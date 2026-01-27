Akumuliatorinis šakų genėtuvas TLO 2-18
Šakų genėjimas vienu mygtuko paspaudimu: akumuliatorinis šakų genėtuvas su aukštos kokybės ašmenimis be didelių pastangų pjauna iki 2,5 cm skersmens šakas.
Lengva medžių priežiūra naudojant akumuliatoriaus galią – iki 2,5 cm skersmens šakos ir šakelės nėra kliūtis „Kärcher“ akumuliatoriniams šakų genėtuvams. Dėl galingų aptakių ašmenų genėjimas yra ypač tikslus ir nereikalauja jokių pastangų. Švelnus genėjimas taip pat padeda užtikrinti sveiką augalų augimą. Dėl to medžių ir sumedėjusių augalų pjovimas ir genėjimas tampa lengvesnis ir saugesnis. Patogus darbas aukštyje: su papildomai įsigyjamu teleskopiniu prailgintuvu (neįeina į komplektą) dirbti aukštyje iki 3,5 m yra nesudėtinga ir patogu.
Savybės ir privalumai
Lenkti ašmenysPjauna itin tiksliai ir be papildomos jėgos.
Saugus atrakinimasApsaugo nuo netyčinio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Guminė rankena
- Maksimaliam komfortui, ypatingai dirbant ilgesniais periodais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pavara
|Variklis su šepetėliais
|Pjovimo jėga žaliai medienai (cm)
|2,5
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø šakos: Ø 15 mm.
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Įranga
- Pjovimo ašmenų tipas: Lenktas
Videos
Pritaikymo sritys
- Šakos
Priedai
TLO 2-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.