungimo.
Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 2-18: Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Guminė rankena
  • Maksimaliam komfortui, ypatingai dirbant ilgesniais periodais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pavara Variklis su šepetėliais
Pjovimo jėga žaliai medienai (cm) 2,5
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 1,1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø šakos: Ø 15 mm.

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Įranga

  • Pjovimo ašmenų tipas: Lenktas
Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 2-18
Videos
Pritaikymo sritys
  • Šakos
Priedai
