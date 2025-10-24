Karšto vandens generatorius
Paprastas faktas: karštas vanduo turi didesnę valymo galią nei šaltas. Mes rekomenduojame savo karšto vandens generatorius bet kuriam, kam reikia šio papildomo pranašumo kasdieniame darbe, pvz. kaip finansiškai efektyvų turimo šalto vandens aukšto slėgio įrenginio patobulinimą iki karšto vandens įrenginio. Jis yra tiesiog pajungiamas prie aukšto slėgio įrenginio ir tiekia karštą vandenį iki 80 °C. Itin efektyvus ir su maža emisija. Dar geresniems itin užsisenėjusio purvo valymo rezultatams.
