Langų valytuvas WV 5 Plus N Black Edition
Akumuliatorinis Window Vac rinkinys WV 5 Plus N Black Edition užtikrina, langus be lašelių, be dryžių, akimirksniu. Pasirenkama papildoma baterija užtikrina darbą be pertraukų.
Kärcher, kaip patentuotas akumuliatorinio Window Vac išradėjas, pristato prietaisą WV 5 Plus N Black Edition, kuris užtikrina langų valymą be pastangų, be dryžių ir be lašelių. Dėl ilgo akumuliatoriaus veikimo laiko be jokių problemų galima valyti ilgais darbo intervalais. Paprastos baterijų keitimo sistemos dėka įsigyjant antrą, papildomą akumuliatorių galima ilgai ir nenutrūkstamai valyti langus. Minkšta prietaiso rankena užtikrina, kad WV 5 Plus pranašesnis už ankstesnius įrenginius dėl savo valdymo ir ergonomikos. Prietaisas taip pat turi tarpines ant siurbimo antgalio. Ši funkcija leidžia geriau išvalyti langus iki pat kraštų. Į pristatymo rinkinį įeina siauras siurbimo antgalis skirtas siauriems langams, ar paviršiams valyti. Puikus buteliuko su puškimo antgaliu ir mikropluošto šluostės derinys garantuoja efektyvų valymo procesą ir kartu Window Vac.
Savybės ir privalumai
Išimama baterijaKeičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą
Patogus lango pakraščių valymasReguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumiMinkšta rankena patogesniam naudojimui 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su akumuliatoriniu langų valytuvu langus nuvalysite tris kartus greičiau nei kitais įprastais būdais
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|185
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris su baterija (kg)
|0,7
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus N Black Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.