Langų valytuvas WV 5 Plus N Black Edition

Akumuliatorinis Window Vac rinkinys WV 5 Plus N Black Edition užtikrina, langus be lašelių, be dryžių, akimirksniu. Pasirenkama papildoma baterija užtikrina darbą be pertraukų.

Kärcher, kaip patentuotas akumuliatorinio Window Vac išradėjas, pristato prietaisą WV 5 Plus N Black Edition, kuris užtikrina langų valymą be pastangų, be dryžių ir be lašelių. Dėl ilgo akumuliatoriaus veikimo laiko be jokių problemų galima valyti ilgais darbo intervalais. Paprastos baterijų keitimo sistemos dėka įsigyjant antrą, papildomą akumuliatorių galima ilgai ir nenutrūkstamai valyti langus. Minkšta prietaiso rankena užtikrina, kad WV 5 Plus pranašesnis už ankstesnius įrenginius dėl savo valdymo ir ergonomikos. Prietaisas taip pat turi tarpines ant siurbimo antgalio. Ši funkcija leidžia geriau išvalyti langus iki pat kraštų. Į pristatymo rinkinį įeina siauras siurbimo antgalis skirtas siauriems langams, ar paviršiams valyti. Puikus buteliuko su puškimo antgaliu ir mikropluošto šluostės derinys garantuoja efektyvų valymo procesą ir kartu Window Vac.

Savybės ir privalumai
Langų valytuvas WV 5 Plus N Black Edition: Išimama baterija
Išimama baterija
Keičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą
Langų valytuvas WV 5 Plus N Black Edition: Patogus lango pakraščių valymas
Patogus lango pakraščių valymas
Reguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Langų valytuvas WV 5 Plus N Black Edition: Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumi
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumi
Minkšta rankena patogesniam naudojimui 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
  • Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
  • Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
  • Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
  • Su akumuliatoriniu langų valytuvu langus nuvalysite tris kartus greičiau nei kitais įprastais būdais
Nelaša ir nepalieka dryžių
  • Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
  • Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
  • Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 280
Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 170
Nešvaraus vandens talpa (ml) 100
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 185
Akumuliatoriaus tipas Keičiama ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 105
Įtampa (V) 100 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Spalva Juoda
Svoris su baterija (kg) 0,7
Svoris (be priedų) (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 125 x 280 x 325

Komplektacija

  • Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
  • Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
  • Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
  • Siauras siurbimo antgalis

Įranga

  • Siurbimo antgalis
  • Keičiamas siurbimo antgalis
Langų valytuvas WV 5 Plus N Black Edition
Pritaikymo sritys
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Langai su grotelėmis
  • Lygūs paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Keraminės plytelės
  • Stalas su stiklo paviršiumi
  • Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus N Black Edition atsarginės dalys

