Medžių priežiūra, pjovimas, malkų ruošimas, medžių kirtimas: Kärcher grandininiai pjūklai ir šakų pjūklai visose užduotyse daro įspūdį savo patogumu vartotojui ir aukščiausios klasės grandinės greičiu.

 

Pjūklo savybės

Paprastas grandinės įtempimas naudojant besisukančią rankenėlę.

Akumuliatorinio pjūklo grandinės įtempimas

Automatinis grandinės tepimas, nereikalaujantis daug priežiūros.

Automatinis grandinės sutepimas

Variklis be šepetėlių prailgina įrenginio tarnavimo laiką.

Akumuliatorinis pjūklas
Akumuliatorinis pjūklas
Stabdo atatranką, kad būtų saugus nukreipimas ir tikslus pjovimas.
Maksimali akumuliatorinio pjūklo apsauga
Maksimalus saugumas, net ir nuo smūgių kuriuos sukelia staigus grandinės sustojimas.
Alyvos lygis
Alyvos lygį bet kuriuo metu galima patikrinti per skaidrią talpą.

Šakų pjūklo savybės

Lengvas grandinės įtempimo reguliavimas šešiabriauniu veržliarakčiu.

Lengvas grandinės reguliavimas

Mažas nusidėvėjimas ir priežiūros reikalavimai dėl automatinio grandinių tepimo.

Automatinis tepimas

Naudojant lengvą stiklo pluošto prailginimo įdėklą, iki 4 metrų aukščio šakos gali būti pjaunamos be problemų.

Prailginimo dėklas
Patogus sandėliavimas
Aukštapjovę galima išardyti į 3 dalis ir patogiai sandėliuoti.
Optimalus svorio paskirstymas
Dėl praktiško pečių diržo, svoris paskirstomas optimaliai ir dirbama be nuovargio.
30° ašmenų pasvirimo kampas
Optimizuotas 30° ašmenų pasvirimo kampas ir paprastas darbas būnant ant žemės.

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Lengvas valdyti, universalus naudojimas ir puikiai tinka medžių priežiūrai: lengvas akumuliatorinis grandininis pjūklas CNS 18-30 Battery su grandinių įtempimo sistema be įrankių.

Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 30 cm
Grandinės greitis: 10 m/s
Alyvos bako talpa: 200 ml
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 35 pjūviai (10 cm diametras)
Grandinių įtempimas be įrankių: Taip
Automatinis grandinių sutepimas: Taip
Variklis be šepetėlių: Taip

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių. 

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Su akumuliatoriniu šakų pjūklu PSW 18-20 Battery galima pasiekti visas šakas iki 4 metrų aukščio. Saugiai ir praktiškai medžių priežiūrai.

Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 20 cm
Grandinės greitis: 5.5 m/s
Alyvos bako talpa: 50 ml
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 80 pjūvių (5 cm diametras)
Grandinių įtempimas be įrankių: Ne
Automatinis grandinių sutepimas: Taip
Variklis be šepetėlių: Ne

* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių. 

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Didelis grandinės greitis ir didelis pjovimo ilgis: akumuliatorinis grandininis pjūklas CNS 36-35 Battery yra idealus įrenginys reikliems medžių priežiūros darbams.

Įtampa: 36 V
Pjovimo ilgis: 35 cm
Grandinės greitis: 21 m/s
Alyvos bako talpa: 190 ml
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 100 pjūvių (10 cm diametras)
Grandinių įtempimas be įrankių: Taip
Automatinis grandinių sutepimas: Taip
Variklis be šepetėlių: Taip

* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių. 

Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma

18 V

36 V

