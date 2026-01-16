Akumuliatorinis pjūklas
Medžių priežiūra, pjovimas, malkų ruošimas, medžių kirtimas: Kärcher grandininiai pjūklai ir šakų pjūklai visose užduotyse daro įspūdį savo patogumu vartotojui ir aukščiausios klasės grandinės greičiu.
Produktai
Pjūklo savybės
Paprastas grandinės įtempimas naudojant besisukančią rankenėlę.
Automatinis grandinės tepimas, nereikalaujantis daug priežiūros.
Variklis be šepetėlių prailgina įrenginio tarnavimo laiką.
Šakų pjūklo savybės
Lengvas grandinės įtempimo reguliavimas šešiabriauniu veržliarakčiu.
Mažas nusidėvėjimas ir priežiūros reikalavimai dėl automatinio grandinių tepimo.
Naudojant lengvą stiklo pluošto prailginimo įdėklą, iki 4 metrų aukščio šakos gali būti pjaunamos be problemų.
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Lengvas valdyti, universalus naudojimas ir puikiai tinka medžių priežiūrai: lengvas akumuliatorinis grandininis pjūklas CNS 18-30 Battery su grandinių įtempimo sistema be įrankių.
Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 30 cm
Grandinės greitis: 10 m/s
Alyvos bako talpa: 200 ml
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 35 pjūviai (10 cm diametras)
Grandinių įtempimas be įrankių: Taip
Automatinis grandinių sutepimas: Taip
Variklis be šepetėlių: Taip
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
PSW 18-20 Battery
Su akumuliatoriniu šakų pjūklu PSW 18-20 Battery galima pasiekti visas šakas iki 4 metrų aukščio. Saugiai ir praktiškai medžių priežiūrai.
Įtampa: 18 V
Pjovimo ilgis: 20 cm
Grandinės greitis: 5.5 m/s
Alyvos bako talpa: 50 ml
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 80 pjūvių (5 cm diametras)
Grandinių įtempimas be įrankių: Ne
Automatinis grandinių sutepimas: Taip
Variklis be šepetėlių: Ne
* Maksimalus našumas, naudojant 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.
36 V Kärcher Battery Power
CNS 36-35 Battery
Didelis grandinės greitis ir didelis pjovimo ilgis: akumuliatorinis grandininis pjūklas CNS 36-35 Battery yra idealus įrenginys reikliems medžių priežiūros darbams.
Įtampa: 36 V
Pjovimo ilgis: 35 cm
Grandinės greitis: 21 m/s
Alyvos bako talpa: 190 ml
Atlikimas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*: 100 pjūvių (10 cm diametras)
Grandinių įtempimas be įrankių: Taip
Automatinis grandinių sutepimas: Taip
Variklis be šepetėlių: Taip
* Maksimalus našumas, naudojant 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių.