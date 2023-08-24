IŠTEKLIŲ OPTIMIZAVIMAS NAUDOJANT DYNAMIC CLEANING
Kasdienius procesus pritaikykite vartotojui ir duomenims: naudodami DYNAMIC CLEANING galite iki 30 % padidinti darbo našumą, sutaupyti iki 25 % sunaudojamų medžiagų ir užtikrinti aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Ekologiškas, ekonomiškas ir kokybiškas.
TINKLE SUSIETAS VALYMAS YRA TOKS DINAMINIS
Kasdienius procesus orientuokite į naudotojus ir duomenis.
Privalumai
Efektyviai optimizuokite savo išteklius su mūsų technologijų partneriu ZAN COMPUTE ir DYNAMIC CLEANING.
Padidinkite našumą
Darbo valandos ir ištekliai - optimaliai suplanuoti kasdien. Gaukite naudos iš individualių sprendimų be statiško dienos grafiko.
Tvarumas
Visada kontroliuokite - itin išmanūs algoritmai stebi jūsų eksploatacinių medžiagų duomenis. Rezultatas: tvarus ir ekonomiškas medžiagų taupymas.
Klientų pasitenkinimas
Patenkinti klientai ir sėkmingas planavimas - suskaitmeninti valymo procesai registruojami realiuoju laiku pagal poreikį ir didina jūsų paslaugų lygį bei kokybę.
Iš pirmo žvilgsnio
Sužinokite, kaip atrodys jūsų ateities valymo procesai naudojant DYNAMIC CLEANING ir dirbtinį intelektą.
Štai kaip pradėti:
1. Užsisakykite konsultaciją
Kartu išanalizuosime jūsų reikalavimus ir išsiaiškinsime, kokį panaudojimo laipsnį DYNAMIC CLEANING siūlo jums.
2. Įsitikinkite patys
Pradėkite kurti savo koncepciją ir žingsnis po žingsnio sužinokite, kaip efektyviausiai panaudoti išteklius.
3. Ilgalaikė teikiama nauda
Išmanieji jutikliai padeda taupiai valdyti medžiagas ir kurti nuolat besikeičiančius valymo procesus.
DYNAMIC CLEANING naudojimas
Dinaminis valymo grafikas pagal jutiklio duomenis
Suteikite naują impulsą savo valymo planams ir pasinaudokite duomenimis pagrįstomis įžvalgomis:
• Duomenimis pagrįstas patalpų ir judėjimo srautų registravimas
• Ekonomiški ir išteklius tausojantys valymo grafikai
• Valymas pagal poreikį - visada
Išmanu realiuoju laiku su DYNAMIC CLEANING
Išmanieji jutikliai nuolat atnaujina jūsų inventorių:
• Infraraudonųjų spindulių jutikliai perduoda duomenis realiuoju laiku - nuo šiukšlių dėžės iki muilo dozatoriaus
• Užtikrina poreikius atitinkantį valymą bei priežiūrą
• Mažesnės išlaidos medžiagoms ir mažesnės darbų apimtys
Interaktyvus, kad klientai būtų patenkinti
Tiesioginiai atsiliepimai apie pastato švarą?
DYNAMIC CLEANING leidžia tai padaryti:
• Intuityvus grįžtamasis ryšys arba specifinis grįžtamasis ryšys - be prisilietimo per išmaniuosius įrenginius
• Greitas reagavimo laikas, realiuoju laiku gaunami pranešimai apie atsiliepimus ir skundus
• Įrašytų duomenų vertinimas ir dokumentavimas siekiant tvaraus optimizavimo
Lengvai perskaitomas darbų sąrašas
"DYNAMIC CLEANING" su konkrečiai patalpai skirtu užduočių sąrašu leidžia dokumentuoti valymą ir užtikrina skaidrumą:
• QR kodo nuskaitymu iškvieskite konkrečiam kambariui skirtus darbų sąrašus
• Intuityvus valymo užduočių dokumentavimas su papildomomis komentarų funkcijomis
• Valymo darbų skaidrumas