Akumuliatorinis daugiafunkcis šviestuvas
Akumuliatorinis šviestuvas užtikrina geresnį apšvietimą visur, kur reikia daugiau šviesos – tiek dirbant, tiek leidžiant laisvalaikį. MFL 2-18 akumuliatorinį šviestuvą galima naudoti kaip maitinimo šaltinį taip suteikiant dar daugiau funkcionalumo: mažus elektroninius prietaisus, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius.
Ypač ryškus.
Išbandykite mūsų galingą LED akumuliatorinį daugiafunkcinį šviestuvą, priklausantį 18 V „Kärcher Battery Power“ įkraunamų akumuliatorių platformai. Dėl 2-jų lankstų šviestuvą galima patogiai pakreipti bet kuria norima kryptimi. Be to, jis nustebins įspūdingu 2 skirtingų lygių iki 280 liumenų ryškumu. Bet ir tai dar ne viskas! Šis šviestuvas su akumuliatoriumi turi integruotą atsarginio maitinimo šaltinio (power bank) funkciją, leidžiančią įkrauti ne tik išmanųjį telefoną, bet ir daugelį kitų įrenginių. Pasirinkite geriausią apšvietimo sprendimą, kuris nenuvils jūsų tamsoje. „18/25 Battery Power“ įkraunamas akumuliatorius užtikrina 9 valandų veikimo laiką. O su dideliu „18/50 Battery Power“ įkraunamu akumuliatoriumi įkraunamo žibinto veikimo laikas bus net dvigubai ilgesnis.
Nešiojamo šviestuvo su akumuliatoriumi savybės
Du ryškumo lygiai
Žibintas turi du ryškumo lygius, todėl galima reguliuoti ryškumą pagal situaciją – pasirinkti ryškiausią (280 lm) ar pritemdytą (80 lm) apšvietimą.
Patogūs lankstai
Dėl dviejų patogių lankstų galima optimaliai pakreipti akumuliatoriumi maitinamą šviestuvą bet kuria norima kryptimi, nepriklausomai nuo jo padėties.
Atsarginio maitinimo šaltinio (power bank) funkcija
Šviestuvas turi integruotą atsarginio maitinimo šaltinio funkciją, todėl kelyje galima įkrauti įvairius elektroninius prietaisus, pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.
Nešiojimo rankena
Dėl patogios nešiojimo rankenos žibintą lengva neštis su savimi.
18 V „Kärcher“ keičiamas akumuliatorius
18 V „Kärcher“ keičiamas akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką ir neribotą lankstumą.
Naudojimas
Apšvietimas
Apšvies tamsias zonas dirbtuvėse, rūsyje ar palėpėje.
Laisvalaikio užsiėmimai
Pagelbės laisvalaikiu – pavyzdžiui, stovyklaujant ar ilsintis terasoje.
Įkrovimas
Įkraus elektroninius prietaisus kelyje.