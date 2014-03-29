Kärcher iSolar. Saulės modulių valymo sistemos.
Dulkių, suodžių ir žiedadulkių nuosėdos gali sumažinti fotovoltinių sistemų ir saulės šiluminės energijos modulių našumą iki 20%. Natūralios lietaus, kondensacijos ir vėjo jėgos neužtenka efektyviam modulių valymui. Štai kodėl Kärcher dabar siūlo aukšto slėgio plovimo įrenginių priedus, galinčius kruopščiai valyti saulės modulius: su iSolar, sistema su rotaciniais šepečiais, pritvirtintais prie teleskopinio strypo, įmanoma ekonomiškai nuvalyti iki 1,500 m² modulių priklausomai nuo jų dizaino. iSolar sertifikavo DLG (Vokietijos žemės ūkio draugija).
Švarūs moduliai užtikrina našumą
Pirmoji DLG išbandyta valymo sistema, skirta fotovoltinėms sistemoms! Išmanūs Kärcher valymo sprendimai užtikrina bekompromisinę saulės modulių švarą ir iki
20% didesnį našumą lyginant su labai nešvariais moduliais.
iSolar gali būti naudojama be jokių apribojimų. iSolar gali užtikrinti tinkamą saulės energijos panaudojimą nesvarbu, kur saulės ir fotovoltinės sistemos būtų sumontuotos - žemės ūkio, prekybos, pramonės sektoriuose ar namuose. Tai ypač naudinga vietose, kuriose užterštumas yra labai didelis. Pagrindinė problema žemės ūkyje - tai dulkės iš šalia esančių laukų ir tvartuose susidarančios išmetamosios dujos. Kärcher iSolar - tai ekonomiškas pasirinkimas ir sistemos operatoriams, ir valymo paslaugų tiekėjams.
Mūsų rekomendacijos fotovoltinių sistemų valymui: HDS 10/20-4 M karšto vandens aukšto slėgio įrenginiai arba HD 10/23-4 S šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai kartu su Kärcher vandens minkštinimo sistema ir iSolar priedais. Diskinis šepetys ir teleskopinis strypas yra būtini.
Švelnus, tačiau kruopštus: iSolar 800/400
iSolar 400 ir iSolar 800 šepečius varo aukšto slėgio plovimo įrenginio vandens srovė. Ši srovė taip pat padeda pašalinti purvą. Vis dėlto, valymo rezultatas pasiekiamas mechaninio šepečio šerelių veikimo pagalba. Šereliai yra pagaminti iš nailono, kas užtikrina saulės modulių valymą be jokių įbrėžimų. iSolar 800/400 veikia esant mažam slėgiui, todėl sumažėja pavojus pažeisti modulius. Siekiant užtikrinti ilgą tarnavimo laiką, rotaciniai šepečiai turi tvirtus rutulinius guolius.
iSolar 400
iSolar 400 vandeniu varomi diskiniai šepečiai turi 400 mm darbinį plotį ir ypač tinka mažų ir vidutinio dydžio fotovoltinių sistemų valymui. Mažo svorio ir lengvo valdymo dėka, patogu valyti vienodai iškilusias sistemas.
- Kompaktiškas pradinio lygio modelis mažesniems plotams
- Ypač tinka pakeltoms sistemos
- Vandeniu varomi diskiniai šepečiai su rutuliniais guoliais
- M 18 × 1.5 jungtis; suderinama su standartiniais HD/HDS įrenginiais
- Pirminis greta esančių modulių skalavimas
iSolar 800
iSolar 800 vandeniu varoma šepečio galvutė su 800 mm darbiniu pločiu veikia su dviem priešpriešinės eigos diskiniais šepečiais ir yra naudojama fotovoltinių sistemų valymui
. Priešpriešinės eigos šepečiai subalansuoja bet kokias
skersines jėgas ir užtikrina optimalų valdymą, o lanksti kampinė šepečio galvutės jungtis palengvina darbą. Ji užtikrina šerelių prigludimą ir vienodą valymo rezultatą. Šepečio galvutė yra specialiai sukurta didelių plotų valymui - idealiai tinka didelių paviršių valymui, pavyzdžiui, stogų valymui.
- Puikūs valymo rezultatai dideliuose plotuose
- Optimalus valdymas su skersinių jėgų balansavimu
- Priešpriešinės eigos diskiniai šepečiai su rutuliniais guoliais
- Tvirta žalvarinė alkūninė jungtis lanksčiam darbiniam kampui
- M 18 × 1.5 jungtis; suderinama su standartiniais HD/HDS įrenginiais
- Pirminis greta esančių modulių skalavimas
iSolar apsauga nuo kritimo saugiam darbui ant stogų.
- Sertifikuota, standartus atitinkanti saugumo sistema
- Nuo kritimo apsaugantis įtaisas su amortizatoriumi
- Tvirta metalinė dėžė sandėliavimui ir transportavimui
- su 12 m kreipiančiąja virve
- Juosta tvirtinimui
- Saugos diržai su greito atleidimo jungtimis
Saugiai pašalintos kalkių nuosėdos ir sunkiai įveikiamas purvas.
Naudojant kietą vandenį gali susidaryti kalkių nuosėdos, o modulio našumas gali stipriai sumažėti. Mobilūs Kärcher vandens minkštinimo įrenginiai ir RM 99 saulės modulių valymo priemonė užtikrina patikimą apsaugą nuo kalkių. Vandens minkštinimo įrenginyje jonų mainų dervos pašalina ištirpusias kalkes iš vandens ir sumažina kietumą iki 0–1 °dH. Jei valymo naudojant vien vandenį nepakanka, pavyzdžiui, valant stipriai užterštus paviršius arba riebalus, RM 99 saulės modulių valymo priemonė pašalina purvą ir suriša ištirpusias kalkes, todėl nesusidaro kalkių nuosėdos.
Veiksminga ir švelni RM 99 saulės modulių valymo priemonė
- Ypač veiksminga priemonė, skirta švelniam sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui
- Apsaugo nuo kalkių nuosėdų naudojant
- bet kokio kietumo vandenį
- Biologiškai iri
Mobilus nuo kalkių nuosėdų apsaugantis įrenginys
Dėl kieto vandens naudojimo gali susidaryti kalkių nuosėdos. Kärcher WS 50 mobilūs vandens minkštinimo įrenginiai kartu su RM 99 saulės modulių valymo priemone užtikrina patikimą apsaugą nuo kalkių nuosėdų. Vandens minkštinimo įrenginyje jonų mainų dervos pašalina ištirpusias kalkes iš vandens ir sumažina kietumą iki 0–1 °dH. Nepalieka žymių po džiūvimo.
- Puikus mobilumas ir lengvas transportavimas
- Miltelinio dažymo būdu dažytas vamzdinis plieno rėmas su dideliais ratais ir pneumatinėmis padangomis