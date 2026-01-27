Akumuliatorinis purkštuvas
Augalų apsauga ir priežiūra vienu mygtuko paspaudimu: PSU 4-18 slėgio purkštuvas su 18 V keičiamu akumuliatoriumi, 4 litrų talpa ir teleskopiniu antgaliu skirtu augalų tręšimui, smulki, tolygi dulksna, padės kovoti su kenkėjais ir piktžolėmis. Užtikrintas patogus sodinukų laistymas - nereikia pastangų reikalaujančio, rankinio pumpavimo.
Kaip naudoti purkštuvą sode?
Tręšimas
Augalams augti reikia ne tik saulės ir vandens. PSU 4-18 slėginis purkštuvas su teleskopiniu antgaliu leidžia lengvai ir patogiai paskirstyti trąšas net ir nepatogiose aukštai esančiose vietose.
Kenkėjų kontrolė
Krūmus ir medžius dažnai užpuola kenkėjai, tokie kaip amarai ar kandys. Su daugybe nustatymo parinkčių akumuliatoriaus slėgio purkštuvas leidžia naudotojams visiškai paskirstyti ant paveiktos vietos arba purkšti būtent ten kur reikia.
Piktžolių šalinimas
Daugiau žolės, mažiau piktžolių: PSU 4-18 akumuliatoriaus slėginis purkštuvas patogiai ir efektyviai naikina piktžoles. Rezultatas – išpuoselėta ir tolygiai žalia veja.
Laistymas
Atsargiai laistykite jautrius augalus: su daigais lysvėje reikia elgtis ypač atsargiai. Smulki dulksna aprūpina augalus pakankamu kiekiu vandens, nepažeidžiant smulkių augalų ir jų stiebų.
Akumuliatorinis Kärcher purkštuvas: prižiūrėti sodą dar niekada nebuvo taip paprasta
- Nesvarbu, ar tai mažas gėlynas, vidutinio dydžio balkonas miesto centre ar didelė lauko teritorija su terasa – geriausias sprendimas priežiūrai akumuliatorinis slėginis purkštuvas. Reguliuojamo slėginio teleskopinio purkštuvo padėtis galima pritaikyti pagal individualius poreikius.
- Purkštuve integruota įkraunama baterija, kad sodo priežiūra būtų nesudėtinga. Tai reiškia, kad įrenginį galima naudoti beveik visur. 18 V įkraunama 2,5 arba 5,0 Ah baterija leidžia kelias valandas dirbti sode – kur nereikia elektros šaltinio.
- Kiekvienam augalui reikalinga individuali priežiūra. Komplekte su teleskopiniu reguliuojamu antgaliu, kuris padės patenkinti skirtingus sodo reikalavimus – nuo darbo dideliuose plotuose iki tikslaus laistymo mažuose ploteliuose.se amounts.
Privalumai
Naudojantys įprastą purkštuvą gali pasakyti: Vienintelis būdas daugiau purkšti - stipriau pumpuoti. Tačiau su Kärcher PSU 4-18 galite pamiršti pumpavimą. Tiesiog užpildykite talpą, prijunkite akumuliatorių prie purkštuvo ir suteikite augalams drėgmės ar patręškite juos su iki 3 barų slėgiu. Slėginis purkštuvas leidžia patogiai tręšti skystosiomis trąšomis, taikyti konkrečias augalų apsaugos priemones, naikinti piktžoles ir švelniai laistyti gležnus sodinukus lengva dulksna. Nesvarbu, ar tai būtų terasa ant stogo, ar sodas – PSU 4-18 taps vienu mėgstamiausių sodo įrankių, be kurių negalėtumėte išsiversti.
Purkštuvo ypatybės
Matomas skysčio lygis
Purkštuvo talpa yra permatoma, todėl galite paprasta matyti, kiek talpoje skysčio laistant ar tręšiant didelius lauko plotus.
Patogiai transportuojamas
Purkštuvas turi nešiojimo dirželį, todėl jį patogu nešioti net ir tada kai talpa pilna. Užsidėkite dirželį ant peties ir leiskite prietaisui patogiai kabėti.
Kompaktiškas
Akumuliatorinis sodo purkštuvas kompaktiškas, todėl visada jam rasite vietos sandėliuke ar garaže. purkštuvas yra su teleskopiniu vamzdžiu, kurį galima nuimti ir pritvirtinti prie akumuliatoriaus laikiklio.
DUK
Karcher Battery Power akumuliatoriaus platforma
Akumuliatorinis sodo purkštuvas yra 18 V Karcher Battery Power akumuliatorių platformos gaminys. Atraskite visą gaminių asortimentą ir sužinokite, kurie kiti gaminiai yra suderinami su 18 V Battery Power akumuliatoriumi.