Akumuliatorinė žoliapjovė
Akumuliatorinės Kärcher žoliapjovės yra nepamainomos pagalbininkės tvarkantis sode. Jomis ne tik galėsite švariai nupjauti žolės pakraščius, bet ir nesunkiai pasieksite nupjauti žolę kampuose bei ankštose vietose. Ergonomiška rankenos konstrukcija leidžia naudotojams dirbti išlaikant patogią laikyseną ir apsaugoti savo nugarą.
Akumuliatorinės žoliapjovės savybės
Automatinis valo prisitaikymas
Galingas variklis ir automatinis valo prisitaikymas užtikrina puikius žolės pjovimo rezultatus. Tiesiog įdėkite ritę į būgno dugną ir galėsite naudoti akumuliatorinę žoliapjovę sodo darbams. Jei pjovimo metu valas sunaudojamas, jį galima automatiškai sureguliuoti tiesiog paspaudus prietaiso jungiklį.
Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą
Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų žolės pjovimą. Tai leidžia žymiai kruopščiau nupjauti veją, ypač vejos pakraščiuose ir sunkiai prieinamose vietose.
Pasirenkamas peiliukų naudojimas prisitaikant prie užduoties
Akumuliatorinė žoliapjovė skirta ne tik vejos pakraščių tvarkymui, bet ir didesnių plotų ar laukinių žolynų pjovimui. Naudojant papildomus žoliapjovės peiliukus galima atlikti sudėtingas užduotis, pavyzdžiui, sutvarkyti ypač tankius laukinius žolynus ar piktžoles.
Dėl įvairių funkcinių galimybių sodininkai gali prisitaikyti prie bet kokios situacijos:
Keičiamas akumuliatorius
Dėl keičiamo akumuliatoriaus sodininkai gali drąsiai dirbti be daugybės laidų ilgintuvų ir iškart pradėti darbą.
Tikslus pjovimas
Akumuliatorinė žoliapjovė su reguliuojamu valu ir pjovimo peiliais – universali priemonė įvairiems darbams sode. Puikiai tinka aukštai žolei, laukiniams žolynams ir vejos pakraščiams pjauti.
Lengvas ir patogus
Dėl nedidelio svorio jį ypač lengva naudoti kasdieniame gyvenime. Tai reiškia, kad net didelius vejos plotus galima greitai paruošti sodo sezonui.
Ergonomiškas pjovimas
Ergonomiškas pjovimo sprendimas net esant žemoms kliūtims. LTR 3-18 Dual ir LTR 18-30 žoliapjovės galvutę galima greitai ir lengvai pritaikyti žolei pjauti po žemu sodo suoliuku.
Augalų apsauga
LTR 36-33, LTR 3-18 Dual ir LTR 18-30 modeliuose augalų apsauga padeda išvengti augalų sužalojimo pjovimo metu.
Apsauginis dangtelis
Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
Akcentai
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set ergonomiškai prisitaiko prie vartotojo rankų ir gali be didelių pastangų pasiekti visus kampus ar siauras vietas sode bei preciziškai nupjauti žolę.
Įtampa: 18 V
Pjovimo skersmuo: 25 cm
Pjovimo greitis: 9,500 rpm
Valo skersmuo: 1.6 mm
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 300 m
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
LTR 18-30 Battery Set
Patogus vejos pjovimas naudojant LTR 18-30 Battery Set. Dėl reguliuojamo pasvirimo kampo įmanoma pjauti net po žemomis kliūtimis.
Įtampa: 18 V
Pjovimo skersmuo: 30 cm
Pjovimo greitis: 7,800 rpm
Valo storis: 1.6 mm
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 350 m
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
LTR 3-18 Dual Battery Set
Galingas, efektyvus ir patogus - didelio našumo 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V akumuliatoriais, suteikia malonumo pjaunant veją. Taip pat labai veiksminga pjaunant aukštą žolę.
Akumuliatoriaus įtampa: 2 x 18 V = 36 V variklio galia
Pjovimo skersmuo: 30 cm
Pjovimo greitis: 7400 rpm
Valo skersmuo: 1,6 mm
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo užtenka*: 600 m
* Maksimalus našumas, naudojant 2 x 18 V / 2.5 Ah „Kärcher Battery Power“ keičiamą akumuliatorių.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Su galinga 36 V baterija ir maksimaliai išnaudojamu 600 m plotu per vieną įkrovimą, LTR 36-33 Battery Set yra stipruolis visame Kärcher žoliapjovių asortimente. Tuo pačiu tai labai ergonomiškas ir vartotojui patogus įrenginys, turintis petnešą ir antrą rankeną.
Įtampa: 36 V
Pjovimo skersmuo: 28–33 cm
Pjovimo greitis: 7,000 rpm
Valo storis: 2.0 mm
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 600 m
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.