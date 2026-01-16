Akumuliatorinė vejapjovė
Jokio laido. Jokio benzino. Manevringosios 18 V ir galingosios 36 V Kärcher vejapjovės užtikrina nepriekaištingą pjovimo rezultatą ir maksimalų mobilumą. Į visas įrenginių komplektacijas įeina: 5,0 Ah akumuliatorius, greitasis įkroviklis ir mulčiavimo kištukas.
Produktai
Privalumai
Naudojant mulčiavimo kištuką, nupjauta žolė gali būti paskirstyta vejoje ir veikti kaip natūrali trąša.
Vejos šukutės automatiškai sugauna žolę, augančią prie pat kraštų. Nereikia pjauti pakartotinai.
Praktiškas rankenos dizainas leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Akcentai
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
LMO 18-33 Battery Set
Maksimalus mobilumas ir manevringumas su mažu svoriu. LMO 18-33 Battery Set su 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power akumuliatoriumi yra patogi dėl savo kompaktiškų matmenų.
Įtampa: 18 V
Pjovimo plotis: 33 cm
Pjovimo aukštis: 35–65 mm
Talpa nupjautai žolei: 35 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 250 m²
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
LMO 18-36 Battery Set
LMO 18-36 Battery Set
Patogus pjovimo aukščio reguliavimas įrenginio viršuje ir vieno akumuliatoriaus įkrovos efektyvumas iki 350 m²: LMO 18-36 Battery Set yra labai lankstus mažoms ir vidutinėms vejoms.
Įtampa: 18 V
Pjovimo plotis: 36 cm
Pjovimo aukštis: 30–70 mm
Talpa nupjautai žolei: 45 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 350 m²
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
LMO 36-40 Battery Set
Su pjovimo plotu iki 550 m² per vieną akumuliatoriaus pakrovimą ir 50 l žolės surinkimo talpa – idealiai tinka net didelėms vejoms: LMO 36-40 Battery Set vejapjovė su galingu 36 V / 5,0 Ah akumuliatoriumi.
Įtampa: 36 V
Pjovimo plotis: 40 cm
Pjovimo aukštis: 20–70 mm
Talpa nupjautai žolei: 50 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 550 m²
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
LMO 36-46 Battery Set
LMO 36-46 Battery Set
Lengvas pjovimas, net ir įkalnėse: LMO 36-46 Battery Set su „Push Assist“ funkcija, kuri yra papildoma pavara galiniams ratams.
Įtampa: 36 V
Pjovimo plotis: 46 cm
Pjovimo aukštis: 20–70 mm
Talpa nupjautai žolei: 55 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 650 m²
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.