Langų valytuvas WV 6 Plus
Dar didesnės naudojimo galimybės ir inovatyvi silikoninės briaunos technologija: akumuliatorinis WV 6 Plus langų valytuvas švariems langams be jokių dėmių ir dryžių.
Kärcher patobulino originalųjį langų valytuvą ir sukūrė dar lankstesnį modelį su inovatyvia silikoninių briaunų technologija bei ilgesniu akumuliatoriaus veikimo laiku - tai WV 6 Plus. Naujoji ilgesnė siurbimo briauna leidžia pašalinti skysčio perteklių nuo viso paviršiaus. Itin ilgas, net 100 minučių, langų valytuvo akumuliatoriaus veikimo laikas reiškia, kad galite tęsti darbą dar ilgiau. Valymo darbus galite suplanuoti itin tiksliai, kadangi veikimo trukmė nurodoma ant įrenginio ekrano. Kaip įprasta, į komplektą įeina purškimo buteliukas ir šluostės, kurie, kartu su įrenginio siurbimo funkcija užtikrina itin efektyvų valymą ir spindinčius bei švarius langus - be jokių dryžių ar skysčio likučių. Su ergonomiškuoju Kärcher langų valytuvu WV 6 Plus, langus valysite itin higieniškai, kadangi išvengsite tiesioginio kontakto su nešvarumais.
Savybės ir privalumai
Patobulinta briaunos technologijaInovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikasItin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Nuimama briaunaSilikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
- Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo likusias baterijos veikimo minutes. Lengviau planuoti valymo darbus.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|150
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|100
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|170
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 300
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,8
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
