Akumuliatorinė žoliapjovė

Akumuliatorinės Kärcher žoliapjovės yra nepamainomos pagalbininkės tvarkantis sode. Jomis ne tik galėsite švariai nupjauti žolės pakraščius, bet ir nesunkiai pasieksite nupjauti žolę kampuose bei ankštose vietose. Ergonomiška rankenos konstrukcija leidžia naudotojams dirbti išlaikant patogią laikyseną ir apsaugoti savo nugarą.

0 Produktai
A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

Akumuliatorinės žoliapjovės savybės

Automatinis valo prisitaikymas

Galingas variklis ir automatinis valo prisitaikymas užtikrina puikius žolės pjovimo rezultatus. Tiesiog įdėkite ritę į būgno dugną ir galėsite naudoti akumuliatorinę žoliapjovę sodo darbams. Jei pjovimo metu valas sunaudojamas, jį galima automatiškai sureguliuoti tiesiog paspaudus prietaiso jungiklį.

The Kärcher battery lawn trimmer from below with visible nylon thread

Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą

Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų žolės pjovimą. Tai leidžia žymiai kruopščiau nupjauti veją, ypač vejos pakraščiuose ir sunkiai prieinamose vietose.

A Kärcher battery-powered lawn trimmer trims the grass near an edge

Pasirenkamas peiliukų naudojimas prisitaikant prie užduoties

Akumuliatorinė žoliapjovė skirta ne tik vejos pakraščių tvarkymui, bet ir didesnių plotų ar laukinių žolynų pjovimui. Naudojant papildomus žoliapjovės peiliukus galima atlikti sudėtingas užduotis, pavyzdžiui, sutvarkyti ypač tankius laukinius žolynus ar piktžoles.

One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

Dėl įvairių funkcinių galimybių sodininkai gali prisitaikyti prie bet kokios situacijos:

The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

Keičiamas akumuliatorius

Dėl keičiamo akumuliatoriaus sodininkai gali drąsiai dirbti be daugybės laidų ilgintuvų ir iškart pradėti darbą.

Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

Tikslus pjovimas

Akumuliatorinė žoliapjovė su reguliuojamu valu ir pjovimo peiliais – universali priemonė įvairiems darbams sode. Puikiai tinka aukštai žolei, laukiniams žolynams ir vejos pakraščiams pjauti.

The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

Lengvas ir patogus

Dėl nedidelio svorio jį ypač lengva naudoti kasdieniame gyvenime. Tai reiškia, kad net didelius vejos plotus galima greitai paruošti sodo sezonui.

one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

Ergonomiškas pjovimas

Ergonomiškas pjovimo sprendimas net esant žemoms kliūtims. LTR 3-18 Dual ir LTR 18-30 žoliapjovės galvutę galima greitai ir lengvai pritaikyti žolei pjauti po žemu sodo suoliuku.

Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

Augalų apsauga

LTR 36-33, LTR 3-18 Dual ir LTR 18-30 modeliuose augalų apsauga padeda išvengti augalų sužalojimo pjovimo metu.

Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

Apsauginis dangtelis

Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.

Akcentai

Kiekviename sode yra vietų, kurių neįmanoma pasiekti žoliapjove. Jūs tai galite padaryti naudodami LTR 3-18 „Dual Battery Set“. Dvigubai galingesnis akumuliatorius padės efektyviai ir kruopščiai sutvarkyti vešlius žolynus ir net vejos pakraščius.

Švariai atliktas darbas
Automatiškai prisitaikantis žoliapjovės valas visada užtikrina tvarkingus ir lygius vejos pakraščius. Priešingai nei kiti prietaisai su metaliniais ašmenimis, integruotas valas leidžia atlikti darbus prie pat trinkelių krašto. Tai ne tik sumažina kibirkščiavimo riziką, bet ir užtikrina nepertraukiamą darbą pereinant nuo vejos prie lysvių, terasos ar vidinio kiemo.

Aiškiai pateikiama informacija
Žoliapjovėje yra įdiegta „Real Time“ technologija. Dirbant sode, akumuliatoriuje integruotas LCD ekranas realiuoju laiku rodo likusį darbo laiką minutėmis ir akumuliatoriaus įkrovimą. Dabar niekas nesutrukdys atlikti sodo priežiūros darbų.

Ergonomiškas darbas
Dėka tolygiai reguliuojamos teleskopinės rankenos, papildomos rankenos ir pečių diržo sodo darbus su LTR 3-18 „Dual battery“ žoliapjove galima atlikti labai ergonomiškai, pernelyg neapkraunant nugaros. Pjaunant didelius vejos plotus nereikia patraukti sodo suolų. Sodo mėgėjai gali greitai ir patogiai reguliuoti žoliapjovės galvutės pasvirimo kampą ir pjauti žolę po žemomis kliūtimis (LTR 3-18 ir LTR 18-30).

 

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set

 

LTR 18-25 Battery Set ergonomiškai prisitaiko prie vartotojo rankų ir gali be didelių pastangų pasiekti visus kampus ar siauras vietas sode bei preciziškai nupjauti žolę. 

Įtampa: 18 V
Pjovimo skersmuo: 25 cm
Pjovimo greitis: 9,500 rpm
Valo skersmuo: 1.6 mm
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 300 m

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

LTR 18-30 Battery Set

 

LTR 18-30 Battery Set
Patogus vejos pjovimas naudojant LTR 18-30 Battery Set. Dėl reguliuojamo pasvirimo kampo įmanoma pjauti net po žemomis kliūtimis.

Įtampa: 18 V
Pjovimo skersmuo: 30 cm
Pjovimo greitis: 7,800 rpm
Valo storis: 1.6 mm
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 350 m

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

LTR 3-18 Dual Battery Set

Galingas, efektyvus ir patogus - didelio našumo 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V akumuliatoriais, suteikia malonumo pjaunant veją. Taip pat labai veiksminga pjaunant aukštą žolę.

Akumuliatoriaus įtampa: 2 x 18 V = 36 V variklio galia
Pjovimo skersmuo: 30 cm
Pjovimo greitis: 7400 rpm
Valo skersmuo: 1,6 mm
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo užtenka*: 600 m

* Maksimalus našumas, naudojant  2 x 18 V / 2.5 Ah „Kärcher Battery Power“ keičiamą akumuliatorių.

36 V Kärcher Battery Power

LTR 36-33 Battery Set

 

Su galinga 36 V baterija ir maksimaliai išnaudojamu 600 m plotu per vieną įkrovimą, LTR 36-33 Battery Set yra stipruolis visame Kärcher žoliapjovių asortimente. Tuo pačiu tai labai ergonomiškas ir vartotojui patogus įrenginys, turintis petnešą ir antrą rankeną.

Įtampa: 36 V
Pjovimo skersmuo: 28–33 cm
Pjovimo greitis: 7,000 rpm
Valo storis: 2.0 mm
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 600 m

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.

Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

18 V

Visus 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius galite rasti čia
ŽIŪRĖTI PRODUKTUS
36 V

Visus 36 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius galite rasti čia
ŽIŪRĖTI PRODUKTUS