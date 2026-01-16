Akumuliatorinė vejapjovė

Jokio laido. Jokio benzino. Manevringosios 18 V ir galingosios 36 V Kärcher vejapjovės užtikrina nepriekaištingą pjovimo rezultatą ir maksimalų mobilumą. Į visas įrenginių komplektacijas įeina: 5,0 Ah akumuliatorius, greitasis įkroviklis ir mulčiavimo kištukas.

Produktai

A man uses a Kärcher cordless lawnmower

Privalumai

Naudojant mulčiavimo kištuką, nupjauta žolė gali būti paskirstyta vejoje ir veikti kaip natūrali trąša.

Akumuliatorinė žoliapjovė mulčiavimo kištukas

Vejos šukutės automatiškai sugauna žolę, augančią prie pat kraštų. Nereikia pjauti pakartotinai.

Vyras pjauna žolę su žoliapjove

Praktiškas rankenos dizainas leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.

Akumuliatorinės žoliapjovės sandėliavimas
Ličio jonų akumuliatorius
Ilgaamžė ir galinga ličio jonų akumuliatoriaus dėka.
Papildoma pavara
Dėl papildomos pavaros galios, pjovimas yra lengvas net ir įkalnėse.
Stūmimo rankenos pritaikymas
Stūmimo rankena gali būti individualiai pritaikoma prie vartotojo ūgio.
Akumuliatorinės žoliapjovės pjovimo aukščio nustatymas
Centralizuotas pjovimo aukščio nustatymas.
Akumuliatorinės žoliapjovės plieno peiliukai
Paaštrinti plieno peiliukai tiksliam pjovimui.
Akumuliatorinės žoliapjovės paminkštinta rankena
Paminkštinta rankena suteikia komfortą ir saugų įrenginio laikymą.

Akcentai

Su galinga LMO 36-46 akumuliatorine vejapjove, turinčia didelį pjovimo plotį ir didelę talpą nupjautai žolei, pjovimo darbus atliksite itin greitai. „Push Assist“ funkcija suteikia papildomą pavaros galią vienu mygtuko paspaudimu. Idealiai tinka pjauti soduose, net ir nuolydžiuose.

 

18 V Kärcher Battery Power

LMO 18-33 Battery Set

LMO 18-33 Battery Set
Maksimalus mobilumas ir manevringumas su mažu svoriu. LMO 18-33 Battery Set su 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power akumuliatoriumi yra patogi dėl savo kompaktiškų matmenų.

Įtampa: 18 V
Pjovimo plotis: 33 cm
Pjovimo aukštis: 35–65 mm
Talpa nupjautai žolei: 35 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 250 m²

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

LMO 18-36 Battery Set

LMO 18-36 Battery Set
Patogus pjovimo aukščio reguliavimas įrenginio viršuje ir vieno akumuliatoriaus įkrovos efektyvumas iki 350 m²: LMO 18-36 Battery Set yra labai lankstus mažoms ir vidutinėms vejoms.

Įtampa: 18 V
Pjovimo plotis: 36 cm
Pjovimo aukštis: 30–70 mm
Talpa nupjautai žolei: 45 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 350 m²

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

36 V Kärcher Battery Power

LMO 36-40 Battery Set

LMO 36-40 Battery Set
Su pjovimo plotu iki 550 m² per vieną akumuliatoriaus pakrovimą ir 50 l žolės surinkimo talpa – idealiai tinka net didelėms vejoms: LMO 36-40 Battery Set vejapjovė su galingu 36 V / 5,0 Ah akumuliatoriumi.

Įtampa: 36 V
Pjovimo plotis: 40 cm
Pjovimo aukštis: 20–70 mm
Talpa nupjautai žolei: 50 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 550 m²

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių. 

LMO 36-46 Battery Set

LMO 36-46 Battery Set
Lengvas pjovimas, net ir įkalnėse: LMO 36-46 Battery Set su „Push Assist“ funkcija, kuri yra papildoma pavara galiniams ratams.

 

Įtampa: 36 V
Pjovimo plotis: 46 cm
Pjovimo aukštis: 20–70 mm
Talpa nupjautai žolei: 55 l
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 650 m²

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių. 

Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

18 V

Visus 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius galite rasti čia
36 V

Visus 36 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius galite rasti čia
