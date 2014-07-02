Geriausių kainų ieškokite:
Super klasė
Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių super klasė – sunkiems, kasdieniams valymo darbams. Statybose, žemės ūkyje, pramonėje ar komunaliniame ūkyje - visur reikalinga maksimali galia. Vandens slėgis ir srautas super klasės įrenginiuose yra puikiai subalansuoti.
Ergonomiška aukščiausios klasės įranga
Puiki ergonomika kasdieniam naudojimui: mūsų naujieji super klasės šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiai sujungia visas naujoves, kurios palengvina darbą, o valymo procesą padaro dar efektyvesnį.
Įrenginyje sumontuotas ergonomiškas EASY!Force Advanced pistoletas su valdymo mechanizmu, 1050 mm ilgio išpurškimo ietis ir „ServoControl“ funkcija.
Aukščiausios klasės modelis
Tik geriausios medžiagos yra pakankamai geros, kad atitiktų aukščiausius reikalavimus. Todėl super klasės šalto vandens aukšto slėgio įrenginiuose sumontuoti keramika dengti stūmokliai, žalvarinė cilindrų galvutė, taip pat lėtaeigiai vandeniu ir oru aušinami varikliai. Naujoji „Ultra Guard“ žarna taip pat diktuoja naujus atsparumo standartus. Palyginti su ankstesniu modeliu, padidintas ir siurblio efektyvumas - slėgis ties antgaliu padidėja iki 15 proc.
Išskirtinis mobilumas
Aukščiausios klasės šalto vandens aparatai stebina itin kompaktiška konstrukcija ir vertikalia koncepcija - ypatinga šios klasės įrenginių savybė. Dėl integruotų rankenų įrenginį galima lengvai ir praktiškai transportuoti arba pakrauti naudojant kraną, todėl jį galima naudoti visur. Taip pat galima sutrumpinti paruošimo darbui laiką daugiau nei 50 proc. naudojant automatinę žarnos ritę. Taip sutaupoma laiko ir mašina paruošiama naudoti per kelias sekundes. Įrenginys taip pat turi daugybę priedų laikymo galimybių.
Lengva naudoti
Mūsų nauji super klasės šalto vandens aukšto slėgio įrenginiai yra patys galingiausi šioje srityje ir lengvai prižiūrimi. Inovatyvūs ir vienodai ilgai veikiantys jie yra maksimaliai patogūs naudoti: optimali ergonomika, paprastas naudojimas, alyvos užpildymo lygio indikatorius, alyvos nutekėjimo kanalas, lengvai valomas vandens filtras, pasukamasis siurblys ir modulinė konstrukcija.
Aukščiausio lygio inovacijos
Naujuose super klasės šalto vandens aukšto slėgio įrenginiuose gausu naujovių ir pasiekimų. Naujai sukurtas „Vibrasoft“ rotacinis antgalis iki 30 proc. sumažina vibraciją ir triukšmą. Automatinė žarnos ritė su 20 m ilgio aukšto slėgio žarna palengvina ir pagreitina valymo procesą. Ją galima naudoti net veikiant aukštam slėgiui, esant iki 45° nuolydžiui.
Tikrasis tvarumas
Tvarumui šiuo metu tenka svarbus vaidmuo, ypač valymo srityje. Mūsų aukšto slėgio įrenginiai gaminami iš aukštos kokybės medžiagų CO2 požiūriu neutralioje gamykloje Vokietijoje, yra tvirti ir lengvai atlaiko sunkiausias sąlygas. Jie veikia patikimai, ilgai tarnauja ir yra lengvai prižiūrimi: iki 15 proc. galingesnis nei ankstesnio modelio antgalis taip pat užtikrina dar didesnį efektyvumą.