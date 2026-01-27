Akumuliatorinis daugiafunkcis šviestuvas

Akumuliatorinis šviestuvas užtikrina geresnį apšvietimą visur, kur reikia daugiau šviesos – tiek dirbant, tiek leidžiant laisvalaikį. MFL 2-18 akumuliatorinį šviestuvą galima naudoti kaip maitinimo šaltinį taip suteikiant dar daugiau funkcionalumo: mažus elektroninius prietaisus, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius.

0 Produktai
Kärcher

Ypač ryškus.

Išbandykite mūsų galingą LED akumuliatorinį daugiafunkcinį šviestuvą, priklausantį 18 V „Kärcher Battery Power“ įkraunamų akumuliatorių platformai. Dėl 2-jų lankstų šviestuvą galima patogiai pakreipti bet kuria norima kryptimi. Be to, jis nustebins įspūdingu 2 skirtingų lygių iki 280 liumenų ryškumu. Bet ir tai dar ne viskas! Šis šviestuvas su akumuliatoriumi turi integruotą atsarginio maitinimo šaltinio (power bank) funkciją, leidžiančią įkrauti ne tik išmanųjį telefoną, bet ir daugelį kitų įrenginių. Pasirinkite geriausią apšvietimo sprendimą, kuris nenuvils jūsų tamsoje. „18/25 Battery Power“ įkraunamas akumuliatorius užtikrina 9 valandų veikimo laiką. O su dideliu „18/50 Battery Power“ įkraunamu akumuliatoriumi įkraunamo žibinto veikimo laikas bus net dvigubai ilgesnis.

Nešiojamo šviestuvo su akumuliatoriumi savybės

Kärcher Battery Lamp Brightness Levels

Du ryškumo lygiai

Žibintas turi du ryškumo lygius, todėl galima reguliuoti ryškumą pagal situaciją – pasirinkti ryškiausią (280 lm) ar pritemdytą (80 lm) apšvietimą.

Kärcher Battery Lamp Flexibility

Patogūs lankstai

Dėl dviejų patogių lankstų galima optimaliai pakreipti akumuliatoriumi maitinamą šviestuvą bet kuria norima kryptimi, nepriklausomai nuo jo padėties.

Kärcher Battery Lamp Power Bank Function

Atsarginio maitinimo šaltinio (power bank) funkcija

Šviestuvas turi integruotą atsarginio maitinimo šaltinio funkciją, todėl kelyje galima įkrauti įvairius elektroninius prietaisus, pvz., išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.

Kärcher Battery Lamp Carrying Handle

Nešiojimo rankena

Dėl patogios nešiojimo rankenos žibintą lengva neštis su savimi.

Kärcher battery lamp with interchangeable battery

18 V „Kärcher“ keičiamas akumuliatorius

18 V „Kärcher“ keičiamas akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką ir neribotą lankstumą.

Naudojimas

Kärcher battery lamp for illumination

Apšvietimas

Apšvies tamsias zonas dirbtuvėse, rūsyje ar palėpėje.

Kärcher battery lamp for camping

Laisvalaikio užsiėmimai

Pagelbės laisvalaikiu – pavyzdžiui, stovyklaujant ar ilsintis terasoje.

Power bank function of the Kärcher battery lamp

Įkrovimas

Įkraus elektroninius prietaisus kelyje.

18 V

Visus 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos įrenginius galite rasti čia
ŽIŪRĖTI PRODUKTUS