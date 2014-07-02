Stacionarūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Stacionarūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai – daugybė pritaikymo sričių. Stacionarūs plovimo įrenginiai idealiai tinka ten, kur reikia kompaktiško sprendimo valymui ir dezinfekcijai.

Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai, šildantys vandenį, užtikrina geresnį valymo rezultatą nei šalto vandens įrenginiai, išlaikant tą patį slėgį. Įranga sujungia šiuolaikines technologijas ir nepriekaištingą komfortą.

Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai

Šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai siūlo didelį lankstumą. Jie gali apdoroti iki 85 °C temperatūros įeinantį vandenį ir, pasirinktinai, palaiko kelių srovių valdymą, todėl tinka plačiam pritaikymo spektrui.

